Business pe timp de pandemie în raionul Soroca

COVID-19 lovește cel mai dur țările sărace, cu economii fragile și sisteme de sănătate din care s-a furat constant ani de zile. Moldova a înregistrat primul caz de COVID-19 la 7 martie 2020 – caz importat din Italia. De atunci, din cauza lipsei de echipamente corespunzătoare de protecție pentru medici, spitalele s-au transformat în adevărate focare de infecție – peste 35% din numărul total de infectați confirmați fiind lucrători medicali. Moldova a făcut prima achiziție centralizată de echipamente de protecție abia la o lună de la instituirea codului roșu. La 17 martie, a fost impusă stare de urgență. Multe afaceri au intrat în pauză. Altele au căutat soluții de supraviețuire, inclusiv prin schimbarea modului de interacțiune cu clienții.

CRONOLOGIE: La 13 martie 2020, când în republică erau înregistrate șase cazuri de infectare cu COVID-19, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis, prin Hotărârea nr 7, punct. 2: Instituirea Codului Roșu de alertă la nivel național. Documentul conține o serie de măsuri menite să combată răspândirea virusului: sistarea circulației transportului inernațional de pasageri prin rute regulate și a transportului feroviar; restricții pentru transportul aerian de pasageri; sistarea activităților organizate în localurile de agrement și locurile publice de recreere etc.

De la publicitate – la producerea vizierelor de protecție

De mai mulți ani, Sergiu Ursachi și partenerul său, dezvoltă la Soroca o afacere de producere a bannerelor și elementelor de publicitate vizuală. Evoluția evenimentelor în contextul epidemiei de coronavirus a determinat antreprenorii să se reprofileze temporar. Astfel, în loc să pună afacerea, respectiv și venitul pe pauză, întreprinderea a început să producă viziere de protecție. Pentru a proteja cei câțiva angajați, etapele de producere a vizierelor sunt realizate în spații diferite, cu respectrea tuturor recomandărilor de prevenție recomandate de medici.

”Sunt mai multe motive care ne-au determinat să confecționăm viziere. În primul rând, când am aflat că în Soroca sunt mai mulți medici infectați cu coronavirus, m-am gândit că aș putea contribui la securitatea lor prin producerea de viziere. Un alt motiv – angajații. M-am gândit la ei și la ceea ce pot face ca să nu-i pierd. Când activități nu prea avem, iar cheltuieli avem destul de mari, am considerat că aceasta e soluția. Avem o ofertă specială pentru medicii și polițiștii care procură viziere de la noi. Ei achită doar costul materialelelor, fără să plătească și munca angajaților mei sau munca mea. Pentru agenții economici și alți cumpărători, vizierele sunt la preț standard”, susține Sergiu Ursachi.

Întreprinderea are o capacitate de producere de aproximativ 250 de viziere pe zi. Doar că materia primă pe care o avea firma în stoc s-a terminat și nu se găsește nici în Republica Moldova, nici în România, spune antreprenorul. Soluția pe care a găsit-o Sergiu Ursachi cu echipa sa este utilizarea altor materiale, care sunt tăiate printr-un alt mecanism, însă produsul final iese un pic mai scump. Asta însă, nu scade din numărul cererilor, susține antreprenorul.

CRONOLOGIE: La 15 martie 2020, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a adoptat Hotărârea nr. 8 privind evoluția situației epidemiologice. Conform anexei nr. 2 a documentului, administratorii unităților de comerț, agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere, precum și administratorii încăperilor din gestiunea confesiunilor religioase sunt obligați să sisteze activitatea unităților pe care le administrează, până la 1 aprlie 2020. Excepție fac farmacile, magazinele alimentare, stațiile peco și băncile comerciale.

Magazinele cu produse de igienă – luate cu asalt

Inițial, autoritățile au dispus sistarea activității tuturor unităților de comerț, cu excepția farmaciilor, magazinelor ce comercializează produse alimentare și a localurilor din domeniul alimentării publice, care au voie doar să presteze servicii de catering și livrare la domiciliu.

Oxana Bujor, care administrează un magazin cu produse de igienă și articole de uz casnic în centrul municipiului Soroca și un butic cu aceleași produse a încuiat ușile unităților economice. Magazinul a fost redeschis, după ce, la 18 martie, autoritățile au decis reluarea activității mai multor unități economice.

”Afacerea mea a avut puțin de suferit, prin faptul că buticul din piață a fost închis, dar la magazin e totul în regulă. Ca venit, nu am nici creștere, nici descreștere. Sunt puține devieri, ne-a spus Oxana Bujor.

Unele produse nu erau distribuite la Soroca. Din cauza regimului de carantină, distribuitorii nu puteau veni în oraş. În plus, producătorii și distribuitorii de produse de igienă au mărit prețurile, mai ales la dezinfectanți, înălbitor pe bază de clor și la articolele de protecție individuală…

Când magazinul a fost închis, nu credeam că e pe mult timp şi că fără produse de igienă în această perioada epidemiologică e greu de supravețuit. Dar când ne-am redeschis lumea făcea cumpărături cu rezervă. Oamenii credeau că iarăși o să ne închidem. Erau la mare căutare scutecele. Acum sunt la mare căutare dezinfectanții, înălbitorul, mănușile, măştile, scutecele, detergenții.

În această perioadă au avut de suferit angajaţii, pentru că erau nevoiți să stea acasa, în carantină, având și copii la întreținere. Iar pentru mine e obositor, că trebuie să lucrez și ca vânzătoare”, mai spune antreprenoarea.

CRONOLOGIE: La 17 martie 2020, Parlamentul a adoptat Hotărârea nr. 55 din 17 martie 2020 conform Legii 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și a instituit starea de urgență în Republica Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile.

CRONOLOGIE: Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 18 martie 2020, (punctul 2) s-a decis reluarea, începând cu data de 23 martie 2020, ora 00:00: a activității de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unitățile comerciale specializate; a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate ce comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli și al companiilor din industria alimentară; a activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport și utilajului agricol.

Nunți amânate – afaceri în pericol

Din cauza restricțiilor, multe cupluri au decis să-și amâne nunțile sau cumetriile pentru timpuri mai bune, când își vor putea aduna la evenimentele importante din viața lor toate rudele și prietenii. Deciziile au afectat și agenda prestatorilor de servicii foto-video, decorațiuni, etc.

A simțit efectul asupra afacerii sale și Marina Rotari. De patru ani, tânăra se ocupă cu crearea decorațiunilor la evenimente. Pandemia a făcut ca unele evenimente să fie amânate. Partea bună e că businessul de familie a Marinei nu presupune cheltuieli cum ar fi achitarea salariilor sau plăți pentru chirie, așa cum se întâmplă în cazul altor agenți economici.

”Anul 2020 a început chiar foarte bine”, – povestește Marina Rotari. „În luna ianuarie și februarie, am decorat două restaurante în orașul Florești. Pe pagina mea de Facebook am inițiat un concurs pentru cumetrii, acolo am observat că oamenii au fost receptivi și au participat. Cinci concurenți au câștigat câte o căruță cu dulciuri la rezervarea zonei de întâmpinare. Așa că mi se arăta un 2020 destul de promițător. În martie lucrurile s-au schimbat. A apărut știrea care a scuturat întreaga omenire – COVID-19. Apoi carantina, care ne obligă să respectăm reguli stricte – au fost sistate toate activitățile în perioada aprilie-mai.

Clienții care aveau preconizate evenimente în aceste luni, le-au transferat pentru o altă perioadă. Cele mai intense luni sunt august și septembrie. Asta e situația – viața ne pune la multe încercări. Încerc să văd și partea bună a lucrurilor. Voi avea mai mult timp să mă dedic familie și mai am unele lucrări de făcut, pentru a uimi alte perechi de tineri la evenimentele lor. Cu siguranță, majoritatea va resimți efectul COVID în venituri. Dar această situație ar trebui să ne chimbe – să ne facă să gândim altfel, inclusiv să ne construim afacerile altfel, să ne protejăm afacerile”.

CRONOLOGIE: Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 10 din 31 martie 2020, (punctul 29) se introduce, începând cu 1 aprilie, regimul de carantină în mun. Soroca, din cauza numărului în creștere a cazurilor de COVID-19 în urbe.

Situație tristă și în domeniul alimentației publice

În domeniul alimentației publice, unii agenți economici au început să dezvolte serviciul de livrare la domiciliu, permis de autorități, cu respectarea anumitor reguli. Este și cazul familiei Savca din municipu, care dezvoltă o afacere cu kebab. În condițiile unui oraș ca Soroca însă, volumul încasărilor prin livrare nu acoperă volumul taxelor care, chiar dacă e pandemie și stare de urgență, trebuie achitate.

”Pandemia ne-a afectat afacerea”, – susține Ana Savca. „Printre principalele efecte este suspendarea temporară a activităţii și întârzieri la plata furnizorilor. Problema cea mai mare rămâne achitarea taxelor și impozitelor. Indiferent dacă compania are sau nu activitate, taxele trebuie plătite. Aici, la sigur vom întâmpina greutăți. Pentru a atenua criza provocată de pandemie, ar fi binevenite anumite facilități fiscale pentru toți agenții economici. Alte state oferă sprijin economic companiilor. Am aflat că și guvernul nostru se va strădui să compenseze 60 la sută din suma impozitelor achitate statului de către agenții economici, producția cărora a scăzut în perioada pandemiei. Din fericire, compania nu are credite bancare, de aceea, sperăm să ieșim mai repede din perioada de recesiune. În situația creată, folosim eficient timpul petrecut acasă investind în educația noastră. Deci, profităm de webinarii organizate de experți care ne ghidează cum să depășim mai ușor criza și ce trebuie să facem când criza va lua sfârșit”.

CRONOLOGIE: Prin Dispoziția nr. 25 din 5 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (punctul 8 ), se sistează regimul de carantină, începând cu 8 mai 2020 în mun. Soroca.

Construcțiile puse pe pauză – acivitatea magazinelor de profil la fel

Familia Gânga a deschis, cu mai mlți ani în urmă, un magazin specializat în vânzarea materialelor de construcții, mai întâi în satul natal – Racovăț, apoi o filială în satul vecin. Afacerea se dezvolta și cumpărătorii veneau, mulțumiți că nu trebuie să piardă timp și bani pentru a ajunge la centrul raional pentru niște cumpărături de rutină. Însă, odată cu răspândirea virusului, aceste unități economice au fost temporar închise. Această criză a lovit ca dur asupra businessului mic și mijlociu.

”Am fost nevoiți să sistăm activitatea. Așa au decis autoritățile centrale. O săptamână am stat acasă fără să întreprindem nimic. După dispoziția nr. 2, din 20 martie 2020, am încercat să ieșim la muncă. Dar nu ni s-a permis, invocând că suntem în unul dintre cele mai mari focare. Până acum stăm închiși, susține Igor Gânga.

Financiar suntem la pământ. Noi, fiind în faza de dezvoltare, nu am reușit să facem rezerve. Munceam la zi! Bine că suntem la țară și mai avem câte ceva prin beci, altfel nu știu cum ne-am descurca. Dacă nu vom ieși după 15 mai la muncă, vom fi nevoiți să căutăm soluții netradiționale. Nu avem încotro. Eu am 7 angajați. Le-am oferit ceva suport financiar – atât cât am putut, ca să supravețuiască. Când ieșim la muncă, vom achita integral salariile. Așa îi vom motiva să nu demisioneze. Ținem la ei, pentru că și muncitori e greu de găsit”.

CRONOLOGIE: La 6 mai 2020, Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Soroca a dispus, prin Dispoziția nr. 11, o serie de măsuri de ridicare a regimului de carantină în municipiul Soroca, printre care: reluarea, începând cu data de 8 mai, a comerțului cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri și produse prin unitățile comerciale, cu excepția piețelor, inclusiv a piețelor auto (punctul 10.1).

Până la ora actuală, în raionul Soroca au fost înregistrate 268 cazuri de infectare cu coronavirus (138 dintre ele în municipiul Soroca). 8 pacienți au decedat, iar 182 s-au tratat de COVID-19.