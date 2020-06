Ce fac astăzi foștii olimpici soroceni?

Acum vreo șase ani „Observatorul de Nord” scria despre elevii care au obţinut rezultate frumoase la olimpiadele republicane. Ne-am gândit că nu ar fi rău să vedem ce fac astăzi acei olimpici, ce succese au și pe unde sunt. Zis și făcut…

Direcţia Învăţământ Soroca ne-a prezentat în 2014 elevii care au revenit acasă cu locuri fruntaşe şi menţiuni: locul II, Cătălina Dubciuc (clasa a IX-a), elevă la LT „Constantin Stere”, la olimpiada de fizică (profesor Victor Ciuvaga) şi Ana Musteaţă (clasa a XII-a), elevă la LT Bădiceni, la olimpiada de limbă franceză (profesoară Elena Marcoci); locul III la olimpiada republicană la istorie Valeria Cealic (clasa a XI-a), elevă la LT „Constantin Stere” (profesoară Angela Zeamă); menţiuni – Mihai Semeniuc (clasa a XI-a), elev la LT „Ion Creangă”, chimie (profesoară Natalia Sochircă), Mihaela Plitoc (clasa a IX-a), elevă la Gimnaziul nr.1 din Soroca, biologie (profesoară Viorica Fortuna), Victoria Rusu (clasa a XI-a), elevă la LT „Constantin Stere”, limba engleză (profesor Vladimir Bulat), Stepan Untură (clasa a XII-a), elev la LT „A.S. Puşkin”, ecologie (profesoară Stela Untură), Cătălina Dubciuc (clasa a IX-a), elevă la LT „Constantin Stere”, fizică (profesor Victor Ciuvaga) şi Alexandru Ciuvaga (clasa a XI-a), elev la LT „Constantin Stere”, fizică (profesor (Victor Ciuvaga).

Stepan Untură:

Dupa liceu am studiat dreptul în cadrul Institutului de Relații Internaționale din Moldova, am absolvit cu succes în 2018, și recent, în februarie am susținut la fel în instituția aceasta teza de master în științe penale.

Propuneri și posibilități de a lucra sunt multe, acum mă gândesc unde va fi mai bine pentru suflet. În timpul liber îmi place muzica, odihna, etc.

Cătălina Dubciuc:

Momentan sunt studenta în anul 3 la Medicină la UMFST George Emil Palade din Târgul Mureș și sunt nespus de încântată ca m-am hotărât și am ajuns să studiez la una dintre cele mai bune Universități din România. Cu siguranță a fost o surpriză pentru mulți când aflaseră ca am solicitat calea de a deveni doctor, pe când aveam mai multe reușite în domeniul de matematică și fizică, însă marea mea dorință de a ajuta oamenii la nevoie și unele momente mai triste de care am avut parte în viața m-au motivat să aleg această profesie fără ezitare. Mai e încă mult de învățat, mai sunt încă multe momente prin care a fost și va fi nevoie să trec ca să devin un specialist bun, însă având drept mentori și exemplu cei mai buni doctori și vazând zâmbetul de pe chipul pacienților tratați, zi de zi devin tot mai motivată și mai sigură că am ales direcția corectă. În final, aș vrea să le mulțumesc nespus de mult părinților și tuturor profesorilor de la LT “Constantin Stere” care și-au adus aportul, care m-au îndrumat și datorită cărora am ajuns să fiu cine sunt astăzi. Vă mulțumesc nu numai pentru cunoștințe, dar și pentru sufletul depus în munca dumneavoastră!

Mihai Semeniuc:

Sunt absolvent al Liceului Teoretic “Ion Creangă”, am ocupat locul II la Olimpiada Republicană la obiectul Chimia, astfel am obținut nota 10 la o probă BAC. Am depus la o singură facultate, Stomatologia, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”. Am fost primul în lista celor admiși cu o medie mare și participare la olimpiadă. Deja au trecut 5 ani de atunci, sunt absolvent, de câteva săptămâni am susținut examenul de absolvire (teza de licență). La moment muncesc la o clinică stomatologică, acumulez experiență. Am câteva luni la dispoziție să aleg următorul pas, studiile postuniversitare. Am să adaug că modul de studiere în cadrul universității se deosebește enorm de cel din liceu, chiar și luând în considerație pregătirea pentru olimpiadă. Erau zile când aveam de învățat materialul didactic pe ziua următoare citind 50 pagini și mai mult. Persistă o concurență pentru note mai mari, locuri bugetare, burse, ceva diferit de liceu. Ultimii ani de universitate ești preocupat de așa întrebări ca: Ce va fi mai departe, voi pleca sau nu, unde voi munci, încerci să reușești să înveți pentru totalizări și examene, totodată depui efort să acumulezi experiență, participând la tratarea pacientilor.

Valeria Cealic:

După absolvirea liceului, mi-a fost oferită o bursă la o universitate din Letonia care se numește Riga Business School. Respectiv, am plecat să studiez acolo la programul de business administrare. În timpul celor trei ani de studii mi-am făcut stagierea în diferite companii din industria IT și business. Momentan, lucrez în Letonia în calitate de ”Community Manager” pentru cel mai bun startup din Letonia, care se numește Printify. Sunt foarte mulțumită că am ales direcția de marketing și pot spune cu siguranță că mă regăsesc în acest domeniu. Consider că a fost o decizie foarte bună de a studia la business management pentru că aceste cunoștințe căpătate mi-au oferit multe posibilități de angajare pe viitor. Pe lângă job-ul pe care îl am, în următorii doi ani, plănuiesc să îmi fac masteratul (MBA) la aceeași universitate și să continui să cresc profesional.

Mihaela Plitoc:

După absolvirea Ginmnaziului nr. 1 (actualul gimnaziu „Dumitru Matcovschi”) mi-am continuat studiile la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca, profil real. Pe parcursul a 3 ani de liceu pasiunea față de biologie și chimie a devenit tot mai puternică pentru mine, fiind ca un imbold de a participa în continuare la diverse olimpiezi și concursuri raionale, precum și republicane. Studiile superioare le-am realizat la Universitatea Academiei de Științe a RM, în prezent Universitatea de Stat „Dimitrie Canetemir”, specialitatea – biologie moleculară. Recent am absolvit-o, în curând urmează să primesc diploma de licență. Din al doilea an universitar am început să activez la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie din Moldova, în cadrul Laboratorului Fiziologia Stresului, Adaptării și Sanocreatologie Generală, și continui până în prezent. Nu vreau să mă opresc aici, îmi voi continua studiile la masterat, poate chiar și la doctorat. Sunt mulțumită de rezultatele frumoase pe care le-am obținut până acum și la sigur nu ajungeam acolo unde sunt fără sprijinul și ajutorul profesorilor care m-au ghidat în lumea cunoștințelor, cărora vreau să le aduc sincere mulțumiri.

Alexandru Ciuvaga:

În anul 2015, am finisat liceul Teoretic „Constantin Stere”, după care am hotărât să-mi continui studiile la Universitatea Tehnică din Moldova. Fiind pasionat de fizică, matematică și chimie am ales facultatea tehnologia produselor alimentare, la care am fost înscris fără concurs cu nota 10.00 la concurs, deoarece în acel an am obținut locul II la olimpiada republicană la fizică (ceea ce m-a scutit de BAC la această disciplină, obținând automat nota 10) și deasemenea am participat la concursul „Tânărul Creator”, unde am ocupat locul I. De ce UTM, pentru că oferă studii de calitate superioară și de asemenea Facultatea Tehnologii Alimentare este una din 5 facultăți din Moldova care are filiera francofonă, ceea ce m-a motivat cel mai mult, de a face studii într-o limbă străină, dar în același timp rămînînd acasă. Licența a durat 4 ani, timp în care am avut parte de cursuri extrem de interesante și niște profesori calificați cu un nivel înalt de cunoaștere a limbii franceze, desemena am avut ocazia de asista la niște cursuri care le-au predat profesori din Franța și Belgia, care erau practic fiecare semestru. În anul II de studii am fost responsabil de proiectul social „Sănătatea într-o picătură de apă” susținut și finanțat de AUF (Alianța Universitară Franceză) prin care am încercat să aducem la cunoștință consumatorilor cît este de important să consumăm apă și anume apă de o bună calitate, cum să filtrezi apa în condiții casnice și care sunt cei mai buni producători/ furnizori de apă potabilă, ținând cont de compozitia chimica a apei. Datorită reușitei universitare înalte, la finele anului II, am depus dosarul pentru bursele de merit a Moldovei la care am fost selectat printre cei 15 studenți din toată Republica ca beneficiar a bursei Președintelui. În anul III de studii, pe parcursul semestrului II am obținut bursa Erasmus+ finanțat de Uniunea Europeană, pentru un semestru de studii în Franța, la Ecole Supérieure Nationale Agroalimentaire ONIRIS, orașul Nantes, timp de 4 luni, unde am avut parte de o bună experiență pentru viață, cum e să te acomodezi într-o țară străină cu o cultură diferită, cum e să te integrezi într-un alt mediu și într-un alt cerc de oameni, această exepriență oferă oportunitatea de a deveni independent, din toate punctele de vedere. Cursurile au fost complexe, dar în același timp foarte interesante, după susținerea examenelor în rând cu toți francezii, puși în aceleași condiții, am obținut o medie de 14/20, ceea ce a fost mai mult decât media pentru acel an. După care, m-am reîntors în Republica Moldova pentru a finisa licența, teza de licență a fost scrisă pe tema „Optimizarea procesului de fermentație acetică a oțetului din vin pelicular”, cercetarea fiind realizată în laboratorul UTM. Pe parcursul acestor 4 ani de licență, am făcut 2 stagii, primul la „Fabrica de brînzeturi din Soroca” și al 2-lea la „Lefrucom” SRL, ambele situate la Soroca. Nu degeaba se spune că practica bate gramatica, așa este și în cazul dat, timp de 2 luni de stagiu ai posibilitatea de a pune în practică tot ceea ce ai acumulat timp de 2-3 ani. În anul 2019 am obținut diploma de licență. Fiind o diplomă de studii superioare incomplete am hotărît să completez studiile mele cu un master, la care am ales specialitatea „Calitatea și Securitatea Produselor Alimentare” de asemenea la Facultatea Tehnologia Produselor Alimentare. Pentru semestrul II de Master am aplicat încă odată pentru bursa de schimb Erasmus+, la care am trecut concursul și am obținut o bursă pentru 5 luni. În așa fel acum fac studiile la Universitatea Agrocampus-Ouest, Rennes, Franța. Universitatea oferă studenților străini finanțarea pentru a ameliora nivelul de franceză, avînd deja un nivel de franceza, dupa intervieu am fost pozitionat în grupa pentru nivelul C1, cursurile au durat 4 luni, și le-am finisat cu succes cu o medie de 15.50/20, următorul nivel deja este C2 care este pentru vorbitorii nativi. Ținând cont de situația actuală, profesorii și conducerea au reacționat foarte rapid, în așa mod cursurie decurg în mod normal, după orar, doar că la distanță, online. După finisarea masterului aș dori să încep a lucra pe specialitate, pentru a implementa cunoștințele acumulate pe parcursul anilor.

Victoria Rusu:

După ce am absolvit Liceul Teoretic „Constanstin Stere” am fost acceptată la New York University în Shanghai, China. De atunci am petrecut 4 ani frumoși în China, unde am învățat foarte multe pe plan academic, dar și personal. Am cunoscut multe lucruri despre egalitate, diversitate, societăți globale, lucru în echipă și mai ales despre societatea Chineza, despre istoria și tradițiile Chinei. New York University Shanghai mi-a deschis multe uși peste hotare, datorită ei am facut stagii la companii naționale și internationale în Shanghai și m-am dezvoltat ca specialist și ca personalitate. Prin intermediul universității am avut posibilitatea să studiez un semestru în afara Chinei la unul din cele 15 filiale globale ale universității. Eu am ales New York University Prague și am petrecut 4 luni minunate și pline de experiențe în Praga! Mereu m-am implicat în diverse proiecte, activități, și am fost activă în cadrul universității, pe lângă faptul că am avut și o reușită academică excelentă. Fiind în China am avut posibilitatea să învăț limba chineză (dialectul Mandarin), am călătorit în China, dar și în afara ei. Am învățat împreună cu studenți din peste 96 de țări și pot să afirm cu certitudine că sunt foarte mulțumită și recunoscătoare pentru educația primită. Mi-a deschis într-adevar ochii la multe probleme globale și m-a învățat cum să gândesc critic și să pot întelege aceste probleme și situații. După ce am absolvit New York University Shanghai, am primit o oportunitate de a ma alătura companiei Emaar în Dubai. Cei care nu cunosc, această companie vor cunoaște neapărat proiectele acesteia – Emaar a construit și dezvoltat o mare parte al Dubai-ului, în special ei au fost cei care au construit Burj Khalifa (cea mai înaltă clădire din lume) sau Dubai Mall (cel mai mare mall din lume) sau Dubai Fountain (cel mai mare havuz dansator coreografiat din lume). Aici am învățat foarte multe pe plan profesional, dar și despre regiune și despre istoria Emiratelor Arabe Unite și a Dubai-ului. Din experiențele pe care le-am avut în acești ani am deprins unele aptitudini și experiențe unice și sunt foarte recunoscătoare familiei și prietenilor care mereu m-au susținut și mi-au fost alături în această călătorie a vieții. Sunt și fericită pentru că niciodată nu am renunțat, ci am mers doar înainte și am tins mereu spre mai mult și asta continui să fac și acum!

Ana Musteață:

Visul meu de a urma o carieră în domeniul farmaceutic a prins aripi în vara lui 2014 cînd am fost admisă la Facultatea Farmacie a USMF „N. Testemițanu” cu finanțare bugetară (fiind unicul candidat olimpic și avînd cea mai mare medie de concurs). Din 2016 am devenit șefă de grupă, și în același an am întemeiat o familie. În anul 2017 am devenit cîștigătoarea primei ediții a „Bursei Felicia” oferită celor mai buni 10 studenți din serie. Anul 2019 a fost unul productiv pentru mine. Am absolvit facultatea cu nota 10 pe linie la examenul de stat, iar în scurt timp am susținut cel mai important examen – am adus pe lume o fetiță minunata de educația căreia mă ocup la moment. Am continuat să cred că „premiul suprem pe care ni-l oferă viața este șansa de a munci din greu la ceva care merită din plin efortul tău” (Roosevelt). Mulțumesc soțului pentru că mi-a respectat visele și m-a ajutat să combin perfect viața de familie cu studiile.