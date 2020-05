Apa din Soroca pute! De ce nimeni nu a făcut nimic ca să rezolve problema?

De câteva zile locuitorii municipiului Soroca bat alarma pe rețelele de socializare că apa din robinet are un miros și gust urât. Inițial, administrația SA ”Regia Apă-Canal Soroca” respingea acuzațiile în loc să rezolve problema, ca până la urmă analizele de la laboratorul Centrului de Sănătate Publică să confirme plângerile sorocenilor.

Maria Pașa locuiește la Soroca-Nouă și nu s-a limitat doar la a posta pe rețelele de socializare despre problema cu apa, dar a sunat de mai multe ori la SA ”Regia Apă-Canal Soroca”, chiar dacă aceștia inițial spuneau că totul este bine. „La mine acasă a fost o echipă de la SA ”Regia Apă-Canal Soroca” care au luat analiza apei. Doamna a zis că nu simte nici un miros, poate oleacă de cloramină, nu este nimic strașnic. A doua zi m-a sunat să-mi spună că apa este în limitele normei și eu am solicitat de la ea să-mi transmită în scris datele investigației. Mi-a sus că bine. Un reprezentant al administrației mi-a zis pe urmă să vin cu un demers, și că totul este bine, poate problema este numai la mine sau la blocul nostru. Eu le-am zis că în calitate de contribuabili noi avem dreptul să vedem rezultatele analizei apei, mai ales că miroase foarte urât”.

Și Tatiana Lupalov din regiunea Bujărăuca a municipiului a simțit că ceva cu apa nu este cum trebuie. „Eu locuiesc pe lângă baia veche și am observat ca s-a schimbat gustul dar și mirosul de când s-a încălzit afară. De-acum o să mergem la izvor după apă potabilă”.

L-am contactat la începutul săptămânii pe Mihail Ojog, administratorul SA ”Regia Apă-Canal Soroca” care ne-a spus că totul este în ordine. „Analizele care au fost luate în această săptămână la laboratorul nostru au dat rezultate bune, adică totul este în normele stabilite. Urmează să vedem și rezultatele de la Centrul de Sănătate Publică. Specialiștii noștri care au fost în câteva apartamente, au stabilit că problema era nu la apa rece ci la cea caldă, posibil de la boilere”.

Așa că am așteptat rezultatele investigației de laborator a Centrului de Sănătate Publică Soroca, care a anunțat astăzi că există totuși o problemă. „Noi am stabilit că apa din municipiul Soroca are un miros inacceptabil pentru consumatori, afirmă Vladimir Guțu, șeful Centrului de Sănătate Publică Soroca. Motive ar fi mai multe, a crescut nivelul apei în râul Nistru, s-a diminuat consumul în această perioadă de carantină și posibil apa a stat mai mult în bazine. Noi am dat prescripții pentru SA ”Regia Apă-Canal Soroca” ca să organizeze spălarea și dezinfectarea. La indicatorii chimici și sanitaro-epidimiologici apa corespunde parametrilor, nu corespunde doar mirosul, mai ales când se încălzește”.

Am apelat repetat la administrația SA ”Regia Apă-Canal Soroca”, iar Mihail Ojog ne-a confirmat că a văzut rezultatele analizei efectuate de Centrul de Sănătate Publică Soroca și a avut o discuție cu șefii subdiviziunilor. „Noi am primit prescripția că apa are un miros. Nimeni nu ne poate spune motivul din ce cauză este așa. În rețelele noastre nu avem abateri sau scurgeri. Totul a pornit de la Soroca Nouă apoi s-a extins și în alte regiuni. Concluzia noastră este că foarte multe instituții publice și private, școli, grădinițe și întreprinderi mari au sistat activitatea, așa că de vreo două luni apa stă în sisteme, este apă șezută. Noi am aflat de această problemă duminică de pe rețelele de socializare, dar fiindcă nu aveam nici o prescripție și analizele necesare nu puteam să acționez. Atunci am contactat persoana care a publicat pe Facebook ca să venim la ea să luăm analiza apei, dar ea a refuzat. Așa că stăteam la dubii, poate este vreo provocare politică. Să nu fi fost noi în carantină și în stare de urgență, când toată lumea este acasă și are nevoie de apă, puteam atunci să închidem apa în oraș și să spăl bazinele. Noi am spălat bazinele toamna și trebuie să repetăm procedura iarăși toamna, am respectat termenul”.

În legătură cu lucrările tehnice ce urmează, SA ”Regia Apă-Canal Soroca” atenționează că ar putea scade presiunea în rețele, dar nu vor închide apa în municipiu.