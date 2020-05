Oferta generoasă a stomatologului sorocean și zicala „Dacă-i dai nas lui Ivan, el se suie pe divan“

Scriam la mijlocul lunii mai despre gestul deosebit pe care a decis să-l facă tânărul stomatolog Florin Romanciuc din municipiul Soroca. Acesta a hotărât să acorde anumite servicii gratuite persoanelor vulnerabile din raionul Soroca, ținând cont de situația economică în care s-au pomenit mulți dintre concetățenii noștri. Dar, vorba lui Ion Creangă – „Dacă-i dai nas lui Ivan, el se suie pe divan“

Și dacă unii soroceni fără posibilități financiare au beneficiat de serviciile sale mulțumindu-i pentru gestul făcut, au fost și din cei mai groși de obraz, care au abuzat de bunăvoința stomatologului. Astfel din cei 253 de pacienți care s-au adresat la stomatolog și au primit tratament gratuit, doar vreo 30-35 de persoane erau din categoria social-vulnerabilă. Printre ceilalți au fost și din cei mai avuți, dar fără pic de rușine. Unii mai tupeiști i-au spus stomatologului că el este obligat să-i trateze.

„Au fost trimiși cum am înțeles până la urmă de la Asistența Socială, iar unii pacienți îmi spuneau că primăria a zis să vina și că eu sunt obligat să le fac și să le pun dinți pe gratis, ca doar primăria îmi plătește. La care am fost apelat și de cineva dintre colaboratorii de la Asistența Socială și mi-au dat întrebarea: Să vă fac o listă de vreo 100 de pacienți ca să-i trimitem la tine? Le-am răspuns că nu am nevoie, ca deja agenda este plină. Desigur că sunt satisfăcut de ce am făcut, dar nu sunt satisfăcut de contigentul de persoane care nu știu limita” zice Florin Romanciuc.

Vladimir Nicuță, șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei ne-a declarat că instituția sa nu a trimis nici un pacient la stomatolog.