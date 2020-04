Copii captivi… în carantină la Soroca

PANDEMIA 2020: LECȚII ÎNVĂȚATE ȘI DE ÎNVĂȚAT

Pe lângă lupta pe care o dau cei din linia întâi cu Covid-19, mai sunt și lupte undeva în spatele frontului. Una dintre acestea este a copiilor și părinților blocați în apartamente, care au nevoie de plimbări și soare, dar se tem să iasă afară de frica amenzilor usturătoare. Sunt și copii din municipiul Soroca, care nu au ieșit din apartamente de o lună și jumătate, de cum s-a anunțat apariția primelor cazuri de Covid-19 la Soroca. Medicii zic că sănătatea lor ar putea fi un pic afectată fiindcă nu au parte de mișcare și de razele solare, dar pe de altă parte frica față de consecințele noului virus asupra sănătății lor este mai mare.

Sunt copii care au fost martori la cum înverzește și înflorește totul în jur doar prin geam și balcon. Printre aceștia este și Iana Barbaroș, o fetiță de patru ani, care stă și ea acasă într-un bloc de la Soroca Nouă. Nu-și pierde timpul în zădar, învață alfabetul, ajută părinții, ca o gospodină adevărată. Alte ori privește pe geam de la etajul cinci spre un nene care iese cu caprele la păscut, așa că vrea tare-tare și ea afară.

În alt apartament din centrul municipiului își petrec săptămânile frații Roma, Vlad și Dumitru Postolachi. Băieții mai mari fac sport, dansează, ajută părinții, iar bebelușul face abia cunoștință cu apartamentul.

“Fiindcă suntem în carantină am aflat că se pot face multe lucruri acasă, îmi zice Vlad, elev în clasa a III-a la Liceul “Constantin Stere”. Dimineața o încep cu un ceai, apoi mă pregătesc de lecțiile online. După lecții îmi rămâne mult timp liber și o ajut pe mama la prepararea bucatelor”. Au cam obosit deja și ei de stat acasă, dar nu au altă soluție.

Nici pentru fete nu este mai ușor, deși ele par să treacă mai lejer prin această situație complicată pentru maturi. Iana și Victoria Toacă sunt două surori prinse și ele în casă de carantină. Iana are cinci ani și are ocupații demne de o așa vârstă. “Mă joc cu păpușa Barbie, cu jucăriile moi, desenez, lipesc cu plastilină, aranjez patul, mă joc de-a mama și de-a bebele cu bebelușii”. Așteaptă cu nerăbdare să treacă și carantina, să se plimbe, să meargă în parc, să se joace de-a v-ați ascunselea și de-a prinsa.

Sora sa Victoria are patru ani și o susține în toate pe lelea. “Acasă te joci cu păpușile, de-a mama, bebele și tata, de-a salonul de frumusețe. Aici te odihnești și răsuflăm aer curat la balcon” spune fata care ca și surioara ei duce dorul plimbărilor.

Inga Tapalaga petrece mult timp acasă, cu feciorul ei de patru ani, Mihai. Așteaptă cu nerăbdare ziua când totul va trece și vor putea ieși ca mai înainte afară. “Noi suntem în carantină de la 17 martie, locuim în apartament, iar problema cea mai mare a noastră și a tuturor celor din blocurile locative este că nu ne ajung plimbările, zice Inga. Toată plimbarea noastră este la balcon, de acolo admirăm și natura. În rest ne străduim să savurăm timpul petrecut împreună, dansăm, desenăm și facem diferite activități. Sperăm foarte mult în viitorul apropiat să putem ieși și noi la aer liber, la aer curat”.

Nici adolescenții nu sunt bucuroși de faptul că trebuie să stea închiși în casă, dar încearcă să extragă tot ce este bun din acest “arest la domiciliu”. Printre ei este și Ecaterina Corbu. “Activitatea noastră zilnică este în navigarea pe rețelele de socializare, privim filme și seriale, dar acest fapt nu ne încurcă să luăm cartea în mână, să studiem și să fim prezenți la orele de curs online. Avem nevoie de aer curat, și atunci soluția este să deschidem un geam. Cel mai minunat lucru este atunci când trebuie să mergem după cumpărături, pentru că putem ieși un pic afară. Îmi este dor de colegi, de profesori, prieteni și bunici, dar trebuie să stăm acasă. Nici nu am observat cum a înverzit totul în jur anul acesta” spune fata.

Sunt însă și copii care la timp au zbughit-o din oraș, părinții ducându-i în sat la bunei până la instituirea regimului de carantină în municipiul Soroca. Cum ar fi Cătălin și Daniel Cebanciuc. “Copiii mei au scapat de o aşa “pedeapsă” de a sta numai în casă, afirmă Tatiana Cebanciuc. Ei sunt mai liberi în comparatie cu ceilalți micuți care sunt nevoiți să stea izolați în odăile din apartamente. Sunt fericiți că au la bunei în sat o ogradă mare, ba chiar în apropiere de casa este şi pădurea”.

Mihai și Valeriu Focșa, de șase și șapte ani, au fugit și ei din municipiu. Acolo își petrec timpul în special cu mama și bunica. “Suntem în satul Bădiceni. Am venit la bunica exact când am auzit că orașul nostru v-a fi „asediat”. Copiii au sub răspundere 50 de pui, zilnic le aduc iarbă proaspată și câteodata mai punem mâna pe carte. Aici viata decurge în ritm normal, și vreau să zic că lumea din Bădiceni este responsabilă, toți poartă măști. Bunica noastră are și ea funcția ei, joacă tenis cu nepotul mai mare. Iată aceasta cred că o să fie cea mai mare vacanță primavară-vară” ne zice Marina Focșa.

Printre cei mai norocoși copii din municipiul Soroca, sunt Bety și Markys, doi copilași de 6 și 2 anișori. Aceștia beneficiază de o curte frumoasă și nu știu ce-i aia să stai închis mai bine de o lună în apartament. Bety modelează, pictează și desenează când are chef, în rest îi este dor de grădiniță, de educatoare și de prietenii ei. Împreună cu frățiorul ei își spală des mâinile și desigur le dezinfectează. Au auzit că nu trebuie să iasă din curte din cauza Coronavirusului.

“Trebuie să stăm acasă, aici e cel mai bine, în oraș să nu ne plimbăm. Când tușiți sau strănutați acoperiți gura cu cotul. Trebuie să purtați mască și să vă dați pe mâini cu dezinfectant. Totul va fi bine” spune Bety cu un zâmbet care te face să uiți de carantină în timp ce arată un curcubeu desenat de ea.

Izolarea forțată în apartament are consecințe aspura copiilor și a celor maturi, consideră Liliana Gîscă. Aceasta este psiholog-coordonator la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Pro-Viața” din municipiul Soroca. Ea crede că în această situație părinții ar trebui să organizeze astfel timpul copiilor ca ei să nu prea simtă faptul că sunt închiși în apartamente, iar așa îi vor ajuta să treacă peste anumite stări emoționale. “Cei care au un teren sunt cei mai fericiți copii, dar cei care locuiesc la bloc sunt foarte supărați, pe alocuri devin și agresivi, îi irită toate lucrurile. Poate mulți din părinți ați observat că ei își caută un colțișor din casă unde să simtă cumva o susținere, cum ar fi să se ascundă sub un scaun, sub o plapumă sau sub o masă, ori în spatele jucăriei preferate. Ori pot lua poziția copilului din burtică și-și acuprind genunchii cu mânuțele. Se ascund pentru câteva secunde, ceea ce le oferă un sprijin și o încredere. Este important să-i informăm de ce este nevoie să stăm în casă, care este partea pozitivă pentru ei că vor sta în casă, și nu doar pentru ei, ci pentru familie și întreaga societate”.

Liliana Gîscă, psiholog: “Noi părinții trebuie să ne păstrăm calmul, să comunicăm cu ei. Nu este corect dacă spunem că micuții de la 0 la 3 ani nu înțeleg ce este cu această pandemie, sau nu înțeleg știrile de la televizor. Vreau să vă spun că greșiți amarnic, iar ei trăiesc toate emoțiile cu părinții săi, auzind discuțiile din familie, cum se transmit mesajele, care este tonul vocii și starea emoțională a părinților. Toate aceste lucruri trec prin copiii noștri”.

Totodată psihologul crede că părinții le pot găsi ocupații celor mici la care pot participa sau aceștia le pot realiza fără asistarea celor maturi. O soluție ar fi să le pună și desene animate, dar să nu exagereze cu timpul în fața telelvizoarelor, laptopului sau a telefoanelor. “În momentul când sunteți copleșiți, voi ca părinți, de nervozitate, căci pe lângă educația copilului aveți de pregătit mâncăre și alte treburi casnice, cu siguranță cumva se va forma un disconfort, din dorința de a le reuși pe toate. Este bine ca și păriniții să se retragă pe vreo 10-15 minute separat undeva într-o odaie, ca să-și savureze din plăcerile sale — a citi o carte, a servi o cafea sau a mânca ceva dulce și să se mai odihnească un pic. De aceea ar fi bine să le planificați și coordonați cu cei care sunteți în casă — soț, soție, bunei sau copii mai mari” consideră Liliana Gîscă. Psihologul ne-a informat că la necesitate oferă consiliere prin Skype, iar cei care au nevoie o pot contacta pe profilul — YKProViata Soroca.

Pediatrul Nina Spoialo afirmă că aflarea la balconul apartamentelor sub supravegherea părinților este o soluție de compromis pentru copiii blocați în apartamente, acolo ei sunt protejați, păstrează distanța socială, departe de vecini și alți copii, totodată respiră aer curat și au parte de razele soarelui.

“Într-o perioadă normală cu cât copilul se află mai mult afară, la aer curat, la soare, este cu atât mai bine. Dar acum este o perioadă foarte dificilă. Atunci când ne aflăm în izolație pe mai mult timp, mai ales pentru cei care au copii mici, dar părinții trebuie să înțeleagă că aceasta este pentru binele copilului, pentru a nu se infecta de virusul care bântuie la noi în societate. Un copil nu înțelege să poarte o pereche de mănuși, o mască, sau să respecte o distanță socială. Atunci când ne aflăm în apartament trebuie să cunoaștem niște norme de igienă, alimentație a copilului și suport psihoemoțional. Copiii, chiar dacă se află doar în apartament, trebuie să-și spele cât mai des mânuțele cu apă și săpun. Să dezinfectăm apartamentul, odaia unde se află copilul, unde copilul are acces la baie, bucătărie și camera de joc. Dezinfectantele trebuie să fie speciale pe bază de săpun și apă sau pe bază de alcool, și nicidecum nu pe bază de clor, care poate să provoace alergie la copilași. Aerisim apartamentul de două-trei ori pe zi.”

Nina Spoialo, pediatru: “Eu cred că dacă se prelungește carantina aș recomanda pentru o jumătate de oră ca să li se permită părinților să iasă cu copiii într-un parc sau altundeva alături de casă unde nu este aglomerație. Maturul care însoțește copilul va avea griljă ca cel mic să nu se apropie de nimeni și să nu pună mâna undeva. Ar fi bine ca autoritățile să se consulte cu specialiștii în domeniu și să i-a astfel de măsuri”.

Medicul mai consideră că părinții ar trebui să compenseze lipsa vitaminei D la copii. “Este foarte dificil când copiii nu se află la aer curat și la soare, dar ne folosim de ceea ce avem. Copiii mai mărișori pot fi scoși la balcon, dar numaidecât sub supravegherea maturilor. Dacă este un copil micuț de până la un an, îi facem băiță de soare în fața geamului, dând la o parte draperiile, lăsându-l numai în scutece vreo 10-15 minute de 2-3 ori pe zi. Copilul trebuie să primească vitamina D de la soare, dar dacă nu este posibil, atunci putem folosi vitamina D cumpărată de la farmacie și-i dăm copilașului, dar și celor maturi, picături conform vârstei”. Aceasta atrage atenție și la cum ar trebuie să-i protejeze pe cei mici, maturii care vin de afară. “Părinții când revin de la magazin sau farmacie, trebuie numaidecât să lase haina de deasupra, sacoul ori scurta, în afară, până a intra în apartament. La intrare să aveți un covoraș îmbibat cu soluție dezinfectantă, unde veți dezinfecta încălțămintea, și spălați numaidecât mâinile cu apă și săpun, folosiți și un dezinfectant”.

Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca și conducătorul Comisiei pentru Situații Excepționale din raion ne-a declarat că înțelege situația în care s-au pomenit familiile care locuiesc la bloc, dar acesta este sacrificiul pe care îl pot face ca să scăpăm mai repede de carantină și înmulțirea cazurilor de Covid-19 în municipiu. “Numărul de cazuri pozitive în municipiul Soroca spune totul, noi trebuie să ne dăm seama cu toții de pericolul care-l avem. Dumneavoastră sunteți sigur că dacă iese copilul singur afară va respecta toate măsurile de precauție? Dacă ar fi doar părintele și copilul singur în curtea blocului, este una, dar în ogradă sunt mai mulți copii și părinți și vă dați seama de pericolul care este. Cu părere de rău cetățenii din municipiul Soroca nu conștientizează pericolul care-l avem”.

Cât privește recomandarea medicilor ca să le fie permis părinților să iască pentru 30 de minute afară cu copiii, fără a fi amendați de oamenii legii, Veaceslav Rusnac ne-a declarat — “Nu cred eu că cineva din organele de forță ar proceda deodată la pedeapsă, dacă va fi doar copilul și mama în curte. Dar dacă-s mai mulți, copii aleargă, se joacă la aceleași terenuri și nu respectă regulile de protecție. Nu uitați că atât în republică, cât și în Soroca avem și copii infectați cu Covid-19”.

Și până scăpăm de carantină, specialiștii recomandă părinților să le prepare hrană cu carne, legume și fructe de sezon. Să-i ajute pe copii să-și descopere sau dezvolte talentele și să-i susțină ca să treacă mai ușor prin această captivitate necesară.

