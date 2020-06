Sorocenii au de ales între vacanță la mare sau excursii prin republică

Tot timpul am fost de părerea că dacă ai posibilitatea trebuie să călătorești deoarece tot timpul: cel care pleacă într-o călătorie nu este niciodată același cu cel care se întoarce. De acolo luăm lucruri, sentimente care ne marchează pe viață și ne schimbă cursul gândirii. Cel puțin așa a fost până la apariția acestei pandemii, eram liberi și în oricare clipă puteam să zburăm acolo unde ne chemă sufletul.

Dacă e să ne amintim de viața normală pe care am avut-o până la apariția pandemiei, păi la începutul verii mulți soroceni deja se relaxau pe malul mării fiecare în destinația dorită. Din acest motiv am încercat să aflăm de la sorocenii noștri cum stau lucrurile în anul acesta și iată care sunt opiniile lor:

Un om dorit de odihnă, asa s-a prezentat soroceanca Sanda Voicu. “Eu de fapt trebuia acum să fiu pe un mal de mare. Să mă frigă soarele, pe când picioarele mi le răcorea apa azurie. Pandemia își împlinește planurile, însă nu dispare dorința de odihnă. Oricum omenirea va da CORO(a)NA jos. Totul depinde de noi și cât de virusați suntem.”

“Subiectul călătoriilor este unul aparte, deosebit, susține Diana Tanas. De fapt o călătorie o trăiești de trei ori: când o visezi, când o realizezi și când ți-o amintești, de aceea planificarea din timp este o componentă esențială fie că o facem individual s-au cu ajutorul unui agent de turism. Din păcate în acest an nu am planificat din timp, dar sperăm să prindem ofertele fierbinți pe care agențiile de turism o să ni le propună. Din moment ce vedem ameliorarea situației pandemice vom călători cu o deosebită plăcere, iar pentru ca să fie reușită călătoria vom ține cont de toate recomandările din domeniul turismului. Alte planuri, cred că trebuie încurajat turismul autohton, așteptăm oferte din partea prestatorilor de servicii…”

“În fiecare an începând cu lunile februarie-martie, familia noastră, cu ajutorul unei agenții de turism, luam decizia unde ar fi mai potrivit să ne petrecem vacanța de vară și anume pe care mal al mării, spune Svetlana Psenicinii. Nici în acest an nu am făcut o excepție. Eram la un sfert de pas, să ne rezervăm odihna pe litoralul mării. Dar, cu regret… nu am ajuns să o facem. Pandemia care s-a abătut asupra pământului, a influențat și asupra deciziei noastre, în așa fel, încât să renunțăm „temporar”. Totuși, nu ne pierdem speranța. Prin luna august, vom apela din nou la agenția de turism, unde vom avea parte de cele mai tari sfaturi, pentru a ne reîntâlni cu valurile mării.”

“Ca de obicei și pentru anul 2020 ne-am programat vacanța din timp, procurând bilete, zice Polina Cojocaru. Pandemia a avut un factor negativ asupra planurilor noastre de a călători, de a ne odihni. Dar fiind optimiști sperăm ca până în septembrie să mergem după planurile noastre pentru vara anului 2020.”

“Îmi planificasem o excursie peste hotare în această primăvară, prin luna martie, dar din cauza pandemiei, care era la etapa de început, am renunțat deoarece se închisese frontierele, povestește Veronica Ursu. Pentru vară, nu am nimic planificat deocamdată, este dificil de planificat ceva în această situație instabilă, dar nu exclud vreo odihnă spontană la mare. În același timp aș dori să fac vreo excursie pe la noi prin țară, situația actuală este un prilej de a descoperi locurile de la noi.

“Anul acesta vacanța nu mi-am planificat-o, deoarece pandemia poate evolua în orice moment spre rău, astfel planurile mele pot fi date peste cap, crede Ion Palamaru. Consider că restricțiile impuse nu-mi vor putea oferi oportunități mari de a mă odihni. În pofida faptului că prețurile pentru o vacanță externă ar putea fi mai mici, totuși aș vrea să mă orientez mai mult pe siguranță și cel mai probabil voi opta pentru o vacanță internă. Pandemia nu-mi va putea satisface așteptările, de aceea prefer să nu mă grăbesc. Pe parcursul timpului, posibil să mă decid la o vacanță peste hotare, dar totuși voi opta pentru securitatea mea și a celor din jur.”

“Niciodată nu-mi programez cu mult timp înainte, afirmă Maria Țușca. Aleg ceva potrivit cu cel mult o săptămână înainte de de călătorie. Așa multe planuri am avut, dar pandemia le-a spulberat. Nu-i nimic „ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici”, sănătoși să fim! Am dori mult să călătorim, dar dorința de a fi sănătoși este mai presus. Domnul are grijă de toți. Dacă vor fi oferte interesante pentru călătorii, noi oricând suntem dornici, dar și precauți. Egiptul rămâne în topul preferințelor, atât timp cât nu am văzut Dubai-ul, sau alte destinații disponibile moldovenilor, și nu avem decât să comparăm cu Turcia, Grecia, Bulgaria.”

“Încă nu am programat vacanța de vară, suntem în așteptare să vedem care va fi situația cu pandemia, zice Stela Babici. Sigur că pandemia a influențat, în alți ani deja în luna iunie eram în căutare de locuri pentru vacanța de vară, în acest an așteptăm să vedem cum va decurge situația cu pandemia, ne este frică să aranjăm vacanța din timp și apoi să nu o putem savura. Sperăm totuși că situația se va calma și totul va fi bine, ca în august să putem împreună cu familia savura marea și soarele în liniște.”

în urma celor relatate am înțeles că sorocenii noștri sunt foarte optimiști și desigur că sănătatea are prioritate. Mulți nu și-au pierdut speranța că totuși anul ăsta se vor reîntâlni cu valurile mării. Deci imediat ce trecem peste această pandemie vom călători. Obosiți moral și spiritual, suntem conștienți că fără vacanță nu vom putea.

Aliona Vișniovîi