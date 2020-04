VIDEO: Sorocenii Anna Maria Pşenicinîi, Robert Gatman și Andreea Alexandrov au fost aleși Ambasadori Media pentru ObiectiveGlobale

Recent au fost făcute totalurile concursului de fotografie „Ambasador/Ambasadoare Media pentru #ObiectiveGlobale”. Astfel din 179 de dosare au fost aleși 17 câștigători, dintre care trei din Soroca: Anna Maria Pşenicinîi, Robert Gatman și Andreea Alexandrov.

Campania „Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale” a fost lansată la începutul acestui an, după care au avut mai multe întruniri offline și online. Iar conferința de totalizare a campaniei naționale „Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale” a fost transmisă online, iar participanții erau în așteptarea anunțării laureaților.

Robert Gatman, Președintele Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Soroca și membru al Coaliției Locale a Societății Civile din municipiul Soroca a decis să bată alarma cu privire la lipsa stației de epurare în Soroca. „Deci, mai bine de 20 ani apele reziduare din sistemul de canalizare ale municipiului Soroca se revarsă în Nistru, o adevărată bombă ecologică, soluția ar fi o stație de epurare” susține tânărul sorocean.

Andreea Alexandrov, membră a Consiliului Raional al Tinerilor din Soroca, a surpins frumos un aricel.

„Am ales această imagine pentru că mă reprezintă. Sunt o amatoare a animăluțelor, iar viața lor pe Terra este limitată din cauza omului! Suntem cei care ducem fauna în Cartea Roșie și acest lucru mă îngrijorează. Acest airici m-a frapat prin faptul că nu a avut frică de mine, chiar dacă știe că noi oamenii în majoritate le facem rău. Flora și fauna reprezintă pentru mine o îngrijorare, deci am decis să expun acest subiect printr-o imagine, inițial doar pentru mine, iar apoi imaginea s-a dovedit a fi potrivită pentru acest concurs. ODD15, cel reprezentat de mine semnifică speranța, încă putem remedia situația, sper să fie un îndemn pentru toți.”

Anna Maria Pşenicinîi, vicepreședinta Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Soroca și-a ales ca subiect tema genderului.

„Deci, din toate cele 17 obiective care există, cel mai “aproape de mine” în vreun oarecare fel, mi s-a părut ODD 5 – Egalitate de Gen. De ce?! Poate pentru că mereu am fost “doar o fată” care nu este aptă de a face nimic, poate că întotdeauna am fost “o fată” care își are locul doar în bucătărie, puțin probabil, dar am fost și “o fată” care nu dădea speranțe că poate ocupa un statut înalt în societate. Și știu, cu certitudine, că mai există o grămadă de astfel “doar fete” care se confruntă cu discriminarea. Fete cărora le este frică să se afirme în societate, să poarte ceea ce le place, să fie așa cum vor ele, fără a fi judecate. Cât de nedrept sună, nu?! De aceea, am ales să vorbesc despre asta. Să dau la o parte toate prejudecățile și să mă laud că – Da, sunt o fată, dar pot spune multe! Egalitate de gen nu înseamnă doar “feminin”, înseamnă și băieți care se tem să plângă câteodată, să își exteriorizeze sentimentele, să îmbrace ceva roz, să fie obligați să facă unele lucruri doar pentru că “ești bărbat”. E straniu, însă la acest subiect sunt multe de vorbit.”

În septembrie 2015, împreună cu celelalte 192 de state membre, Moldova a aprobat noua Agendă de dezvoltare durabilă – Agenda 2030, cu 17 obiective și 169 de ținte. O parte importantă a monitorizării procesului de implementare a Agendei 2030 este Evaluarea Națională Voluntară privind progresul de implementare a Agendei 2030 (ENV), la care țările se înscriu voluntar și își raportează progresele. Moldova va prezenta primul său raport ENV în iulie, 2020, la Forumul Politic de Nivel Înalt de la New York, SUA.

Evenimentul are scopul de a prezenta rezultatele campaniei naționale „Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale”, care a fost organizată în cadrul procesului de Evaluare Națională Voluntară (ENV) a Agendei 2030.

Campania națională „Tinerii din Moldova pentru #ObiectiveGlobale” este realizată de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova în parteneriat cu UNFPA Moldova, Swiss Cooperation in Moldova și UNICEF Moldova, cu susținerea media oferită de Centrul Media pentru Tineri.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „E timpul să fii activ!” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.