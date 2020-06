Robert CERARI: PANDEMIA A SĂRĂCIT  în egală măsură ȘI BOGAȚII, ȘI SĂRACII

Dacă cineva crede că coronavirusul are doar impact asupra sănătății, nu are dreptate, fiindcă Covid-19 lovește fără cruțare și social, și economic pe toți laolaltă, nefăcând nici o diferență, dintre săraci și bogați, de exemplu. O spun în cunoștință de cauză și din trei ipostaze – de consilier municipal, de om de afaceti și de conducător de ONG or, rog să mă credeți, astăzi îmi vine greu să achit facturile pentru serviciile comunale, iar despre dezvoltare nici nu poate fi vorba. Și nu sunt ultima persoană din Dealul Sorocii. Or, ce să mai zic dacă rromii sunt nevoiți să vândă din case pentru a supraviețui. S-a ajuns până la absurd – oamenii noștri au scos la vânzare covoare și cearșafuri pentru a câștiga o bucată de pâine…

#Consiliul municipal, din care fac parte, depune eforturi deosebite pentru a menține situația sub control, fiindcă aceasta este menirea noastră – de a proteja și de a ajuta cetățenii. Până la carantină, în timpul carantinei și după primăria a dezinfectat străzile orașului, a procurat un aparat de respirație artificială, a instalat un tunel dezinfectant… Cu părere de rău, însă, posibilitățile noastre sunt limitate, iar fondul de rezervă de doar 800.000 lei este mult prea mic pentru a face față pandemiei.

#Fabrica de prelucrare a cerealelor, care îmi aparține pot spune că a falimentat, iar cei 12 angajați au rămas fără un loc de muncă și, implcit, fără posibilitatea de a câștiga o bucată de pâine. Ca să nu mai zic că anterior pandemiei am contractat credite de la bancă, acum imposibil de reambursat. Din câte cunosc eu și alte unități economice, care aparțin rromilor sunt în acceași situație. Excepție face doar întreprinderea de producere a înghețatei „Drancor”, condusă de Vasile Drangoi.

#Organizația Non-Guvernamentală „Bare-Rom”, președinte al căreea sunt și care este un Centru Național al Rromilor bine cunoscut în toată Republica Moldova este la fel într-o situație dezastruoasă. Dacă până la pandemie aveam planuri mari, inclusiv de a costrui un Centru mutifuncțional cu sprijinul Corpului Păcii, cu reprezentanții căreea am avut și o întâlnire de principiu, acum totul s-a stopat și nu știu ce va fi mai departe. Astfel, un ONG creat în anul 2006, cu un impact deosebit în viața rromilor din toată republica se află în pragul falimentului. Va fi mare păcat dacă n-o să reușim să revenim la normalitate.