HOBBY: Pasiunea dulce a Ludmilei Slivca din raionul Soroca

Colorate, cu multe nivele, atrăgătore prin formele lor și cu gusturi care mai de care delicioase – așa descriu cei care au gustat din torturile create de Ludmila Slivca, patiseră autodidactă din satul Niorcani, raionul Soroca. De câțiva anu, soroceanca dedică mult mai mult timp pasiunii sale pentru aceste deserturi, iar rezultatul este unul uimitor, astfel încât rudele, consătenii (și nu doar) o roagă să le gătească aceste delicii la sărbătorile de familie.

Ludmila Slivca este originară din Rusia, însă urmându-și chemarea inimii, în 1993 a venit în Republica Moldova cu soțul său, stabilindu-se în satul Niorcani, comuna Tătărăuca Veche. Pedagog de formație, dar fără să cunoască limba română la început, femeia nu s-a încadrat în câmpul muncii după profesie. Și-a ajutat soțul și împreună au dezvoltat o afacere cu creșterea fructelor.

Mamă a doi copii, doamna Ludmila gătea des tot felul de copturi delicioase și frumoase la aspect, printre care și torturi frumos decorate. Abilitățile căpătate în școală, la lecțiile de modelare din ceramică fiindu-i de mare folos la decorarea torturilor, povestește femeia pasionată de gătit și fără frică de lucru migălos.

Când copiii au crescut, Ludmila a început să dedice mai mult timp pasiunii sale. De șase ani, ea învață lucruri noi în domeniul patiseriei, iar în ajutor îi vine internetul – o sursă foarte bogată de informație. A căpătat în timp mai multe cunoștințe și a învățat mai multe tehnici de pregătire și decorare a torturilor, aplicându-le în practică. Rezultatul este pe măsură or, torturile patiserei sunt foarte diverse ca formă, culoare și gust.

”Îmi place foarte mult această ocupație. Mă strădui să realizez torturile pornind de la ocazia pentru care este solicitat, felul cum este omul care îl comandă, ocupația sau interesul omagiatului/omagiatei. Dar și gustul să fie la nivel înalt. De exemplu, multe fetițe preferă păpușa LOL, atunci decorez tortul în acest stil. Am avut caz cânt domnișoara omagiată practica kickboxing, atunci am decorat tortul corespunzător – cu mănuși de box. Pentru polițist am decorat cu elemente ca pistol, cătușe, iar pentru soțul meu livădar am gătit un tort mare, decorat cu un tractor cu remorca plină cu mere”, povestește doamna Ludmila.

Inițial, copturile erau savurate doar de familie, treptat însă au prins gustul acestora rudele, consătenii și nu numai. Mulți oameni apelează la patisera autodidactă să le facă torturi pentru sărbătorile de familie.

Dragul de munca pe care o depui și ingredientele naturale, majoritatea de acasă, dau rezultatul scontat – torturile sunt inofensive și gustoase, ne asigură autoarea acestor lucrări dulci și colorate.

”Toate ingredientele sunt de casă, iar coloranții sunt alimentari și inofensivi. Totodată, fructele și gemurile utilizate eu le prepar personal din vară, le culeg și le conservez pentru torturi: vișine, caise, etc”, subliniază creatoarea de torturi.

Patisera știe să gătească multe tipuri de torturi, printre care sunt cunoscutele denumiri printre amatorii de deserturi: Napoleon, Tort – sufleu, Lapte de pasăre, Medovik, Colibri ș.a. O varietate mare pentru toate gusturile, spune doamna Ludmila. La fel acestea diferă în mărime și greutate. Cel mai greu tort – unul de nuntă, cântărea 15 kilograme.

Grație internetului patisera din Niorcani promovează lucrările sale dulci. Hobby-ul Ludmilei îi aduce și un venit, dar nu este ocupația de bază, menționează femeia.

”Familia mea mă ajută și mă susține foarte mult, altfel nu aș putea să dedic atâta timp pasiunii mele. Le mulțumesc foarte mult pentru asta! Iar cea mai mare recompensă este atunci când oamenii gustă și sunt mulțumiți. În aceste vremuri grele vreau ca aceste deserturi să le facă viața mai dulce oamenilor din jurul meu! ”, a menționat Ludmila Slivca.

Foto: din arhiva personală