Bogdan SÂRGHI: „Pandemia ne-a afectat, dar nu avem dreptul să dăm mâinile în jos”

Pandemia care încă nu se lasă dusă în istorie și mai cu seamă perioada de carantină, în care s-a aflat municipiul Soroca circa o lună de zile a perturbat simțitor, ca să nu zic dramatic, activitatea agenților economici din teritoriu. Cu excepția câtorva întreprinderi strategice, care au muncit pentru a asigura necesitățile vitale ale cetățenilor, mai multe întreprinderi s-au aflat în stare de „suspendare”.

Spre cinstea și onoarea lor, însă, unii agenți economici au găsit resurse și posibilități nu doar să rămână pe linia de plutire, dar și să întindă o mână de ajutor celor de pe linia întâi. Începând de astăzi, noi vom publica câteva materiale despre acei, care și-au adus aportul în lupta cu corona-virusul or, acești oameni chiar merită toată atenția și respectul nostru. Printre agenții economici care „nu au stat cu mâinile în șolduri”, în așteptarea vremurilor mai bune se numără și Agenția de publicitate „Chameleon”, directorul căreia, Bogdan Sârghi, a avut amabilitatea să ne spună cum a fost să activeze în această perioadă, care, cu siguranță, ne va rămâne în memorie, posibil pentru totdeauna.

– Sincer vorbind, până la pandemie lucrurile mergeau bine, dar corona-virusul ne-a schimbat planurile radical. Cei drept, nu am stat mult să ne lamentăm și toți împreună ne-am gândit ce am putea face nu doar pentru noi, dar și pentru acei care luptă cu Covidul în primele rânduri. Deși am activat în condiții improprii, în condiții de autoizolare, nu am lăsat mâinile în jos, dar am continuat să comunicăm prin telefon și e-mail, pentru a găsi o ieșire. Într-un final am găsit și soluția – confecționarea vizierelor de protecție, bineînțeles cu respectarea tuturor normelor de securitate. O bună parte din ele le-am donat lucrătorilor medicali de la Spitalul raional, clienților noștri fideli am donat mai mult de 50 viziere, altele le-am vândut, iar banii câștigați i-am utilizat la procurarea materiei prime, pentru a ne lărgi gama de produse de protecție. Astfel, în afară de viziere am confecționat ecrane de protecție pentru magazine, farmacii și alte instituții. De altfel, o doamnă care actualmente locuiește la Moscova, pe nume, Suzana Bujor, ne-a contactat și ne-a rugat să facem, din partea domniei sale, o donație de viziere medicilor de la Salvarea din Soroca.

După anularea regimului de carantină situația s-a schimbat și cu puteri noi ne străduim să facem față lucrurilor. Cu părere de rău însă, se resimte pasivitatea cetățenilor or, majoritatea clienților noștri permanenți și potențiali s-au pomenit într-o situație materială și financiară precară. Pe de altă parte, chiar dacă veniturile noastre sunt zero, plata arendei, a impozitelor și taxelor nu a fost anulată. Tot venitul de pe urma vânzării vizierelor nu acoperă cheltuielile, iar unica soluție de a reveni la ceea ce a fost la începutul pandemiei ar fi un ajutor din partea statului măcar cu referință la achitările pentru arendă în perioada de carantină, impozite și taxele locale. Astăzi este greu cât timp ne va trebuie pentru a reveni total la normalitate, dar un lucru este clar – nu avem dreptul să lăsăm mâinile în jos, nu avem dreptul să ne bizuim doar pe ajutorul cuiva. Trebuie să ne resuflecăm mânicile și să mergem înainte, fiindcă multe, dacă nu totul, depinde de noi înșine. Așa le stă bine unor profesioniști adevărați…