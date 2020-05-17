Валериу ТОМА: „Абонент наш судья и слово за ним”

В воскресенье, 17 мая, в мире отмечается Международный День телекоммуникаций и в связи с этим праздником, мы попросили господина Валерия Тома, официального представителя Молдтелеком в районах Сорока и Единец рассказать о работе руководимого им подразделения. В том числе в условиях пандемии. Отметим, что профессиональная карьера господина Тома тесно связана с сорокским районном и что он внес большой вклад в развитии телекоммуникационной отрасли, одной из важнейших для национальной экономики Республики Молдова.

– Господин Тома, расскажите нашим читателем вкратце о себе…

– С большим удовольствием, тем более что в последнее время мы не очень избалованы вниманием средств массовой информации.… Являюсь выпускником Одесского электротехнического института связи имени А С Попова, по специальности инженер автоматической электросвязи, а также закончил Академию государственного управления при президенте РМ, специальность – менеджер государственного управления. В город Сорока попал по направлению, на должность заместителя начальника цеха электросвязи. Потом занимал должности начальника цеха электросвязи Сорокского районного узла, начальника участка международных линий связи и телевидения, директора филиала Молдтелеком Сорока. После реорганизации в предприятие Молдтелеком был назначен начальником служб по северной зоне, ответственный за работу 11 филиалов – Бэлць, Фэлешть, Глодень, Сынжере, Дрокия, Рышкань, Бричень Окница, Единец. Дондушень и Сорока). В настоящее время являюсь официальным представителем Молдтелеком в районы Сорока и Единец. Еще мне присвоено звание „Мастер информационных технологий и связи”.

– Наверняка ваше предприятие нынешнего образца отличается от того что было 5-10 лет назад. Надеюсь, что изменения произошли в лучшую сторону.

– Безусловно, изменения есть и немалые. Сегодня, Молдтелеком Сорока это динамизм, потому что нам удается воплощать и развивать новые телекоммуникационные услуги, соответствуя нуждам и ожиданиям потребителей. Более того, благодаря реализованным инвестициям, компания дает толчок развитию всего рынка телекоммуникационных услуг и индустрии информационных технологий в районе Сорока, позиционируя район как один из ведущих районов с развитыми и доступными технологиями. Молдтелеком Сорока сегодня это оператор интегрированных мобильных –фиксированных –интернет- ТВ услуг. Мы вносим свой вклад в прогресс и благосостояние Сорокского района… В 2015 году Молдтелеком запустил сеть Unite LTE 4G+, сеть позволяющая пользователю самый быстрый мобильный интернет который позволяет скачивать и закачивать файлы больших размеров слушать музыку онлайн смотреть фильмы и играть игры онлайн пользоваться любимыми приложениями. В 2016 году запущена услуга Multiscreen и сделан шаг в сторону усовершенствования услуг цифрового телевидения Это уникальное решение которое предлагает доступ к нескольким функциям которые позволяют управлять содержанием домашнего телевидения где бы ты не находился прямо с твоего мобильного устройства. В 2017 году произошел запуск услуги Smart TV Moldtelecom. Просто подключившись к интернету ты можешь смотреть любимые телеканалы с помощью приложения Smart TV Moldtelecom, которое можно скачать прямо с твоего телевизора, без необходимости подключения Mediabox. Потом запуск услуги Cloud Camera для жилых домов, с помощью которой можешь постоянно наблюдать что происходит во дворе твоего дома, на парковке и так далее. В 2018 году мы запустили услуги Smart TV Moldtelecom на Android. Теперь смотришь любимые шоу новости сериалы фильмы и все что ты хочешь на своем Smart TV Android. Одним словом, за последние 5 лет произошел бурный рост услуг которые почуствовал на себе потребитель услуг.

– Кстати, конкуренцию выдерживаете, а то игроков на информационном и телекоммуникационном поле ныне более чем достаточно.

– Мы стараемся работать честно и качественно. Все это удается благодаря специалистам Сорокского телекома, ибо каждый из нас профессионал высокого класса, причем постоянно обучаемый. Политика проводимая высшим руководством Молдтелекома позволяет нам в различных ситуациях быть на должном уровне. А постоянный рост абонентов это показатель того, что мы являемся достойными конкурентами. Впрочем, абонент наш судья и последнее слово за ним.

– Классическая телефонная связь, что означает она сегодня – насколько снизилось число стационарных телефонов? Заказы на установку телефонов, например.

– На сегодняшний день, при постоянном изменении видов услуг, фиксированная традиционная телефония отходит на позиции второстепенные. Больше происходит общения в мобильных и интернет сетях, но тем не менее спрос на телефонию фиксированной связи есть и отток абонентов не критичный.

– А как обстоят дела с телекоммуникациями в сельской местности?

– Молдтелеком, это предприятие, которое обеспечивает услугами всех, независимо житель он города или села. С внедрением новых технических возможностей идет замена технологий и для жителей сельских населенных пунктов – то есть технологии применяемые в городе теперь идут и в села.

– Пандемия наверняка повлияла на работу предприятия…

– Жизнь поставила перед нами тяжелую задачу – работа в условиях пандемии. Для обеспечения бесперебойной связью пересмотрели порядок работы персонала. Исходя из ситуации телеком обеспечил свой персонал всеми видами защиты, провели инструктажи, разработали график работы в режиме чрезвычайной ситуации. Спасибо всем связистам за выдержку и понимании ситуации. Никто, как говорится, не подвел, смело можно идти с такими людьми вперед. Вклад связистов Молдовы в помощь медработникам, в том числе и материальный, составил зароботок за один день, несколько мобильных телефонов и 500 000 тысяч лей.

– Господин Тома, расскажите о планах вашего предприятия, на ближайшее и более отдаленное будущее.

– На ближайший и долгосрочный периоды в планах продолжение работ (после снятия карантина) – заменa технологий в сельской местности, проведение оптоволоконных линий связи в дома абонентов. По городу Сорока – проведение оптоволоконных линий в те части микрорайонов города где они отсутствуют. То есть, добиться большей плотности охвата услугами абонентов и. не в последнюю очередь, увеличение зон покрытия мобильной связью города и района Сорока.

– Спасибо за интервью и с праздником!

– Благодарю. Пользуясь случаем, поздравляю всех моих коллег с Международны День телекоммуникаций. Всем здоровья и благополучия.

Вел беседу, Виктор Кобэсняну