Mădălina Babici, Cătălin Filip, Sanda Păunescu și Andreea Ranga și-au trăit pentru câteva luni visul de a fi american

Elevii participanți în programul FLEX Moldova 2019-2020 au revenit recent din Statele Unite ale Americii cu emoții mari și amintiri frumoase. Aceștia au avut parte de experiența vieții lor, acolo, peste ocean, unde mulți dintre semenii lor și-ar dori să ajungă măcar pentru câteva zile. La revenirea acasă a celor patru elevi soroceni – Mădălina Babici, Cătălin Filip, Sanda Păunescu și Andreea Ranga le-am pus câteva întrebări similare pentru a afla cum au trăit ei visul de a fi american, măcar și pentru câteva luni.

– Cum este SUA reală față de cea despre care ați citit sau văzut prin filme?

Mădălina Babici

După părerea mea viața Americană este 80% viața pe care o vedem în filmele Netflix, școala cu profesori prieteni, distracții, bowling, focuri de tabără, aventuri cu cai, fiecare Weekend este o nouă încercare, o nouă provocare, clădiri pictate, magazine, o varietate de picături că până la urma nu te poți decide unde să iei cina. Însă există cele 20 % care le iubesc și mai mult despre Statele Unite, am locuit într-un mic sătuc la fermă, oameni simpli, care iubesc și se bucură de viață! Lumea ține animale, lumea își face propria mâncare, merg la pescuit, la vânat, fac voluntariat și contribuie enorm la dezvoltarea comunității.

Cătălin Filip

Pentru mine această experiență se aseamănă ca una din film. SUA a fost exact la așteptările mele, exact cum am vazut-o prin filme, casele, cartierele, școlile, oamenii, sistemul de învățământ și multe altele. Însă foarte mult depinde și de zona în care sunteți situat.

Sanda Păunescu

Încă de când eram mică filmele americane mă uimeau, pentru că observam multe diferențe dintre SUA și Moldova. Aș putea spune că ceea ce am văzut în filme sau citit despre viața americanilor, în mare parte, s-a adeverit. Primul lucru pe care o să îl observi, dacă te duci în SUA, este zâmbetul lor mare. Ei o să-ți zâmbească pe stradă, chiar dacă nu te cunosc, și nu o să se rețină de la a te complimenta dacă le place ce porți sau cum îți este aranjat părul, etc. Americanii încearcă să fie ocupați, de aceea ei sunt mereu în mașină în drum spre biserică, sporturi, școală, casa prietenilor, locuri de odihnă și altele. Din experiența proprie pot spune că am petrecut în America mai mult timp în mașină, decât am petrecut în Moldova pe parcursul vieții. Un factor este și distanța la care erau amplasate diferite puncte finale ale deplasării mele.

Andreea Ranga

Pot afirma că așteptările mele despre Statele Unite ale Americii au coincis cu realitatea. Am avut parte de o experiență de neuitat în statul Arkansas. Am locuit într-o zona rurală și am avut ocazia să văd cât de modernă și eficientă e agricultura. Familia mea gazdă posedă o fermă la care lucrează doar 5 oameni. Aceștia prelucrează un număr mare de terenuri agricole, cresc animale și păsări. De asemenea am fost extrem de surprinsă de faptul că oamenii sunt atât de prietenoși și curioși. Toți doreau să afle cât mai multe lucruri despre Republica Moldova și doresc să o viziteze curând.

– Ce v-a intrigat cel mai mult în SUA?

Cătălin Filip

Cel mai mult am fost intrigat de sistemul de învățământ. Începând cu liceul, fiecare elev are deja 3 obiecte obligatorii și iși mai poate alege el 3 sau 4 obiecte la dorință. Ceea ce îi permite să se dezvolte deja din liceu pentru cariera dorită în viitor.

Sanda Păunescu

În SUA m-a intrigat modul lor de a privi lucrurile. Americanii sunt lipsiți de anumite tipare, în sens că nu sunt interesați de ce o să zică lumea, dar își trăiesc viața cu cât mai mult confort și plăcere pentru ei, și sunt fericiți.



Andreea Ranga

Cel mai mult m-au intrigat sporturile care se practică în școlile americane. În SUA acestea nu sunt doar despre atleți ci și de asemenea despre susținere, respect și muncă. De exemplu, când se organiza un meci de baschet care se afla chiar și la 2 ore de mers cu mașina, elevii veneau să își susțină școala și sportivii săi. Acesția aveau emblema echipei, tricourile școlii și desigur buna dispoziție care domina evenimentul.

Mădălina Babici

Cel mai intrigant a fost probabil modul de viață al oamenilor, la început a fost un șoc, însă un șoc plăcut. Oamenilor nu le pasă de viețile altora, fiecare își trăiește la maxim viața. Nu sunt garduri de doi metri între vecini, nu stau câini de pază, poți vedea studenți în pijamale la școală și nimeni nu critică atâta timp cât tu te simți confortabil și comod.

– Cum v-ați integrat?

Andreea Ranga

Am fost extrem de încântată și uimită de faptul cum am fost întâmpinată în comunitate și școală. La început credeam că în prima zi îmi va fi greu să îmi găsesc prieteni și eram oarecum îngrijorată. Însă în timpul prânzului un grup de elevi s-a apropiat de mine. Noi am discutat, am făcut cunoștință și prin urmare îngrijorările mele au dispărut.

Mădălina Babici

Integrarea nu a fost atât de dificilă. Au luat câteva săptămîni să mă adaptez la limbă și să încep a învăța despre cultura americană, însă cu adevărat abia la jumătatea semestrului mă adaptasem la noul mod de viață.

Cătălin Filip

Integrarea în societate și în viața de zi cu zi nu a fost un obstacol pentru mine. Americanii sunt foarte prietenoși și mereu mi-am găsit prieteni destul de ușor.

Sanda Păunescu

În familia gazdă în care am stat m-am integrat foarte repede, deoarece membrii familiei sunt niște persoane afectuoase, responsabile, deschise, care mi-au oferit toată dragostea și susținerea lor. La școală mi-a trebuit puțin mai mult de o lună ca să mă adaptez, deoarece sistemul educaționul este organizat diferit decât cel din Republica Moldova. Școala în care am învățat era una mare cu circa 2000 de elevi și la fiecare disciplină aveam colegi noi. Cu toate acestea, în câteva luni, participând în activități extracurriculare, cum ar fi teatrul, fotbalul, atletica ușoară, voluntariatul, am reușit să mă integrez.

– Ce aduci interesant și util de peste ocean acasă?

Mădălina Babici

Aduc o cultura nouă pe care vreau să o împărtășesc cu toți cei care sunt interesați să afle mai multe, aduc amintiri și conexiuni pe viață, aduc o nouă Mădălină mult mai matură, plină de viață și gata să atingă alte scopuri și extreme în viitorul apropriat! America e acolo unde înveți că orice vis poate deveni realitate!

Cătălin Filip

USA are foarte multe lucruri pe care țara noastră nu le are, iar unele ar fi ceva la ce mă gândesc să le aplic și în țara noastră dacă ar fi posibil pe viitor. Deasemenea am învățat foarte multe de la familia mea gazdă.



Sanda Păunescu

Perioada aceasta m-a învățat foarte multe lucruri: să fiu mai independentă, mai afectuoasă, mai comunicabilă, să privesc lucrurile cu deschidere spre înțelegere și acceptare, să fiu tolerantă față de cei diferiți de mine, să am compasiune pentru cei care au nevoie de susținere, să am inițiativă în promovarea unui mod sănătos de viață și să dau dovadă de activism civic (acțiuni de voluntariat, participare la diferite proiecte sociale) etc.



Andreea Ranga

Am avut ocazia să călătoresc și să înțeleg că America e o țara foarte democrată. Oricine poate vizita Casa Albă, Curtea Constituțională sau Capitol Hill. Am avut ocazia să întâlnesc și să vorbesc cu Senatori și Reprezentanți ai SUA. De asemenea am asistat la o ședință LIVE a Senatului. Am fost impresionată cel mai mult de faptul că oricine poate asista la ședințe. Totul este transparent și accesibil pentru cetățenii țării, iar noi ca tineri ambasadori ai Moldovei am fost primiți cu atâta căldură. Această experiență mi-a schimbat viziunea despre multe aspecte pe care sper să le implementez în țara noastră.

– Ai vrea să emigrezi în SUA?

Sanda Păunescu

Fiecare om ține la locul unde s-a născut, la oamenii care i-au asigurat creșterea și dezvoltarea personală, la istoria ținutului natal, de aceea îmi este foarte greu să meditez asupra acestui lucru. Mi-aș dori foarte mult ca Republica Moldova să devină o țară prosperă, un loc sigur pentru cetățenii săi. Fiecare dintre noi poate contribui la asta, de aceea voi aplica toate cunoștințele și experiența mea pentru a înfăptui acest lucru și a implementa tot ce am văzut frumos și util în SUA aici, în Republica Moldova.

Cătălin Filip

Da, daca aș avea posibilitatea să mă mut definitiv aș face-o. SUA este ceva total diferit, o țară unde fiecare are o șansă, doar nu trebuie să fie irosită. O țară unde poți duce un trai destul de decent, fără a te îngrijora foarte mult la alte lucruri. SUA este ceva unic și desigur are și ea defectele sale, însă pe lângă restul, aceste defecte nu fac mare diferență.

Mădălina Babici

Voi face tot posibilul ca cât mai curând să revin în SUA, este deja o parte din mine, o a doua casă, am reușit să construiesc o adevarata viață și istorie timp de un an pe care aș vrea să o continui. Cel puțin sunt sigură că pentru familia mea aș vrea un astfel de viitor și miile de oportunități pe care America le oferă atât studenților dar și oricărui locuitor!

Andreea Ranga

Ezit să dau un răspuns cu da sau nu. Doresc să îmi fac studiile în SUA, să călătoresc, să acumulez o experiență profesională, să comunic cu oamenii de acolo, iar mai apoi aceste aspecte și idei vreau să le implimentez în Moldova. Obiectivul meu principal este de a-mi vedea țara prosperă, puternică, fericită și de succes.