Rodica Susic: “Guvernarea activă înseamnă implicarea tuturor cetăţenilor în procesul decizional local”

Destinul contemporan al comunei Schineni este legat de activitatea Asociației Obștești „Destin”, diriguită de Alla Baran și echipa sa. Asociația a reușit în mai bine de un deceniu să mobilizeze sătenii, să-i adune și să facă lucruri frumoase.

Unul dintre recentele exemple este și Proiectul ”Cetăţenii pentru o guvernare activă”, susţinut financiar de Uniunea Europeană, prin care se dorește instruirea și implicarea cetăţenilor comunei în procesul de luare a deciziilor la nivel local. Astfel că am invitat-o la o discuție pe Rodica Susic, managerul acestui proiect implementat la Schineni de Asociația Obștească „Destin”.

Care sunt principalele realizări din istoricul activității AO „Destin”?

AO „Destin” a fost înregistrată la 01 septembrie 2003 şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul comunei. Este una dintre cele mai active organizaţii obștești din comunitate şi este implicată activ în viaţa comunitară, în special a tinerilor, dispune de experiență în elaborarea și implementarea proiectelor cu impact comunitar. Scopul organizaţiei este dezvoltarea durabilă a comunei Schineni în aspect social-economic şi cultural. În anul 2006, în coparticipare cu Fondul Ecologic Naţional, AO „Destin” a realizat proiectul „Amenajarea gunoiştii autorizate din s. Schineni”;

în anul 2010, în coparticipare cu FISM, a implementat proiectul „Lucrări de reparaţie la gimnaziul şi grădiniţa de copii din s. Schineni”; în 2012, în coparticipare cu PNUD Moldova, a fost realizat proiectul ”Energie şi Biomasă” în cadrul proiectului „Montarea centralei termice pe biomasă la grădiniţa de copii Schineni”; în anul 2016, membri ai grupului de iniţiativă locală au participat în cadrul proiectului „Amenajarea scuarului din centrul localităţii”, implementat de ONG ”Casa Speranţelor Soroca”, finanţat de Fundaţia Est-Europeană; în anul 2018, AO „Destin” a implementat proiectul „Crearea Centrului Comunitar incluziv în satul Schineni, raionul Soroca”, finanţat de către Fundaţia Est-Europeană din sursele financiare ale Guvernului Suediei.

În cadrul acestui proiect a fost creat un Grup de Mobilizare Comunitară, care a fost selectat şi instruit în integrarea tinerilor şi a grupurilor vulnerabile din satul Schineni în viaţa comunitară activă şi în activităţi dezvoltative. Din sursele financiare ale APL au fost reparate sălile şi acoperişul clădirii şi cu suportul FEE au fost dotate cu mobilier, echipament sportiv şi inventar pentru sala de dans, sala de fitness şi minisala de sport. Din luna noiembrie 2019, Asociația Obștească „Destin” realizează două proiecte: unul cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. În cadrul acestui proiect va fi amenajat şi îngrădit cu gard euro zincat terenul de sport multifuncţional, va fi instalat echipament sportiv şi se va construi o cale de acces pentru persoanele cu dizabilităţi motorice la Centrul Comunitar Incluziv.

Tot în cadrul acestui proiect au fost procurate 3 dextopuri, dintre care unul are instalat un program special pentru persoane cu dificultăţi de vedere, al doilea proiect este realizat cu sprijinul Uniunii Europene din sursele financiare ale Fundaţiei KONRAD ADENAUER Germania și are ca scop promovarea participării civice incluzive şi formarea unei comunităţi active în procesul decizional local.

Acum aproape jumătate de an, ați pornit acest nou proiect cu susținerea Uniunii Europene, ce ne puteți spune despre el?

Proiectul ”Cetăţenii pentru o guvernare activă”, susţinut de Uniunea Europeană, este deosebit prin faptul că se pune accent pe mobilizarea şi instruirea cetăţenilor comunei pentru o guvernare democratică, prin informarea şi instruirea locuitorilor cu privire la drepturile lor şi posibilităţile de implicare în procesul de luare a deciziilor la nivel local, prin dezvoltarea capacităţilor grupului comunitar în domeniul bunei guvernări, prin prisma principiilor transparenţei, participării, egalităţii şi nediscriminării, responsabilităţii, prin mobilizarea reprezentanţilor tuturor grupurilor sociale şi comunicarea cu administrația locală pentru implicare activă în soluționarea problemelor locale.

Care sunt cele mai importante activități pe care le-ați făcut până acum în cadrul proiectului?

Activitățile de până acum au avut un nivel înalt de activism și implicare comunitară. Mai întâi am alcătuit un plan de comunicare în cadrul proiectului, unde am inclus obiectivele și calendarul activităților de comunicare. S-a organizat atelierul de prezentare a proiectului, unde au participat 35 de cetățeni din diferite categorii ale comunității, mass-media care a fotografiat și a filmat mersul activității și la finele proiectului vom avea un produs video care va include toate activitățile proiectului. Fiecare participant la atelier a primit câte o mapă cu material ilustrativ și de informare cu privire la drepturile lor şi posibilităţile de implicare în procesul de luare a deciziilor la nivel local, modul de identificare a problemelor comunitare, alternativele de soluţionare a lor, incluziunea tinerilor, grupurilor vulnerabile în viața socială și economică a localității prin activități de advocacy și mobilizare comunitară.

Am pregătit și am postat pe pagina de FB a Asociației Obștești Destin 4 articole și fotografii și am expediat un articol în ziarul raional „Observatorul de Nord” despre activitățile proiectului. S-a desfășurat o vizită de studiu a Grupului Comunitar, format din 20 persoane, în două localități din Republica Moldova cu schimb de experiență de implicare a cetățenilor în procesul decizional și două sesiuni de instruire a membrilor Grupului Comunitar în identificarea și soluționarea problemelor locale, în argumentarea soluțiilor și comunicarea grupului cu diferiți actori comunitari: autorități, cetățeni, mass-media. În cadrul sesiunilor de instruire membrii Grupului Comunitar au avut un interes deosebit în identificarea participativă a problemelor locale prin construirea arborelui problemei.

Au fost folosite materiale demonstrative și diferite jocuri de identificare a problemelor locale și de argumentare a soluțiilor de realizare. Am pregătit și am postat pe pagina de FB a Asociației Obștești „Destin” 5 postări privind activitățile din cadrul proiectului și materiale informative despre activitățile desfășurate contribuind la creșterea nivelului de transparență. Informații despre activitățile petrecute au fost publicate pe paginile ziarului raional „Observatorul de Nord” nr. 4 din data de 7 februarie 2020 și nr. 5 din data de 14 februarie 2020. Grupul comunitar deja format și instruit va participa activ în domeniul bunei guvernări prin prisma principiilor de transparență, responsabilitate, participare, egalitate și nediscriminare. În continuare ne pregătim de chestionarea locuitorilor în identificarea participativă a problemelor locale și a cetățenilor activi.

Ce v-a plăcut cel mai mult în cele două vizite de studiu și ce ați decis să preluați și pentru voi?

În primul rând, a fost o experiență inedită pentru toți membrii grupului, am cunoscut oameni interesanți, oameni care prin implicarea lor au putut schimba imaginea localităților, s-au împărtășit cu proiectele implementate și ne au vorbit despre felul cum au reușit să implice locuitorii în viața activă a localității. Un exemplu bun de implicare în viața activă a persoanelor în etate a servit vizita la „Centul de zi” din satul Mihăileni, raionul Râșcani, realizat în cadrul unui proiect, unde își petrec timpul mai multe persoane în etate din localitatea dată, croșetând, cântând și discutând. Am reușit să consolidăm echipa, pentru că astfel de activități oamenii spre comunicare eficientă, utilă și totodată au dat motivare grupului comunitar să se implice mai activ în activitățile proiectului și să înțeleagă importanța implicării lor în viața localității, totodată am venit cu noi idei de proiect pe care le putem implementa la fel cu succes în localitatea noastră.

Ce înseamnă o guvernare activă și de ce este importantă implicarea cetățenilor?

Sensul termenului de guvernare se explică prin: a conduce, a administra, a dirija un stat, un popor. Buna guvernare cuprinde responsabilitatea şi răspunderea autorităţilor publice locale pentru deciziile sale. Guvernarea activă înseamnă implicarea tuturor cetăţenilor în procesul decizional local, care se exprimă prin participarea la şedinţele consiliului local, accesul la urmărirea cursului actelor administrative, în special bugetul local, şi ca vocile cele mai sărace şi cele mai vulnerabile să fie auzite în procesul decizional.

Acolo unde este transparenţă, unde cetăţenii sunt informaţi, unde se respectă drepturile omului, unde femeile sunt parteneri egali cu bărbaţii, acolo unde nu există discriminare între oameni, nevoile generaţiei viitoare sunt respectate, răspund cerinţelor oamenilor, unde cetăţenii se mobilizează şi se implică în procesul de luare a deciziilor şi se obţin rezultate pozitive, acolo putem spune că există o guvernare activă. Un grup comunitar format şi bine instruit, alcătuit din reprezentanţi din diferite grupuri sociale poate să reprezinte interesele locuitorilor comunei şi să obţină rezultate.

Cum ați identificat Grupul Comunitar din Schineni?

În cadrul a patru întruniri cu locuitorii comunei în patru părți ale satului au fost identificate 20 de persoane, care au devenit membri ai Grupului Comunitar pentru o guvernare democratică în satul Schineni. Ei deja sunt instruiți, informează comunitatea și sunt încadraţi în toate activităţile din cadrul proiectului.

Cum vă faceți nu doar auziți, ci și ascultați în comunicarea cu autoritățile locale?

Prin implicarea noastră în cadrul tuturor activităților organizate de APL am reușit să stabilim o comunicare eficientă, la fel proiectele implementate de către AO „Destin” au contribuit la dezvoltarea localității, fapt care ne-a permis să creăm un parteneriat viabil cu autoritățile pentru că avem aceeași misiune. Grupul comunitar creat în cadrul acestui proiect reprezintă toate categoriile sociale din localitate și, prin urmare, în cadrul întrunirilor și petițiilor depuse către APL abordăm problemele locale, propunem soluții și ajutăm la soluționarea lor.

Toate activitățile le facem publice, suntem transparenți, solicităm informații și am participat în cadrul a două ședințe a consiliului local unde au fost văzuți și auziți, probabil, suntem auziți și din motivul că ambele părți privim obiectiv la același subiect și autoritățile locale sunt constituite din oameni la fel de competenți, receptivi și dornici de a dezvolta localitatea noastră.

