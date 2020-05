Ați vrea ca Soroca să arate așa?

Soroca este considerat unul dintre cele mai frumoase municipii dintre Nistru și Prut, datorită așezării geografice și a amfiteatrului natural în care este așezat. Cât privește amenajarea sa, mai sunt încă multe de făcut. Ludmila Marjinean, o locuitoare a municipiului Soroca, s-a săturat să mai aștepte ca orașul să devină mai frumos, așa că s-a apucat ea să-l schime. Deocamdată cu instrumentele pe care le are la îndemână, adică la calculator cu o aplicație de editare.

„Eu am rămas mirată când am văzut cum este în Grecia și Polonia, acolo permanent sunt flori și miroase frumos, zice Ludmila. Mă întrebam de ce nu ar fi și la noi în Soroca așa ceva? În oraș unde te uiți vezi doar buruieni, dar cum de făcut ceva frumos? În al doilea rând a jucat un rol și carantina, mulți au devenit solidari, s-au unit în chat-uri pentru a face ceva bun și eu am înțeles că fiecare om din Soroca ar vrea să vadă ceva frumos și să participe la transformarea orașului. Prima scânteie a fost când doi băieți m-au provocat să fac un colaj cum ar arăta un pod frumos peste Nistru. Așa mi-am adus aminte de casa cu 9 etaje din regiunea fostei fabrici de articole tricotate unde mereu cresc buruieni, am făcut o panoramă și am adăugat prin Photoshop câteva paturi cu flori. Poate nu atât de calitativ am montat, dar în schimb s-a văzut că este altceva. În comentarii mi-a plăcut când lumea scria că e foarte frumos și nu costă scump, dacă fiecare ar sădi câte o floare, în jurul acestor blocuri. Totul ar arăta altfel mai ales că lumea vrea să se implice”.

Vă propunem să vedeți o galerie de imagini, cu colajele create de Ludmila Marjinean, cu îndemnul ca unele din aceste schimbări să le vedem și în realitate.