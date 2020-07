Gavril Ghilas: ”Viteza, alcoolul și manevrele periculoase rămân în topul cauzelor accidentelor rutiere”

În primele șase luni ale anului curent, pe teritoriul raionului Soroca au fost înregistrate 95 de accidente rutiere, dintre care 18 accidente cu consecințe grave: o persoană a decedat, iar 18 au fost traumatizate. Numărul accidentelor a crescut cu cinci în comparație cu aceeași perioadă a anului 2019, dar s-a redus numărul deceselor — cu trei persoane, pe când numărul persoanelor traumatizate a crescut cu opt persoane…

Despre situația accidentară în raionul Soroca, cum respectă șoferii din Soroca Regulamentul Circulației Rutiere (RCR), cele mai frecvente încălcări în trafic, dar și despre campaniile desfășurate de poliția de patrulare discutăm cu Gavril Ghilas, șef interimar al Serviciului Patrulare Soroca Florești al Secției de Patrulare Nord, Direcția de Patrulare Nord, INSP.

− Domnule Ghilas, am pomenit mai devreme despre numărul și consecințele accidentelor rutiere pe teritoriul raionului Soroca. Dar care sunt cauzele principale ale accidentelor?

− Cauzele accidentelor rămân aceleași, o perioadă îndelungată: depășirea limitei de viteză; conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate; nerespectarea regulilor de circulație rutieră privind manevrarea sau depășirea.

− Care sunt sancțiunile pentru aceste încălcări și câte sancțiuni au fost aplicate în acest an pe traseele din raionul Soroca?

− Ce ține de limita de viteză, sunt depistate cca 2000 de contravenții; stare de ebrietate la volan — 138, dintre care 73 sunt cauze penale, ceea ce presupune amendă sau muncă în folosul societății și în ambele cazuri cu anularea permisului de conducere. Ce ține de ignorarea regulilor de manevrare, art. 241 prim, care prevede că deplasarea agresivă: derapările pe carosabil, impunerea altor conducători auto de a schimba brusc viteza, de a frâna, prevede întocmirea procesului-verbal contravențional, apoi se trimite în instanța de judecată pentru privarea dreptului de a conduce mijlocul de transport pe o perioadă de până la un an. Statistica se referă la ambele raioane de care suntem responsabili (Soroca, Florești).

− Povestiți-ne despre efectivul poliției de patrulare la Soroca. Cine, cum și când monitorizează traficul rutier în raion și ce tehnică există în dotarea serviciului în acest scop?

− Statele de organizare ale Serviciului de Patrulare Soroca-Florești deservesc două raioane. Sunt 18 persoane în total: două corpuri de comandă, restul sunt subofițeri și ofițeri de patrulare. În prezent, pe teritoriul deservit de Serviciul de Patrulare Soroca-Florești se folosește aparatul de măsurat viteza TRUCAM. Este un aparat nou, modern, utilizat în țările europene, cu care a fost dotată Direcția Patrulare Nord și care în această perioadă se află la Soroca. Se utilizează pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, cum ar fi în zona localității Alexandru cel Bun/Volovița, megieșe cu traseul național, unde și în 2019 a avut loc un accident cu deces și o persoană traumatizată, în care cel mai des cauza este depășirea limitei de viteză.

− În ultima vreme, vedem tot mai multe campanii de informare pentru pietoni — participanți la trafic cu drepturi și obligații. Cât de des au fost implicați pietonii în accidente rutiere?

− În șapte dintre cele 18 accidente rutiere cu consecințe grave au fost tamponați pietoni. Impactul avea loc atât la trecerile pentru pietoni, cât și în afara lor. În majoritatea cazurilor vina le aparține conducătorilor auto, însă nu se scutesc de răspundere nici pietonii, care trebuie să traverseze strada doar în locurile stabilite de Regulament, unde sunt indicatoarele rutiere sau marcajul rutier corespunzător. În cazul în care acestea nu sunt, pietonii pot traversa carosabilul pe calea cea mai scurtă a părții carosabile.

În anul 2019, au fost amendați 44 de pietoni pentru nerespectarea Regulamentului de Circulație Rutieră.

− Suntem în perioada vacanței de vară, când elevii și tinerii sunt foarte prezenți în spațiile publice, fie în rol de pietoni, fie în rol de conducători ai bicicletelor, motoretelor. Ce recomandări are poliția pentru părinți și copii cu privire la perioada vacanței?

− Ce ține de vacanță, în legătură cu pandemia nu activează taberele de odihnă și practic toți copiii sunt acasă, însă pot ieși la plimbare cu respectarea regulilor impuse de pandemie: în grupuri nu mai mari de trei persoane etc. Vreau să vin cu câteva recomandări pentru copii și părinți, ori copiii de până la șapte ani de obicei sunt însoțiți de părinți: fiind încadrați în trafic în calitate de pietoni, străduiți-vă ca voi, cei maturi, să fiți pe partea interioară a carosabilului, iar cei mici cât mai departe de carosabil; să nu admiteți ca copiii să se joace pe partea carosabilă a drumului; instruiți copiii cu privire la regulile de traversare a străzii; în timp de noapte, când vizibilitatea este redusă, atașați la îmbrăcămintea copiilor elemente fluoriscent-refletorizante astfel încât conducătorii auto să observe copiii de departe și să poate preveni o situație periculoasă; să nu admiteți circulația pe drumurile publice a bicicliștilor minori de până la 14 ani, acest lucru este interzis de RCR; nu deplasați pe bancheta din față minori de până la 12 ani și echipați automobilele cu fotolii auto pentru vârsta corespunzătoare.

Anul trecut mai mulți șoferi care nu au respectat regulile de transportare a copiilor au fost amendați. Totodată, poliția a desfășurat o campanie cu donarea mai multor fotolii auto pentru transportarea copiilor. Șapte scaune auto au fost donate șoferilor din municipiul Soroca, iar trei în localitățile rurale.

− Motocicletele le vedem tot mai des în traficul rutier. Ce știe poliția despre numărul acestor vehicule și cum respectă motocicliștii RCR?

− Capitolul motocicliști este unul foarte alarmant și din punct de vedere al accidentar și din punct de vedere omenesc, firesc… Începând cu anul 2007, conform Hotărârii Guvernului nr. 1052, motocicliștii care conduc mijloace de transport cu o capacitate cilindrică de până la 50 cm cubi sunt obligați să dețină permis de conducere de categoria A1 sau subcategoria AM. Până în acest an nu prea s-au aplicat amenzi, inspectorii mai mult au preîntâmpinat persoanele vizate să facă studii și să obțină permisul corespunzător. Însă din acest an situația s-a schimbat, deoarece este un număr mare de mijloace de transport moto neînmatriculate, ceea ce contravine Hotărârii Guvernului nr. 1047, care prevede că toate mijloacele de transport moto să fie înmatriculat în modul stabilit de lege. În caz contrar, conform CRC, mijlocul de transport poate fi dus la parcare forțat. Astfel, persoana vinovată de încălcare încasează o amendă pentru neînmatricularea vehiculului și altă amendă pentru lipsa permisului de conducere. Este greu de a spune câte motociclete sunt în raionul Soroca, deoarece 70% nu sunt înmatriculate în modul stabilit de lege și nu figurează în Registrul de stat al transportului.

În cinci dintre cele 18 accidente cu consecințe grave înregistrate în acest an în raionul Soroca au fost implicați motocicliști. Dintre acestea, patru s-au soldat cu pagube materiale, iar unul cu traumatizarea persoanei. Vârsta motocicliștilor implicați este de 20-27 ani.

− Continuăm subiectul cu referire la motociclete. Fără mare efort vedem pe traseele din raion că deseori motocicletele sunt conduse de persoane foarte tinere, care, posibil, nu au atins vârsta de 16 ani, când pot obține permisul de conducere A1/AM. Pentru că ”bâta”, în cazul poliției — amenda -, nu este cea mai efectivă metodă, ce alte măsuri întreprinde poliția pentru a disciplina tinerii, pentru a nu admite ca ei să conducă dacă nu au vârsta și dreptul să o facă și, prin urmare, să diminueze riscul unor accidente rutiere cu implicarea lor?

− În 2019, s-au efectuat mai multe activități, printre care întruniri în localitățile rurale (Bădiceni, Rublenița ș.a.) cu conducătorii de motorete, motocultoare, cu conducătorii mijloacelor de transport cu tracțiune animală, în cadrul cărora am avut discuții, totodată le-am adus la cunoștință prevederile RCR, am discutat cu motocicliștii. Ne străduim să propagăm RCR într-un mod mai lejer. Într-adevăr, ”bâta” nu este cea mai bună soluție, însă de câte ori se merge la pedeapsă contravențională și se ”bate” pe buzunarul cetățeanului, apare cât de cât responsabilitatea de a pune la evidență mijlocul de transport, de a obține permisul de conducere. Multe persoane cu care am purtat discuții anterior acum au vehiculele înmatriculate.

− Referitor la motocultoare. Acum doi ani, cred, Observatorul de Nord a publicat un articol despre aceste mijloace destinate lucrărilor agricole, care, vedem noi, sunt utilizate de cetățeni și ca mijloace de transport, însă nu întotdeauna aveau acele elemente fluorescent-reflectorizante, pentru a se face vizibile în trafic pe timp de noapte, sporind astfel riscul de accidente rutiere. Observăm între timp că numărul acestor mijloace a crescut, dar ce s-a schimbat la capitolul respectarea RCR și a măsurilor de securitate la trafic?

− Într-adevăr, sunt mai multe motocultoare, însă majoritatea nu se deplasează pe drumul național, ci pe drumurile secundare. Totodată, s-a redus numărul accidentelor rutiere și a consecințelor accidentelor rutiere cu implicare acestor utilaje agricole.

− Ce mesaj aveți pentru participanții la trafic la final de interviu?

− Cel mai important este să se respecte reciproc în trafic; să respecte RCR; să respecte cerințele agenților de circulație; să nu urce la volan în stare de ebrietate; să conducă cu atenție; să fie vigilenți și prudenți atunci când conduc în preajma stațiilor de transport public, deoarece după stoparea transportului public pasagerii coboară și nu știi care vor fi mișcările pasagerilor, deși ei nu au dreptul de a traversa strada decât în locurile autorizate; la deplasarea pe lângă copii, vârstnici, persoane cu necesități speciale să conducă cât mai încet, dacă e necesar să cedeze sau să oprească în preajma lor. Le dorim tuturor drum bun!