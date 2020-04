Coronavirusul a pus pe pauză unele proiecte, dar a inspirat la alte activități utile pentru comunitățile sorocene

Epidemia de coronavirus din țara noastră a pus pe pauză unele activități planificate în localitățile raionului, dar a oferit ocazia cetățenilor de a se manifesta în alte moduri, cum ar fi actele de caritate și de solidaritate. Un Grup de Inițiativă Locală din Dărcăuți, forțat de condițiile impuse de epidemie, a amânat unele planuri, dar a desfășurat alte activități utile pentru comunitatea locală.

Solidari cu vârstnicii aflați în grupul de risc în contextul epidemiei de COVID-19, membrii Grupului de Inițiativă Locală desfășoară acțiuni de caritate, iar prin intermediul unei pagini de Facebook a organizației ajută populația cu informații privind profilaxia virusului de tip nou, care a invadat țara noastră. ”Cu toate că suntem în perioada de pandemie, încercăm să fim activi, să sensibilizăm lumea cu privire la situația din țară și din lume, povestește Angela Palamarciuc, lidera Grupului de Inițiativă Locală din Dărcăuți. Ne implicăm și în alte moduri și ne străduim să fim activi. Nu demult ne-am adunat cu colegii și am decis să ajutăm câțiva bătrâni din sat, cu prilejul sărbătorilor de Paște. Fiecare dintre noi a pregătit un pachet alimentar cu diverse produse și fructe, dar și dezinfectanți, pe care l-a donat unui bătrân”.

În general, Grupul de Inițiativă Locală se ocupă de problemele comunității. Membrii grupului nu doar le identifică sau critică existența acestora, dar încearcă să vină cu soluții și se bucură de receptivitatea sătenilor și a autorităților publice locale. ”De la bun început ne-am adunat, am văzut ce probleme avem în sat și am decis că trebuie să ne implicăm, să le rezolvăm. Pornind de la necesitățile cele mai stringente, am ajuns la o concluzie comună și am decis că trebuie să pavăm o porțiune de trotuar la grădinița din sat. Astfel, accesul părinților și copiilor la grădiniță va fi mai sigur și mai comod. Am câștigat un proiect de la AO ”Casa Speranțelor” și un grant în valoare de 18 mii lei, pentru realizarea scopului propus”, ne-a comunicat doamna Palamarciuc.

Pentru realizarea proiectului, pe lângă banii câștigați, și-au adus contribuția și localnicii: părinții, angajații grădiniței, autoritățile publice locale. Însă mai mulți membri ai comunității vor participa la realizarea proiectului, or este nevoie, pe lângă baza materială, de sfaturi utile și brațe de muncă. Astfel, comunitatea urmează să-și unească forțele pentru a obține un rezultat frumos în localitate. Imediat ce situația epidemiologică din țară va permite efectuarea activităților în grupuri mai mari de trei persoane, localnicii vor purcede la implementarea proiectului și la lucrările propriu-zise, mai spune lidera grupului.

Grupului de Inițiativă Locală din Dărcăuți are cinci membri activi și a fost creat cu sprijinul AO ”Casa Speranțelor”, în cadrul proiectului ”Formăm lideri pentru comunitate”, cu suportul Fundației Est-Europene, Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SCD) și Suedia.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „E timpul să fii activ!” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.