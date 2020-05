Unde „pleacă” milionul de lei din amenzile sorocenilor?

S-a făcut mare tam-tam în ultimul timp despre amenzile aplicate sorocenilor, care au trecut de suma de un milion de lei. Deși ar fi fost bine ca acești bani, dacă tot au fost luați, să rămână pe loc, ba chiar să fie alocați în lupta cu Covid-19, în realitate nu este așa. De această sumă s-ar fi putut cumpăra vreo patru aparate de ventilare respiratorie pentru Spitalul Raional Soroca sau echipamente de protecție și teste pentru medici și populație.

Până în prezent au fost acumulați 1 355 000 lei, ne-a informat Dumitru Batog, șeful Inspectoratului de Poliție Soroca. „La ziua de astăzi avem întocmite 61 procese contravenționale în baza art. 761, suma amenzii fiind de 1 335 000, din ele 1 caz de atragere la răspundere contravențională a agentului economic și 60 pentru nerespectarea regimului de carantină de către persoanele fizice”.

Fiindcă banii au fost făcuți pe nerespectarea regimului de carantină, dacă ar fi rămas aici ar fi putut măcar cumva ajuta la îmbunătățirea condițiilor de tratament ori susținerea sorocenilor din familiile social vulnerabile aflați într-o situație și mai grea de când au rămas fără sursele tradiționale de venit.

Iurie Crețu, șeful Direcţiei Generale Finanţe a raionului Soroca ne-a informat că autoritățile locale și-ar fi dorit să păstreze acești bani, dar nu pot face nimic. „Banii se duc în bugetul republican. Eu am studiat acest subiect și am fost informat că toate amenzile aplicate sorocenilor merg la Chișinău și nu rămân în bugetul local. Noi am încercat să facem ceva ca banii să rămână pe loc, dar nu ne-a reușit. Am sunat la Chișinău, la Bălți la trezorerie, dar nimic.”

Amintim că de la 1 aprilie municipiul Soroca este în carantină, iar sorocenii care nu respectă indicațiile autorităților pot primi amenzi de 22 mii de lei.