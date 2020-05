Consiliul Raional al Tinerilor din Soroca – tineri și neliniștiți

Consiliul Raional al Tinerilor din Soroca este printre cele mai active din republică, iar acest lucru se datorează membrilor acestora care sunt nu doar tineri ci și neliniștiți, în sensul frumos al cuvântului. Nici chiar pandemia nu le poate sta în cale, iar dacă alții s-au văzut nevoiți să treacă în mediul online, tinerii noștri deja erau acolo și doar au continuat să facă ce știu ei mai bine. Iar luna mai a fost una frumoasă și fructuoasă pentru ei.

„Activitatea consiliului se desfășoară acum în regim online, unde toate ședințele le planificăm pe aplicația zoom, ne spune Nicoleta Mușcinschi, președinta Consiliului Raional al Tinerilor din Soroca. Astfel noi analizăm proiectele de decizie adoptate de Consiliul Raional Soroca pentru a trimite recomandări în domeniul tineret pentru ședințele lor. De asemenea, noi am realizat un video pe Facebook prin care am mulțumit tuturor meseriilor care sunt în pericol în timpul Covid 19.

Un video care a avut un mare succes în mediul online, fiind difuzat la televizor a fost „Ce fac tinerii de la Soroca în carantină” unde noi am prezentat toate activitățile pe care le putem întreprinde precum sport, să citim, să învățăm o limbă străină nouă, să petrecem timp cu familia sau să gătim ceva gustos.

În plus, am desfășurat o campanie de promovare a consiliului pe platforma Instagram pe care am finisat-o cu un quiz interactiv, pentru a observa ce informație au asimilat urmăritorii noștri. La final, am transmis informație interesantă despre consiliu la un post de radio, pentru a ști cât mai multe persoane despre misiunea consiliului Raional al Tinerilor Soroca”.

Și dacă de obicei maturii sunt exemplu pentru tineri, în această perioadă complicată anume cei maturi pot lua exemplu de la tinerii activi și responsabili.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „E timpul să fii activ!” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.