Cum se trăiește în prima Locuință protejată din Soroca și când vor trece la casă nouă alți rezidenți ai Centrului specializat din Bădiceni

Circa 20 de persoane, rezidente ale Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Mintale din Bădiceni, vor avea ocazia să trăiască într-o casă aparte și să ducă o viață independentă. Aceasta este posibil grație unui proiect, scopul cărui este asigurarea traiului independent în comunitate al beneficiarilor, pentru a deveni membri activi ai societății.

Patru foste rezidente ale centrului specializat din Bădiceni trăiesc într-o locuință protejată de mai bine de jumătate de an, ajutate de două asistente sociale. Beneficiarele au învățat să ia decizii, să îngrijească de locuința lor, să gătească și să se autodeservească, altfel spus – să ducă o viața independentă. Alte trei locuințe sunt aproape gata să primească beneficiarii.

Locuințe protejate pentru rezidenții centrului din Bădiceni

”În cadrul proiectului Acțiuni comune pentru o societate incluzivă este planificată deschiderea a patru locuințe protejate. A fost încheiat un acord de colaborare cu Centrul de Plasament Temporar pentru Persoanelor cu Dizabilități Mintale Bădiceni, în baza cărui locuințele urmau să fie procurate din sursele centrului. Dotarea lor cu mobilier, echipament se efectuează din sursele grantului din proiectul implementat de ”AO Casa Speranțelor”.

În anul 2019 au fost identificate și evaluate imobilele de către o comisie specială, în componența căreia a fost reprezentantul organizației noastre, reprezentanții Agenției Naționale Asistență Socială, primăriei Soroca, Centrului de plasament din Bădiceni, Direcției raionale Asistență Socială. Au fost procurate trei imobile în municipiul Soroca: două case și un apartament”, povestește Valentina Onica, președinta ”AO Casa Speranțelor”.

Potrivit sursei, toate imobilele necesitau lucrări de reparație de diferită dificultate. Dacă în apartament a fost nevoie de lucrări de reparație cosmetică, în case era nevoie de lucrări mai esențiale.

La 5 decembrie a fost deschisă prima locuință protejată și plasate în apartament primele patru locuitoare – fostele beneficiare ale Centrului de plasament din Bădiceni. Totodată, au fost angajate două asistente sociale care supraveghează și ajută beneficiarele.

”Rolul organizației ”Casa Speranțelor” este identificarea și evaluarea beneficiarilor pentru plasament în locuințele protejate, dezvoltarea abilităților de trai independent ale beneficiarilor, dezvoltarea abilităților de lucrul ale angajaților cu beneficiarii, instruirea personalului, monitorizarea procesului de dezinstituționalizare, monitorizarea activității locuinței protejate etc. Personalul care activează în locuințele protejate este finanțat din bugetul instituției din Bădiceni, care, de asemenea, suportă cheltuielile pentru întreținerea beneficiarelor (produse alimentare, haine, încălțăminte, achitarea facturilor) ”, mai spune Valentina Onica.

Alte două case, după reparație, urmau să fie deschise în luna martie. Însă, în legătură cu pandemia de Coronavirus și din lipsa surselor financiare pentru angajarea personalului, lucrurile s-au tărăgănat.

”A patra locuință urma să fie procurată, dar deoarece casele procurate sunt cu două nivele, împreună cu reprezentanții de la Asociația Keystone Moldova, parteneri în proiectul dat și de la Agenția Națională Asistență Socială, am evoluat locuințele și am ajuns la concluzia comună că s-ar putea adapta două locuințe independente la fiecare dintre cele două nivele ale casei, cu intrare separată, spre diferite străzi. Astfel am atinge obiectivul proiectului și am economisi niște resurse. Reparația în locuințe este pe ultima sută de metri. Așteptăm noutăți la capitolul angajarea personalului de către Centrul de plasament”, mai menționează doamna Onica.

Cum trăiesc locuitoarele primei locuințe protejate?

Am vizitat apartamentul cu trei camere situat în cartierul nr. 3 al municipiului, care, cu ajutorul acestui proiect, a devenit locuință protejată pentru patru ex-rezidente ale Centrului din Bădiceni. Am găsit acasă trei dintre locuitoare, a patra fiind internată pentru tratament.

În fiecare dintre cele două dormitoare s-au acomodat câte două femei. Gazdele ne-au făcut o excursie prin locuința bine îngrijită, dotată cu mobilierul și tehnica de uz casnic necesare pentru trai: paturi, dulapuri, noptiere, masă, scaune, mașină de spălat, etc. Mașa, una dintre locuitoare, ne arată cu bucurie camera sa – luminoasă și spațioasă, în care sunt două paturi așternute cu grijă și un dulap cu haine. Pe patul vecinei sale, Nadea, aflată la tratament, stă o păpușă rezemată de plapoma strânsă cu acuratețe, peste care este pusă perna.

În cealaltă cameră locuiesc Nadejda și Maria. Nadejda este foarte bucuroasă că aici are unde pune mica ei colecției de icoane. De altfel ea este foarte credincioasă, merge regulat la biserică și postește toate posturile de peste an. Doamna Nadejda ne-a uimit printr-o memorie fenomenală, mai ales la cifre. Știe data și anul nașterii a tuturor persoanelor pe care le-a cunoscut pe parcursul vieții, sărbătorile religioase și ține minte zilele în care a fost mutată dintr-un centru specializat în altul, până a ajuns să locuiască la Soroca.

În apartament este curat și miroase frumos. Pe pervazurile geamurilor înfloresc câteva flori bine îngrijite – pasiunea celei de-a patra locuitoare – Nadea.

De vorbă cu locuitoarele primei locuințe protejate

Mașa: Hainele mele sunt pe două rafturi. Noi facem curat, spălăm la mașină, fac totul cu mâna mea. Doamna Lilia ne ajută, eu mă port frumos cu ea. Ne învață să spălăm hainele, să curățim cartoafe, să gătim mâncare. Eu deja știu oleacă să gătesc. Iar mărgelele acestea de la gât mi le-a dăruit doamna Valentina. Îmi place să mănânc cartoafe piure, borș cu carne, mancă. Mai ieșim afară, le dau bună ziua vecinilor și ei mie îmi răspund, sunt oameni buni, se comportă bine cu mine. Aici e mult mai bine de trăit, toate lucrurile stau la locul lor.

Maria: Aici e bine de trăit. În fiecare zi eu am treabă prin casă: fac ordine, spăl ușile, spăl haine și le întind afară la uscat, facem mâncare. Cel mai mult îmi place să mănânc hrișca și borș. Doamna Lilia ne arată cum să gătim. E cuminte. Îmi place în timpul liber să ascult muzică la radio. A fost ziua mea de naștere și doamna Valentina mi-a dăruit un radio. Iar acum domnul Ion (directorul Centrului de Plasament din Bădiceni- n.r.) mi-a cumpărat tapuși noi. Afară mă duc când e răcoare, căci ziua e foarte cald.

Nadejda: Acum cos măști. Îmi place să lucrez și să mă duc la Dumnezeu, iată pe data de 12 iulie este sărbătoare – Petru și Pavel și e ziua la o soră medicală care lucrează la Bădiceni la internat. Pe toți îi știu când sunt născuți. Bogdaproste, aici e bine. Aici, în camera mea, am icoane, de miruit, jucării. Eu mănânc aparte, mă duc singură la magazin, cumpăr ce vreau eu, țin post. Cu doamna Lilea mă împac normal. Cu doamna Jenea la fel.

Lilia Guțan, asistentă socială

Muncesc aici din data de 5 decembrie. Când am venit la muncă, credeam că e ușor, dar în câteva luni am înțeles că e foarte greu și trebuie foarte multă răbdare, să știi cum să comunici, să mediezi neînțelegerile care apar uneori. Avem diverse activități. Beneficiarele au învățat foarte greu să facă unele lucruri, la internat erau deservite și nu aveau abilități de a găti ș.a. Nadea și Mașa știu câte ceva, dar multe au învățat de la zero. Au învățat a curăța legume, să gătească, să țină aspiratorul în mână, să spele la mașina de spălat etc. În același timp sunt foarte bune la suflet, dornice de atenție, de dragostea celor din jur.

Implementatorii proiectului speră că în scurt timp toate detaliile rămase vor fi puse la punct și alți beneficiari vor intra în cele trei locuințe protejate, unde își vor construi o viață independentă, liniștită și frumoasă.

Proiectul ”Acțiuni comune pentru o societate incluzivă” este implementat de AO ”Casa Speranțelor”, din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern co-finanțat și implementat de fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Socciale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor Pentru Persoane cu dezabilități.

***

Acest articol a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „E timpul să fii activ!” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.