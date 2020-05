Tinerii din municipiul Soroca sunt cu ochii pe procesul decizional

Deși s-ar părea că în această perioadă complicată, tinerii ar putea profita la maxim, stând în casă, păstrând distanța socială față de ceilalți, și mai puțin față de telefon și laptop, sunt și din cei care schimbă un film privit pe internet cu un lucru bun făcut pentru societate. Fie și online.

Printre aceștia sunt și tinerii membri ai Consiliului Local al Tinerilor, care face parte din Coaliția Locală a Societății Civile din municipiul Soroca. În luna mai aceștia au organizat mai multe activități și s-au întrunit online.

„Chiar recent am discutat despre proiectul de decizie al primăriei, ne zice Robert Gatman, președintele Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Soroca. Mai ales punctul 1, cu privire la parcul de distracții de la Soroca Nouă, unde am înaintat și niște sugestii. În rest am promovat rubrica cunoaștem CLTS, unde am publicat poze cu consilierii și fiecare avea un slogan, iar în descriere un mini-joc. Gen: 5 variante despre un consilier, dintre care 2 sunt false și cine primul ghicește sunt adevărate primește o promovare. Am mai făcut un quiz despre Ziua Europei. Cei care au răspuns corect au primit promovări din partea noastră plus like-uri și comentarii la postări. De asemenea am postat pe pagina consiliului ce cred tinerii despre anularea examenelor gimnaziale și am participat la dezbaterea publică de pe 15 mai cu privire la programul de activități al taberei „La Dumbravă”.

Cât privește procesul decizional, tinerii au făcut cunoștință cu proiectul de decizie cu privire la eliberarea permisului pentru amplasarea parcului distracții pentru copii în complex cu unități pentru prestarea serviciilor de bunuri recreaționale, echipament sportiv, de alimentație publică, pe str. Dimitrie Cantemir. Aceștia au venit și cu câteva recomandări pentru autorități:

Pentru asigurarea transparenței și a corectitudinii se recomandă ca să fie indicat concret numărul străzii și schema de amplasare unde va fi amplasat acest parc de distracții, astfel în urma analizei proiectului de decizie orice persoană să înțeleagă teritoriul unde vor fi amenajate echipamentele date.

Considerăm că informația prezentată în acest proiect de decizie nu este completă și pe înțelesul tinerilor, de aceea propunem ca în textul notei informative să fie incluse detalii despre ce anume echipamente vor fi acolo amenajate, ce tip de servicii de bunuri recreaționale?, dacă serviciile recreaționale vor fi contra plată (cât va costa biletul?).

