De-ale COVID-ului:

* Ziua 28 de carantină. Soţia, plină de nervi, se adresează soţului: ”Poţi să-mi spui şi mie de ce vii la ora asta de la balcon?”.

* Masca te protejează de virus precum tanga îți acoperă fundul.

*Degeaba v-ați mărit buzele, anu’ asta se poartă masca…

* Panda mănâncă în medie de 12 ori pe zi. Un om în perioada asta mănâncă tot ca un PANDA. De aceea se numește Pandemie.

* Cine își iubește amanta și-o lasă/ Dumnezeu să-i dea pedeapsă,/ Să-l izoleze în casă/ Vreo 3 luni lângă nevastă.

* Ea: Îți zboară câteodată gândul la mine? El: Scuze, iubire, zilele astea sunt suspendate toate zborurile…

* Câinele meu are o enormă satisfacție când mă vede că-mi pun eu botniță în locul lui, când ieșim afară.

* Eu am declarație și tot ce trebuie. Dar tot mi-e frica să ies. Dacă dau peste unul care nu știe să citească?

* Deja se simte prezența armatei în Țăndărei: primul tanc dezmembrat a ajuns la fer vechi.

* Notă din partea Asociației Psihiatrilor: ”Dragi cetățeni, pe perioada carantinei este considerat normal să vorbiți cu pereții voștri, cu plantele și cu ghivecele. Vă rugăm să ne contactați doar dacă acestea încep să răspundă”.

* Culmea ghinionului la români: să ți se ieftinească benzina, exact atunci când nu poți circula.

* Azi am scos limba la toți polițiștii. Ce bine e când porți mască.

* Vecinul meu e în autoizolare și cred că a luat-o razna: azi vorbea cu pisica. Am povestit asta aspiratorului meu, am râs împreună.

* Culmea ghinionului — să găsești 500 de lei pe jos și să n-ai mănuși în mâini.

* Îmi aduc aminte ce frumos era odată la ora 7:00. Cum ne scuipam și ne înjuram în trafic. Ce vremuri…

* Șotia: Nesimțitule, săptămâna asta numai tu ai dus gunoiul!

* Un sorocean a băut atât de mult spirt încât este imun de la Covid 19 până la Covid 27.