Boris Rotaru: „Unica oglindă a exigenței corecte în care sunt obligat să mă uit este părerea și atitudinea alegătorilor mei, consătenilor mei…”

După publicarea articolului Primarii și consilierii comunelor Șolcani și Pârlița au trecut din Partidul Democrat în echipele „Pro-Moldova” și Partidul „ȘOR”, comentariile multor internauți nu s-au lăsat prea mult așteptate. Și dacă în cazul alegătorilor acestor doi primari și consilieri, supărarea ar fi de înțeles, atunci comentariile celor „specializați” în a arunca cu noroi de dragul comentatului fără a cunoaște persoanele despre care scriu, și fără a fi din aceste comunități, pune sub semnul întrebării intenția acestora.

Publicăm mai jos dreptul la replică al unuia dintre primarii vizați, și anume a lui Boris Rotaru, primarul comunei Șolcani, care a părăsit recent Partidul Democrat din Moldova, și a trecut în echipa „Pro-Moldova”, după ce acum patru ani a plecat din tabăra PLDM în PD.

„E luna mai… Nimic nou sub soare… Ca de obicei totul este posibil, chiar și imposibilul… Posibilă a fost și comentarea „sonoră” a unor aspecte ce țin de activitatea mea politică, la fel cum e posibil la noi demonstratizmul frustrărilor, invidiei, a guralizmului și a rânzei pline de șerpușori… E democrație… Le aparține… Dar oare e rostul? Oare are rost aprecierea și judecata cuiva asupra persoanei mele, atât timp cât ele nu clintesc nici o fărâmă din determinarea mea benevolă: de a-mi iubi comunitatea, de a o susține și a o promova frumos. Deaceea, am decis să oferim susținere dlui deputat Corneliu Padnevici și formațiunii din care face parte. Da, dânșii sunt puțini la număr, dar sunt demnitarii cu care am conlucrat timp de patru ani și ceva, ani care au contribuit la cimentarea verticalității mele politice (pentru cei ce-și fac griji inutile…). Dl deputat, Corneliu Padnevici a fost susținut de comunitate cu votul încrederii spre realizarea celor frumoase așteptări sociale. Votul comunității m-a determinat politic și voi munci pentru aceasta. Inițial este greu, a fi în opoziție este costisitor (moral, administrativ, social), dar prin unitate, implicare, verticalitate și incredere, sper împreună cu toată comunitatea să reușim. Și atunci, cât de inutilă este consumarea dumneavoastră de energie… pentru analiza acțiunor mele. Doar autoanaliza, autojudecata proprie îmi este de real folos… Unica oglindă a exigenței corecte în care sunt obligat să mă uit este părerea și atitudinea alegătorilor mei, consătenilor mei, prietenilor adevărați, rudelor, colegilor cu care voi munci cot la cot pentru a aduce în comună adevarata „Gură de Rai”! Sincere mulțumiri tuturor pentru încredere, susținere și apreciere!!! Sănătate tuturor!!!”