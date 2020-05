Amintiri din copilărie… cu Mariana Haric

Dulcea mea copilărie, vârstă fără griji, dar nelipsită de bunicul, bunica și părinții mei. Am avut o copilărie liniștită. Fiind o copilă rușinoasă, eram cuminte și năzdrăvănii nu prea făceam. Sincer, nu le țin minte. Am întrebat recent părinții mei ce fel de copil am fost când eram mica? Mi-au răspuns că eram ascultătoare, înțelegeam diferența între bine și rău.

Deseori mi-aduc aminte plimbările prin păduri cu bunelul împreună cu ceilalți opt verișori ai mei. De la el am învățat foarte multe lecții ale vieții. În vârsta de 9-10 anișori, s-a întâmplat un caz haios. Într-o vacanță de vară am plecat în sat, la bunica. Acolo mă jucam cu verișorii mei și ajutam bunica pe lângă casă. Trăind în oraș, la bloc, nu aveam animale domestice. Nu știam cum să le îngrijesc. Am învățat de la bunica cum se hrănesc iepurașii, gâștele, curcanii. Am văzut cum găina face ouă, cum apar puișorii etc. Mai avea bunica o capră de culoare alb-surie cu caracter deosebit. Capra simțea frica mea față de ea. Și… într-o dimineață, bunica ne-a trimis împreună cu verișoara mea mai mică să ducem capra la păscut. Am priponit-o pe marginea drumului, nu departe de casă, sub un nucar. Din când în când, o vizitam să vedem ce face și-i mai aduceam apă într-o căldărușă mică. Nu știam pentru ce-i trebuia apa, dar bunica îmi explica totul. Seara trebuia să aduc capra acasă. Când eram aproape de casă, capra a început să se comporte ciudat: mă urmărea, simțeam că vroia să mă lovească cu coarnele ei mari și ascuțite. Eu, de frică, am început să alerg. Capra — după mine. Eu mă ascundeam după tufăriș, alergam printre copaci. Ea — după mine.

− Probabil, a sălbăticit, m-am gândit eu, și iar o luam la fugă, strigând-o în gura mare pe bunica.

Mult au mai râs de mine verișorii mei și bunica. De-atunci n-am mai dus capra la păscut, nici lapte proaspăt muls n-am mai băut, chiar dacă era călduț și foarte folositor pentru sănătate. Spaima mi-a fost atât de mare, că o țin minte și azi. De fiecare dată când trec pe acolo zâmbesc cu plăcere.

Află și alte amintiri din copilăria sorocenilor aici – observatorul.md/tag/amintiri-din-copilarie