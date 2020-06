VIDEO. Artur CERARI, baronul rromilor din Republica Moldova: Spre deosebire de orașul Otaci, la Soroca situația cu coronavirusul este sub control

Poporul nostru migrator, poporul nostru care vrea și este deprins să trăiască în libertate a fost nevoit să fie izolat în patru pereți. Vă spun în cunoștință de cauză că este greu să trăiești în izolare, după ce ai fost deprins să mergi la piață, să faci târguială, dar…astăzi aceasta este realitatea și trebuie să ne conformăm.

Și dacă la noi lucrurile nu stau tocmai dramatic, nu același lucru se poate spune și despre confrații noștri din alte părți or, am fost sunați din Kazahstan, Tadjikistan, Azerbaidjan, Georgia, Federația Rusă și din alte țări că există cazuri de deces. La noi, la Soroca ținem situația la control, chiar dacă raionul Soroca este printre primele în republică, după numărul de înregistrări. Din câte cunosc eu, printre rromi au fost doar două persoane infectate cu coronavirus, dar acestea deja s-au tratat. Cei drept, am avut un caz de deces a unei domnițe de etnie rromă, care locuia în Germania sau Franța, dar aceasta nu a fost bolnavă de covid, dar de o maladie cardio-vasculară. Înmormântarea ei s-a petrecut cu respectarea tuturor normelor și rigorilor, pentru a exclude orice infectare. Și eu, și consilierul Robert Cerari întreprindem măsuri pentru a a convinge lumea să respecte toate regulamentele care se impun și să nu permitem apariția unor focare de infecție. Important este că lumea a înțeles pericolul care ne paște și că cea mai bună măsură de protejare este propria responsabilitate și disciplină. Același lucru nu se poate spune și despre confrații noștri din orașul Otaci, unde deja au fost confirmate nu doar infectări, dar și decese printre rromi.

Păturile sociale au fost ajutate de noi în măsura posibilităților, ba chiar trebuia să primim ceva ajutoare din SUA, pentru toate păturile sociale din oraș, indiferent de naționalitate, dar din cauza situației create acest lucru a fost imposibil. Ne dăm bine seama că există multe probleme și că statul nostru nu este în stare să le rezolve pe toate. Fiecare din noi trebuie să conștientizăm pericolul care ne paște și să punem umărul la trecerea și peste această perioadă dificilă. Chiar dacă mereu am fost pe drumuri, am călătorit cu șatra, noi nu am uitat că trebuie să ne ajutăm unii pe alții întotdeauna, dar mite în astfel de timpuri grele. O vorbă înțeleaptă spune că este bine să mă ajuți nu atunci când îmi este bine, dar atunci când mi-i greu…