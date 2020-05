Cu ce au fost „cumpărați” aleșii locali să treacă dintr-un partid în altul?

Scriam recent despre faptul că primarii și consilierii comunelor Șolcani și Pârlița au trecut din Partidul Democrat în echipele „Pro-Moldova” (Șolcani) și Partidul „ȘOR” (Pârlița). Dar „cursa sportivă” de schimbare a partidelor nu s-a oprit aici. Alți consilieri locali din comunele Holoșnița și Dărcăuți au plecat din partidele lor, pe listele cărora au fost aleși acum jumătate de an, în echipa partidului „ȘOR”.

Fiindcă declarațiile apărute în spațiul public s-au dovedit a fi trase la indigo, în plus cu multe greșeli, am hotărât să vorbim cu fiecare din consilierii care au plecat, dar și cu liderii locali ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și Partidului „ȘOR”.

În declarațiile publicate, toți cinci membri au scris că părăsesc Partidul Socialist din Republica Moldova, dar de fapt nu există un așa partid, cei care au ticluit textul au confundat probabil Partidul Socialist din Moldova condus de Victor Morev cu Partidului Socialiștilor din Republica Moldova condus în tandem de Zinaida Grecianîi și Igor Dodon.

Din cei cinci semnatari, doar unul a fost ales pe listele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, trei au mers cu Mișcarea social-politică „Forța Nouă” și altul cu Partidul Democrat din Moldova.

“Eu am venit în partidul „ȘOR” nu fiindcă am fost cumpărat, cum ar crede alții, dar fiindcă ni s-a promis că vor fi făcute investiții în sat, ne-a declarat consilierul local din Holoșnița, Victor Grosu. Mie nu-mi place când politicienii se cumpără și nu m-aș fi dus pentru bani. Noi nu am făcut parte din PSRM, cred că atunci când s-au făcut hârtiile s-au grăbit și a ieșit așa”. Acesta a mai adăugat că nu știe din ce bani se vor face aceste lucrări, dar li s-a promis pe lângă iluminarea pe timp de noapte a comunei, că le vor trage și apă.

Alt consilier a fost mai puțin vorbăreț. “Eu nu doresc să dau comentarii cu partidele, care face treabă, cu acela bre mă duc și eu, ne-a zis răspicat Vitalie Rotari. Văd că partidul „ȘOR” până ce-o fi, face. Eu am plecat de la „Forța Nouă”, dar cu socialiștii nu am fost niciodată” și ne-a închis.

Gheorghe Bîlici, la fel consilier local din Holoșnița, nu a răspuns la telefon. Apropo, primarul satului, cu care acești aleși local au făcut echipă la alegerile locale a trecut anterior și el, doar că de la Mișcarea social-politică „Forța Nouă” la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.

“Trei consilieri care au plecat de la noi nu erau la socialiști, au fost cu mine la Mișcarea social-democrată „Forța Nouă”, afirmă primarul Radion Pădure. Faptul că s-a scris că au plecat de la socialiști este politică, din câte am înțeles eu pe urmă. Nu vreau să fac politică, dar cică așa ceva se face. Trecerea dintr-un partid în altul se practică la noi de mai de mult, nu este de acum. Eu am fost ales ca primar din partea unei mișcări sociale, apoi peste vreo lună m-am dus la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Eu nu am avut de la ce alt partid candida, dar așa mi-a fost mai ușor cu hârtiile, mai ales că PSRM avea alt candidat la noi în comună. Și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat”.

Consilierul local Sergiu Crețu din Dărcăuți a fost ales din partea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și l-a părăsit pentru partidul „ȘOR”. La întrebarea dacă el a semnat declarația și dacă i-a părăsit pe socialiști ne-a răspuns scurt “Până când da, sunt niște momente mai serioase acolo”. La rugămintea noastră să ne ofere detalii, a rugat să revenim peste 20 de minute, dar mai apoi nu a răspuns la telefon. Igor Țîmbalistru, ales local din partea PDM la Dărcăuți nu a răspuns la telefon pentru a ne răspunde de ce a semnat declarația că părăsește PSRM.

Am contactat-o pe Aliona Pelipețchi, deputat PSRM și lidera socialiștilor din raionul Soroca pentru a o întreba cum comentează schimbările din politica locală. “Părerea mea personală este că-i o practică rea, nu salut astfel de lucruri. Dar asta e rolul opoziției, fie pe conștiința fiecăruia” ne declarat Aliona Pelipețchi.

Iurie Todirean, care recent a fost numit Președintele Organizației Teritoriale Soroca a partidului „ȘOR” a infirmat zvonurile că aleșii locali din Soroca ar fi cumpărați. Iurie Todirean, consilier municipal și raional a câștigat în 2019 și el mandatele din partea Mişcării Social-Politice “Forţa Nouă”.

“Noi venim cu proiecte bune pentru localitățile în care suntem susținuți de consilieri și primari, iar 2020 l-am declarat anul iluminării. Vom implementa proiecte de iluminare acolo unde avem consilieri sau primari și începem de la stâlpi, felinare și transformatoare, iar un an de zile electricitatea utilizată pentru iluminare o va plăti organizația „ȘOR” va plăti lumina din fondul partidului. Tot în aceste sate oamenii vor vedea deschiderea noastră și în domeniul social, cum ar fi magazinul social unde astăzi sunt mai multe reduceri și o atenție sporită către oameni. Consilierii și primarii nu sunt cumpărați de fel, ei văd singuri realitatea, iar noi discutăm cu dânșii și ei i-au singuri decizia. În prezent avem trei consilieri în satul Holoșnița, doi în Dărcăuți și doi din comuna Tătărăuca Veche, care au trecut la noi din partide diferite, de la PLDM, socialiști și alte echipe. Noi nu-i întrebăm de unde vin, ci suntem bucuroși că ei vin. La fel la noi au trecut consilierii și primarul de la Pârlița”.

Cât privește din ce bani se vor face aceste lucrări și dacă crede că este corect să treacă aleșii locali dintr-un partid în altul, Iurie Todirean ne-a spus următoarele. “Noi avem un departament pe lângă Partidul Politic, care se ocupă cu proiecte din diferite domenii. Dar consilierii nu erau membri activi ai unor partide, au susținut acele echipe la alegerile locale și fiindcă au văzut că nu este nici o conlucrare, iar ce s-a promis nu se îndeplinește, oamenii au dreptul să i-a o decizie”.

Și totuși trecerile dintr-o tabără în alta, așa cum nu sunt primele, se pare că nu vor fi nici ultimele. Dar cine are până la urmă de câștigat, alegătorii sau aleșii, vom vedea cu timpul, deși până acum votanții aveau numai de pierdut din cauza lipsei de consecvență a celor pe care i-au ales.