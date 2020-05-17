Валериу ТОМА: „Абонент наш судья и слово за ним”

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OdN
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Valeriu Toma

В воскресенье, 17 мая, в мире отмечается Международный День телекоммуникаций и в связи с этим праздником, мы попросили господина Валерия Тома, официального представителя Молдтелеком в районах  Сорока и Единец рассказать о работе руководимого им подразделения. В том числе в условиях пандемии. Отметим, что профессиональная карьера господина Тома тесно связана с сорокским районном и что он внес большой вклад в развитии телекоммуникационной отрасли, одной из важнейших для национальной экономики Республики Молдова.

– Господин Тома, расскажите нашим читателем вкратце о себе…

– С большим удовольствием, тем более что в последнее время мы не очень избалованы вниманием средств массовой информации.… Являюсь выпускником Одесского  электротехнического института связи имени А С Попова, по специальности инженер  автоматической электросвязи, а также закончил Академию государственного управления при президенте РМ,  специальность – менеджер государственного управления. В город Сорока попал по направлению, на должность заместителя начальника цеха электросвязи. Потом занимал должности начальника цеха электросвязи Сорокского районного узла, начальника участка  международных линий связи и телевидения, директора филиала Молдтелеком Сорока.  После реорганизации в предприятие Молдтелеком был назначен  начальником  служб по северной зоне, ответственный за работу  11 филиалов  – Бэлць,  Фэлешть,  Глодень,  Сынжере, Дрокия,  Рышкань,  Бричень Окница, Единец.  Дондушень и Сорока).  В настоящее время являюсь официальным представителем Молдтелеком в районы  Сорока и Единец. Еще мне присвоено звание  „Мастер информационных технологий и связи”.

– Наверняка ваше предприятие нынешнего образца отличается от того что было 5-10 лет назад. Надеюсь, что изменения произошли в лучшую сторону.

–  Безусловно, изменения есть и немалые. Сегодня, Молдтелеком Сорока это динамизм,  потому что нам удается воплощать и развивать новые телекоммуникационные услуги, соответствуя нуждам и ожиданиям  потребителей. Более того, благодаря реализованным инвестициям, компания дает толчок развитию всего рынка телекоммуникационных услуг  и индустрии информационных технологий   в районе Сорока, позиционируя  район как один из ведущих районов с развитыми и доступными технологиями. Молдтелеком Сорока  сегодня это оператор интегрированных мобильных –фиксированных –интернет- ТВ  услуг. Мы вносим свой вклад в прогресс и благосостояние Сорокского района… В 2015 году  Молдтелеком запустил сеть  Unite LTE 4G+,  сеть позволяющая пользователю самый быстрый мобильный  интернет  который позволяет скачивать и закачивать файлы больших размеров слушать музыку онлайн смотреть фильмы и играть игры онлайн пользоваться любимыми приложениями. В 2016 году  запущена услуга Multiscreen и   сделан шаг в сторону усовершенствования услуг цифрового телевидения Это уникальное решение которое предлагает доступ к нескольким функциям которые позволяют управлять содержанием домашнего телевидения   где бы ты не находился прямо с твоего мобильного устройства. В 2017 году произошел  запуск услуги Smart TV Moldtelecom. Просто подключившись к интернету ты можешь смотреть любимые телеканалы  с помощью приложения  Smart TV Moldtelecom,   которое можно скачать прямо с твоего телевизора, без необходимости подключения Mediabox. Потом запуск услуги Cloud Camera для жилых домов, с помощью которой можешь постоянно наблюдать что происходит во дворе твоего дома,   на парковке   и так далее. В 2018 году мы запустили услуги Smart TV Moldtelecom на Android. Теперь смотришь любимые шоу новости  сериалы фильмы  и все что ты хочешь на своем  Smart TV Android. Одним словом, за последние  5  лет произошел бурный рост услуг которые  почуствовал на себе потребитель услуг.

– Кстати, конкуренцию выдерживаете, а то игроков на информационном и телекоммуникационном поле ныне более чем достаточно.

– Мы стараемся работать честно и качественно. Все это удается благодаря специалистам Сорокского телекома, ибо  каждый из нас профессионал высокого класса, причем постоянно обучаемый.  Политика проводимая высшим руководством Молдтелекома позволяет нам в различных ситуациях быть на должном уровне. А постоянный рост абонентов это показатель того, что мы являемся достойными конкурентами. Впрочем, абонент наш судья и последнее слово за ним.

 

– Классическая телефонная связь,  что означает она сегодня – насколько снизилось число стационарных телефонов? Заказы на установку телефонов,  например.

– На сегодняшний день, при постоянном изменении видов услуг, фиксированная традиционная телефония отходит на  позиции второстепенные. Больше происходит общения в мобильных и интернет сетях, но тем не менее спрос  на телефонию фиксированной связи есть и отток абонентов не критичный.

– А как обстоят дела с телекоммуникациями в сельской местности?

– Молдтелеком, это предприятие, которое  обеспечивает услугами всех,  независимо  житель он  города или села. С внедрением новых технических возможностей  идет замена технологий и для жителей сельских населенных пунктов – то есть технологии применяемые в городе теперь идут и в села.

– Пандемия наверняка повлияла на работу предприятия…

– Жизнь поставила перед нами тяжелую задачу – работа в условиях пандемии. Для обеспечения бесперебойной связью  пересмотрели порядок работы персонала. Исходя из ситуации телеком обеспечил  свой персонал всеми видами защиты, провели инструктажи, разработали график работы в режиме чрезвычайной ситуации. Спасибо всем связистам за выдержку и понимании ситуации. Никто, как говорится, не подвел, смело можно идти с такими людьми вперед. Вклад связистов Молдовы в помощь медработникам, в том числе и материальный,  составил зароботок за один день,  несколько мобильных телефонов и 500 000 тысяч лей.

– Господин Тома, расскажите о планах вашего предприятия, на ближайшее и более отдаленное будущее.

– На ближайший и долгосрочный периоды в планах продолжение работ (после снятия карантина) –  заменa технологий в сельской местности,  проведение оптоволоконных линий связи в дома абонентов.  По городу Сорока –  проведение  оптоволоконных линий в те части микрорайонов города где они отсутствуют. То есть,  добиться большей плотности охвата услугами абонентов и. не в последнюю очередь, увеличение зон покрытия мобильной связью города и района Сорока.

– Спасибо за интервью и с праздником!

– Благодарю. Пользуясь случаем,  поздравляю всех моих коллег с Международны День телекоммуникаций. Всем здоровья и  благополучия.

Вел беседу, Виктор Кобэсняну

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