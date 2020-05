Răsadul nu au unde îl vinde, iar legumele sunt ieftine: Cum se descurcă producătorii agricoli în timp ce piețele sunt închise

Piețele din raionul Soroca, precum și cele din întreaga țară au fost închise la mijlocul lunii martie de autoritățile centrale, din cauza răspândirii coroanvirusului. Situația i-a luat prin surprindere pe producătorii de răsad și legume în sere, activitatea căror începe în primele zile a lunii ianuarie. Aceștia s-au pomenit cu răsadul gata de a fi planta și legumele bune de pus în vânzare, dar fără piață de desfacere. În cazuri mai fericite, cumpărătorii angro dictează propriile reguli, adică prețuri, acestea fiind în defavoarea producătorilor. Am discutat cu mai mulți agricultori care ne-au povestit cum se descurcă.

Muncă multă – prețuri mici

Familia Sârghi din Vasilcău cultivă legume în serele care ocupă 60 de ari în gospodărie. Aceasta este ocupația și venitul de bază al întregii familii. De obicei vasilcovenii își vindeau producția de legume în piețele din Soroca, însă epidemia de corona virus a închis porțile piețelor în această primăvară. Așa că oamenii se descurcă cum pot sau cum dictează cumpărătorii angro.

”E foarte greu de realizat recolta, menționează Ion Sârghi. Eu dau pepenii în sat, îi dau ieftin. La Soroca e mai scump. Mie mi-i cumpără cu 11-15 lei kg, dar ei îi vând cu 25-30 de lei kg. Dar nu am ce face, nu am unde realiza marfa. Iată azi am cules patru cutii de pepeni și nu am unde le duce. Dacă nu vor mai deschide piețele la Soroca, la Bălți, ne va fi foarte greu. De muncit muncim, dar nu știu ce să facem cu recolta. Peste 20 de zile voi avea ardei, roșii dar unde să le duc la vânzare? Munca începe imediat după Anul Nou: semănăm, lucrăm în sere, udăm… 20 de metri de lemn pe iarnă îi ard pentru a încălzi serele, iar când dai să vinzi producția ți se oferă prețuri mici”, mai spune agricultorul.

Vitalie Gheorghiță, cultivă legume pe o suprafață de 1,5 ha, dintre care 15 ari ocupă serele cu sistem de irigare. Întreprinderea Individuală pe care a fondat-o în aceeași localitate înseamnă cheltuieli multe, multă muncă și așteptări pe măsură. Însă planurile de acasă cu cele de la piață în acest an nu se potrivesc, în sens direct. Agricultorul nu se plânge de lipsa cumpărătorilor, dar de prețurile pe care le oferă aceștia, ele fiind sub așteptările producătorului. Asta însemnând că și profitul scade drastic. Pentru recolta de ridiche pe care o comercializează acum, agricultorul și-a întors investițiile și are un profit de 30% sau cu 70% mai puțin în comparație cu anul trecut.

”Situația s-a schimbat foarte mult din cauza epidemiei. Nu avem unde realiza marfa la prețurile așteptate. Până acum lucram doar cu parteneri angro din Chișinău și Bălți. Am dus și acum încolo, dar cu prețuri mult mai ieftine. Dacă eu dam ridichea cu 5-6 lei pentru kg, apoi ei vindeau cu 13-14 lei kg. Așa și la Soroca, unde ducem producția la magazine, ridichea e 13 lei kg, iar de la mine o cumpără cu 6 lei kg. Businessul profită de situație. Sunt sigur că la sfârșitul acestei situații prețurile vor scădea la produsele agricole”, opinează Vitalie Gheorghiță.

”Vom prăși răsadul”

Producătorii de răsad la fel sunt într-o situație dificilă. Piețele agricole din municipiul Soroca și cele din satele raionului nu mai sunt accesibile din cauza epidemiei de Covid-19. Unii agricultori încearcă să vândă răsadul prin internet, alții sunt disperați și cred că vor nimici producția de răsad pe care nu o pot vinde.

Ion Palanciuc și soția sa de mai mulți ani cresc răsad de legume în satul Cosăuți. Lucrul începe din primele zile a lunii martie, odată cu pregătirea solului și semănatul semințelor de roșii, ardei etc. După care urmează irigarea și îngrijirea plantelor, plivitul buruienilor – lucru greu și migălos. Însă în acest an, nu au unde vinde răsadul, or nici în orașul Soroca, nici în satele raionului activitatea piețelor este interzisă pe perioada situației de urgență. ”E foarte dificil. De produs răsad producem, dar nu avem unde-l vinde. Orașul e închis. Afară și în sere – totul e numai producție, dar nu avem unde să o ducem. Suntem oameni în etate cu soția, la Soroca era toată piața de desfacere. Am dat anunț pe internet, am scris ce fel de răsad avem, care este prețul, așteptăm rezultate, dar deocamdată nu prea este efect. Fiecare poate să vină să ia răsadul de la noi. Așteptăm după 15 mai să se deschidă orașul”, spune domnul Palanciuc.

Raisa Ciumac din aceeași localitate, se ocupă cu creșterea răsadului de puțin timp și din cuvintele femeii nu crește răsad în cantități foarte mari, dar nici pe acesta nu are cui să îl vândă. În lipsa accesului la piețe, femeia a plasat anunțuri pe internet pentru a vinde producția.

”E foarte greu. Nimeni nu are grijă de noi, cu toate că lucrăm din luna martie și ne-am străduit să facem răsad tot pentru lume. Nimeni nu are nevoie de noi. Noi am crescut oleacă de răsad, ca să facem niște bani de cheltuială, dar nu avem unde-l vinde. După ce am scris anunț pe internet mai vine câte cineva, dar puțini. Cred că vom prăși răsadul. Am investit în scândură, peliculă pentru sere, dar nu știu dacă ne scoatem investițiile. Toată nădejdea era în piața din Soroca și piețele din sate, unde veneau toți, știau că se vinde răsad și cumpărau. Acum nu știm ce să facem” mai spune femeia.

Amintim că municipiul Soroca se află în carantină din data de 1 aprilie. Astăzi, 5 mai, autoritățile centrale vor pune în discuție ridicarea regimului de carantină, nu se cunoaște însă dacă asta înseamnă și redeschiderea piețelor agroalimentare în urbe.