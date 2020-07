HOBBY: De la pasiune la planuri pentru viitor. O tânără din Soroca face primii pași în food blogging

Carantina nu a trecut fără folos pentru o tânără din Soroca, care a descoperit pasiunea pentru gătit. Mai mult, Alina Burghelea s-a convins că aceasta este ocupația căreia vrea să se dedice și în care vrea să evolueze. Acum tânăra face primii pași pentru a-și vedea visul împlinit – să devină cofetar iscusit și să împărtășească și altora rețete și secrete culinare prin blogging.

Carantina e ”de vină”

Soroceanca Alina Burghelea, studentă la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, a descoperit o nouă pasiune – arta culinară. Iar după ce a urmărit pe internet experiențele mai mulți food bloggeri, a decis că gătitul, mai cu seamă cofetăria, este ceea ce vrea să facă în viitor. Alina recunoaște că atunci când era elevă la liceul ”Constantin Stere” și la Colegiul ”Mihai Eminescu” nu avea o relație foarte caldă cu bucătăria și gătitul, poate doar pe post de consumatoare de gustoșenii, pregătite, de obicei, de mama sau bunica. Dar de când a devenit studentă, mai de voie, mai de nevoie, a început să gătească.

”De când am venit la Suceava, am o viață independentă, la cămin. Aici trebuie să ai grijă de tine, să mănânci. Inițial, nu făceam cele mai mari capodopere culinare, dar măcar am învățat să gătesc. Acum însă relația mea cu culinaria a devenit mai strânsă”, spune Alina.

În perioada de carantină soroceanca a combinat studiile la distanță cu gătitul. Timpul liber petrecut la bucătărie o captiva din ce în ce mai mult, iar rezultatul experimentelor culinare o bucurau cu fiecare rețetă transformată dintr-un text pe ecranul calculatorului într-un platou cu delicii culinare.

”Pe 15 iunie, urma să revin din Turcia, unde aveam planificat un intership ERASMUS de jumătate de an, adică urma să învăț jumătate de an în Turcia la specialitatea mea. Dar din cauza carantinei ne-au trimis acasă. Lecțiile și examenele au continuat online. Stând în casă, mă plictiseam. Vedeam foarte multe rețete și m-am prins la ideea că îmi petrec timpul nu uitându-mă la machiaj sau modă sau altele pe online, dar la rețete culinare. Am început să încerc diferite rețete, apoi m-am gândit: dacă tot fac atâta mâncare și se primește frumos, de ce să nu postez asta?”, povestește tânăra.

”Prietenul meu zice că ceea ce gătesc este foarte gustos și are și un aspect plăcut. Pot să fac mâncarea gustoasă, dar să nu fie aspectul plăcut, dar când sunt îmbinate aceste două calități – este ca un tot întreg, este un final frumos”.

Vrea să devină cofetar și food blogger

Astfel, rezultatul experimentelor culinare a început să apară în imagini foto și filmulețe video pe rețelele sociale. Compoziția, culorile și unghiul bine ales pentru fotografiere își ating scopul – imaginile publicate de Alina îți lasă gura apă, iar filmulețele și descrierea în formă de text te ajută să prepari rețeta, dacă nu poți rezista tentației.

”Am descoperit foarte multe lucruri interesante ce ține de bucătărie, multe detalii, pentru că atunci când vrei să-ți iasă ceva gustos trebuie să pui nu doar ingredientele, dar și multă dragoste și pasiune în ceea ce faci. Dacă gătești doar ca să-i dai de mâncare cuiva sau dacă ești stresat, mai ales în lucrul cu aluatul, acesta nu se primește. Am pățit. Aluatul iubește calmul, liniștea. Am învățat multe secrete, am privit multe videouri tematice pe youtube, am participat la multe webinare gratuite. Din fericire, în carantină mulți au făcut webinare gratuite. Am învățat, de asemenea, că gramajul este foarte important, iar dacă nu-l respecți ar putea să nu-ți iasă rezultatul bun”.

Studentă la Facultatea de Istorie și Geografie, Alina își propune dezvoltarea acestui hobby într-o ocupație serioasă și are planuri mari pentru viitor. Așa că acum pune bazele, investind în ustensilele necesare pentru gătit și promovându-se intens prin rețelele sociale.

”Dacă m-am apucat, apoi o fac serios! Mi-am cumpărat tot ce înseamnă bucătărie și gătit. De curând, mi-a venit un colet din Oradea cu o formă ajustabilă pentru torturi. Aveam doar ceea ce are un student: lingură, farfurie, furculiță și gata. Dar când vrei să-ți iasă ceva bine – investești. Nu am cheltuit mult, pentru că prețurile nu sunt foarte mari pe site-urile pentru culinarie, dar mi-am cumpărat multe ustensile necesare”, povestește studenta.

”Foarte multe am învățat, am început cu legume la grătar, iar acum am ajuns să fac torturi sau altceva ce nu credeam că pot găti. Asta înseamnă evoluție pentru mine”.

Primii pași în food blogging

Alina publică pe Instagram și Facebook ceea ce gătește. A învățat să facă fotografii ”gustoase” și să editeze filmulețe video în care demonstrează procesul de preparare a bucatelor.

”Rețelele sociale îți oferă atât de multe oportunități și mi-am zis, de ce să nu profiți de ele, mai ales când ai un vino-încoace, ai ceva ce poți arăta lumii, nu ceva banal care vezi la fiecare pas? Poți inspira lumea și dacă cel care vede nu gătește imediat după rețeta ta, o să gătească altă dată. Plus că aceste imagini sunt plăcute când le privești. Am învățat de la zero să editez filmulețe video. Mi-am cumpărat program de editare, am învățat să creez filmulețe și să le promovez pe rețele. Am vrut să le împărtășesc pentru că știu că lumea are ce învăța de la mine și pot să arăt ce fac, deoarece este destul de educativ”, mai spune tânăra.

Inițial, rețetele erau publicate doar în limba română, dar pentru a cuprinde un public mai numeros, bloggerița începătoare a decis să scrie textele rețetelor și în limba engleză. Din același motiv, Alina a decis că va găti bucate ce reprezintă diferite țări și culturi, deoarece, spune tânăra, majoritatea food bloggerilor se specializează pe bucătăria unei țări. Totodată, tânăra interacționează cu publicul său, întrebând urmăritorii ce vor ca ea să gătească și comunicând cu ei.

”Cel mai bine mi-a ieșit până acum Lamingtons, prăjituri australiene. Inclusiv au ieșit foarte bine și în imaginile foto. Vreau să fie atrăgătoare și în poze, ca oamenii care le văd să vrea să le mănânce. O experiență negativă a fost când am gătit tiramisu, care nu a ieșit foarte bine”.

Visează la o cofetărie

Pentru că vrea să devină cofetar profesionist, tânăra s-a înscris la cursuri speciale pe care le va urma curând.

”Hobbyul meu încet-încet se transformă în planuri pentru viitor. În scurt timp urmează să fac cursuri online de cofetar, să învăț toate secretele ca să pot face torturi cu două etaje, frumos ornamentate etc. Vreau, în viitor, chiar dacă învăț Relații Internaționale, să termin cursurile despre care am pomenit, să devin food blogger care să aibă o vizibilitate mare pe instagram și facebook să știe lumea despre mine. Mi-am luat și un nume sugestiv ”gateste.cu.ali” și un vis al meu este să-mi deschid o cofetărie cât de mică în doi-trei ani și să fac la comandă torturi, prăjituri etc.”, ne împărtășește tânăra planurile sale.

Alina este convinsă că succesul include mai multe componente, printre care este și pasiunea pentru ceea ce faci.

”În viață trebuie să faci ceea ce îți place și ce îți aduce pasiune. Gătitul îmi aduce pasiune și îmi place enorm! Așa trebuie să facă fiecare, pentru că dacă fugim după un job care ne aduce bani, dar nu ne aduce pasiune și ne trezim dimineața extenuați că mergem la un job care nu ne aduce aripi – îți trăiești viața inutil”.