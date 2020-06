Un sorocean a împușcat în curtea sa un câine: „Eu am sărit în apărarea copilului!”

În ultimele zile, în mai multe grupuri de pe rețelele de socializare, a fost postat un caz care a stârnit discuții aprinse, multe dintre care deviind cu mult de la acest subiect. Este vorba despre împușcarea unui câine de către un medic din Soroca. Deși unii au acuzat în comentarii o parte, alții cealaltă parte, nefiind martori la acest caz ne-am gândit că poate ar fi mai bine să cunoaștem poziția AMBELOR părți și să vedem ce putem învăța din acesta. Între timp organele de drept investighează situația.

Anjela Eleva: Doresc să vă prezint un caz, care m-a indus până la lacrimi. Astăzi, 24.06.2020, în jurul orei 13, s-a produs o împușcătură, vecinul meu, Voleac Lilian, a împușcat un câine străin în loc public, față de copiii săi minori (…), soția lui (…) fiind indignată că a fost fotografiat câinele și de reacția vecinilor, (fiind nevoie de ajutorul medicilor după astfel de șoc emoțional), doamna spălând cu un furtun sângele câinelui împușcat, câinele fiind pus într-un sac, pus în mașină și dus într-un loc necunoscut.

Cum poți să fii medic, să știi prețul unei vieți și să procedezi astfel? (…) Un caz asemănător a fost 2 ani în urmă, când câinele meu la fel a fost asfixiat de câinii d-lui și apoi aruncat.

Îmi pare rău de stăpânul care a venit în lacrimi și își căuta câinișorul, arătând poze cu câinișorul său pe care îl iubea atât de mult, cerând măcar să-l înmormânteze.

Accentuez că după cuvintele lui, câinele se plimba, astfel încurcându-l pe când câinii lui, mulți la număr, se plimba zi de zi. Dacă persoana nu va fi oprită, se va continua, cazuri au mai fost. Dacă din greșeală avea să rănească o persoană care avea să meargă pe drum, chiar și copiii lui care erau alături?

Lilian Voleac: Copilul era dus după pâine, iar eu vorbeam cu un prieten. Între timp am auzit cum strigă copilul. Am fugit acolo și am văzut o haită de câini pe drum, dintre care doi au intrat în curtea mea. Copilul a fugit în casă, iar acest câine s-a luat după el. Am încercat să-l alung, dar el deja a început să latre și s-a repezit la mine. Am intrat în casă, am deschis seiful, fiindcă este aproape de ușă, am luat arma de vânătoare, pe care o dețin legal, am încărcat-o și l-am împușcat în picior. Ce altceva trebuia să fac în acea situație? Câinele rănit a ieșit în drum și s-a așezat lângă gard. După ce au auzit împușcătura, s-au apropiat și alți vecini, care nu au văzut cum s-a întâmplat totul. De aici s-au pornit toate minciunile, că eu am mai împușcat câini, că îi ameninț și așa mai departe.

Câinele este al unui vecin care seara a scris plângere la poliție. Eu i-am spus: în primul rând să-și țină câinele legat sau în casă, ca ei să nu umble prin mahală, așa cum fac și eu. În al doilea rând eu îți cumpăr alt câine ca acesta și ți-l dau, fiindcă chiar îmi pare rău de câine. A fost poliția la mine, le-am spus totul, a fost preluată arma din care am tras. Unde va fi partea mea de vinovăție, eu am să răspund, dar vreau să înțelegeți că eu am sărit în apărarea copilului. Posibil se putea cumva de rezolvat prin altă metodă, dar atunci, în situația dată, mie asta mi-a venit în cap.

Deși am fost criticat că urăsc animalele, vreau să vă spun că noi avem trei câini în curte. Pe unul dintre ei l-a călcat acum câteva săptămâni o mașină, am sunat la Chișinău, le-am arătat rezultatele analizei roentgen că avea bazinul fărâmat și au zis că este o situație foarte complicată. Eu personal l-am operat și uitați-vă că acum și-a revenit. Cum pot eu dar să nu iubesc animalele?

Eu sunt vânător, și nouă când ne aflăm pe câmpul de vânătoare, ni se permite să împușcăm câinii vagabonzi care-i întâlnim pe dealuri, dar eu nici în ei nu trag. Dar în circumstanțele date, altă ieșire din situație nu am văzut. Ambii mei copii au fost stresați după acest caz.

Eu mulți copii străini am cusut mutilați de câini, și oameni maturi care rămân cu cicatrici pe viață, și nu am vrut să aibă așa ceva și copilul meu. Poate nu am procedat corect, dar în situația și secundele celea când vezi că se repede asupra copilului, aceasta a fost ieșirea.

Eu nu l-am împușcat în cap sau inimă, dar am ochit în piciorul din spate cu alice mici pentru păsări. Nu știu de ce a murit câinele, probabil de la șoc sau a pierdut sânge. Persoana care a postat spune că eu am luat câinele, dar nu este așa, când am revenit acasă el nu mai era acolo. Au scris că soția a spălat cu furtunul sângele, ea nici nu era măcar acasă, dar ce s-a tăiat un porc ca să se spele sângele?

M-au deranjat mult postarea și comentariile denigratoarea, la adresa mea și a familiei mele, mă voi adresa neapărat la procuratură.