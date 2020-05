VASILCĂU: Un proiect pentru asigurarea securității copiilor unește comunitatea sau unde-s mulți puterea crește

Copiii de vârstă preșcolară din satul Vasilcău vor avea condiții mai sigure la grădiniță, iar locuitorii comunei vor cunoaște mai bine ce înseamnă voluntariatul în comunitate. Mai multe activități se desfășoară în sat, în cadrul proiectului „Securitatea copiilor în atenția comunității”, implementat de Grupul de Inițiativă Locală „Prietenia” în Programul de Mentorat pentru dezvoltare comunitară incluzivă.

De scurt timp, la Vasilcău au demarat lucrările de construcție a unui gard la grădinița „Prichindel” din localitate, pe care și l-au propus să-l facă membrii grupului din care fac parte șapte locuitori ai satului, reprezentând diverse domenii de activitate, împreună cu întreaga comunitate.

La început a fost…ideea

„Am fost invitați să participăm la un program de granturi mici, finanțat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, povestește Nina Cioca, lidera Grupului de Inițiativă Locală. La început am discutat problemele care sunt în sat, am făcut un sondaj și am adunat mai multe problemele de interes public sugerate de săteni, pritre care erau: reparația drumului, instalarea iluminatului stradal pe anumite porțiuni de străzi, construcția unei punți peste Nistru etc. Dar până la urmă am ajuns la concluzia să punem mai presus de toate securitatea copiilor. Totodată, alte propuneri necesitau bugete mult peste oferta finanțatorilor”.

Astfel a fost inițiat proiectul „Securitatea copiilor în atenția comunității”. Ulterior, membrii grupului au așternut toate ideile pe hârtie și și-au pus ca scop să creeze și să consolideze condițile de securitate și de fortificarea a sănătății pentru protecția fizică a copiilor de vârstă preșcolară.

„Nu am ținut cont că eu lucrez la grădiniță ci de faptul că era o plasă care înconjura terenul grădiniței și de multe ori copiii își deteriorau hăinuțele acolo sau se zgârâiau. Așa că ne-am gândit să instalăm un gard nou și sigur. Totodată, în cadrul proiectului, ne-am propus niște obiective prin care să educăm și să invităm cât mai mulți voluntari din sat, ca să participe întreaga comunitate la implementarea proiectului, adică la îngrădirea terenului de la grădiniță”, mai spune lidera grupului „Prietenia”.

În fața instituției, urmează să fie instalați 130 metri de gard din metal forjat. Iar plasa care îngrădea până acum zona, va fi mutată la spatele instituției și va apăra împotriva animalelor și păsărilor care rămân libere pe drum, precizează Nina Cioca.

Comunitatea a contribuit cu o sumă impresionantă de bani

Finanțatorii au oferit pentru realizarea proiectului 90 mii lei, la care s-a adăugat contribuția comunității, adunată în câteva etape și contribuția primăriei comunei Vasilcău. Pentru a aduna contribuția comunității au fost desfășurate mai multe activități: „Un leuț pentru gărduț” – copiii de la grădiniță au prezentat la ziua satului un număr artistic, după care au mers printre săteni cu o lădiță, îndemnându-i să contribuie larealizarea proiectului. 12500 lei au donat sătenii în acea zi;

Târgul de caritate cu genericul „Eu sunt mic, dar fac lucruri mari”, în care copiii și părinți au creat diferite lucrări și le-au adus spre vânzare. Banii adunați din vânzare au fost donați pentru proiect;

La un alt târg cu genericul „Toamna de albiță a venit la grădiniță”, au fost puse în vânzare bucate, semințe, popcorn etc., banii fiind donați de asemenea pentru proiect. Copiii au fost foarte mult implicați în aceste activități, care le-au plăcut mult, povestește doamna Cioca.

Un aport neașteptat, care a surprins plăcut comunitatea din Vasilcău este donația în umă de de 1000 lei românești (cca 4000 lei moldovenești) a primarului Vergil Baciu din comuna Corbi din județul Argeș, România, înfrățită cu comuna Vasilcău, prezent la ziua satului.

„În prezent avem adunată din comunitate suma de 27 mii lei. Primăria inițial ne-a dat o scrisoare degaranție prin care confirmă că ne oferă 20 mii lei pentru porți la grădiniță, după care, primarul Tudor Golub, a zis că dacă tot se fac lucrări, să fie făcute de calitate bună și de durată. Primarul a spus că primăria va mai contribui cu materiale de construcție și a propus să fie contruit un fundament din beton și piatră la baza gardului din fier forjat” ne-a mai comunicat doamna Cioca.

Zeci de voluntari participă zilnic la lucrările de construcție

Astfel, în loc de plasa veche, la Grădiniță a demarat construcția unui zid, deasupra cărui va fi montat un gard din fier forjat. Zilnic, între 15 și 25 de voluntari din comunitate participă la lucrările de construcție. Și aceasta este o contribuție a comunității, nu neapărat a sătenilor care au copii la grădiniță, dar a tuturor doritorilor de a contribui la realizarea proiectului, mai spun implementatorii.

Circa 60 metri din zid a fost construit, iar în trei săptămâini ar trebui să fie finalizate lucrările în urma căror vor beneficia de condiții mai sigure 86 de copii din comunitate, care frecventează grădinița.

Voluntariatul promovat în comunitate

Proiectul prevede și alte activități cu implicarea comunității, cum ar fi instruirea sătenilor despre rolul voluntarului în societate.

„În calitate de lider al grupului de inițiativă mi-am propus să informez lumea despre cum se scrie un proiect, cum se realizează, ce înseamnă lucrul de voluntariat și mă bucur când văd participanții că dau dovadă de atitudine bună, că le pasă de ceea ce facem împreună pentru comunitatea noastră. Altă activitate este desfășurarea unui seminat cu genericul „Ajut-mă, protejază-mă!”. Vom instrui părinții și pe toți cei care au grijă de copii despre securitate, pentru că sunt multe accidente, mai ales la țară sunt multe pericole și noi vrem să-i ajutăm prin informare. Nu punem accentul rincipal pe lucul fizic, dar pe factorul uman, deoarece este potenția, avem cu cine lucra”.

Transparența în toate etapele proiectului este foarte importantă, susține doamna Cioca, iar rezultatul nu se lasă așteptat – oamenii cunosc toate realizările și cheltuielile pas cu pas, au încredere și susțin alte inițiative în comunitate.

***

