Patentari, gata cu „vacanța”!

Din 18 martie, când coronavirusul a pus stăpânire pe toți și pe toate, armata de câteva sute de patentari soroceni s-a aflat în „concediu forțat”.

Acum, însă, se pare că și această categorie de cetățeni va reveni la treabă or, cel puțin două decizii adoptate de autorități dezleagă mâinile (și buzunarele) deținătorilor de patentă:

unu – Centrul Unic de Comandă pentru Situația de Urgență a decis că începând de luni, 11 mai, se redeschid piețele care activează sub cerul liber, cu excepția piețelor din municipiile Chișinău și Bălți;

și doi – conform unei Dispoziții a Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 25 din 05 mai 2020, titularilor patentei de întreprinzător (la fel ca și altor două categorii – persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal – persoanele fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) și persoanelor fizice care desfășoară activități conform capitolului 103 din Titlul II al Codului fiscal – persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal), eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, care dețin patenta valabilă la data declarării stării de urgentă (17.03.2020) li se va acorda un ajutor de șomaj unic în mărime de 2775 lei. Cu o condiție – persoana, ce se încadrează în una din categoriile menționate, în luna martie 2020 nu a realizat venit asigurat. Iată ce ne-a spus, cu această fericită ocazie, domnul Grigore Marciuc, președintele Filialei Soroca a Uniunii Micilor Întreprinzători:

– Este o veste bună, dar mai bine nu era această situație de forță majoră. Bucură și faptul că vom ieși la muncă, dar și cei 2775 de lei oferiți de stat sunt mai mult decât bineveniți. Or, până la urmă cerințele noastre au fost auzite de guvernare. Pe de altă parte, mai există și careva neclarități, fiindcă noi avem contract semnat cu administrația pieței pe termen de un an și nu știm dacă va trebui sau nu să plătim plata de arendă pentru perioada care nu am activat. La fel, recent am vorbit cu un membru al Comisiei de Stare Excepțională, care mi-a zis că se deschid doar piețele agroalimentare, dar sper să fie doar o confuzie…