Alexei ȘCERBAN: Rromii din Soroca au fost și sunt ascultători în perioada de pandemie

Pe lângă faptul că este unul din cei mai înstăriți și mai cu autoritate rromi din Soroca, Alexei Șcerban (mai bine cunoscut, în dealul Sorocii, ca Pantra) este și judecătorul (informal) al rromilor nu doar din Soroca, dar din Republica Moldova. Cel puțin în această postură ni s-a prezentat domnia sa atunci, când i-am solicitat părerea despre comportamentul rromilor în perioada pandemiei și, în special, în timpul carantinei. Or, anume în acea perioadă a avut loc, în partea din deal a orașului, o altercație dintre câteva persoane, care a fost stopată numai după intervenția organelor de drept și care a fost, preț de o zi, cap de afiș în toate organele mass-media din republică.

– Regret sincer acel incident nefericit, care ne-a băgat în gura lumii și, cu această ocazie, îmi exprim dezacordul cu acțiunile neortodoxe ale unor persoane certate cu bunul simț. Altfel, în acea perioadă eu eram departe de Soroca, tocmai în Rusia, la Surgut. Bineînțeles, am fost pus la curent cu ceea ce se întâmplă acasă și consider că acele persoane au fost sancționate după merit. Din spusele liderilor noștri locali am înțeles că câțiva rromi nu au dorit să se conformeze regulilor impuse de perioada de carantină și la atenționările legitime a altor locuitori ai cartierului au răspuns cu violență. Numai după intervenția forțelor de ordine conflictul a fost epuizat, fapt pentru care mulțumesc polițiștilor și carabinierilor. Dacă nu erau ei și dacă persoanele din preajmă nu-i atenționau pe acei care încălcau regimul de carantină nu era exclus să avem un focar de COVID-19 și în carteirul nostru… În linii mari, vreau să menționez faptul că rromii din Soroca au fost și sunt ascultători în această perioada or, acest lucru nu-l putem spune și despre frații noștri din orașul Otaci, unde numărul îmbolnăvirilor este destul de mare și situația pare că nu este sub control.

În altă perioadă, în rezolvarea acelui conflict ne implicam și noi, cei din Consiliul judecătoresc al rromilor, unde suntem vreo 12 persoane, dar de data aceasta au acționat foarte promp și profesionist colaboratorii organelor de drept. Acțiunile lor au fost perfect legale și vreau să cred că persoanele sancționate au învățat lecția și pe viitor se vor conforma regulilor de convețuire impuse de situațiie de risc.