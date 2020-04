Primăvara se afirmă tot mai insistent pe meleagurile noastre prin soare tot mai cald și pomi ce izbucnesc în floare. Dar cu cât mai mult înaintăm în aprilie, cu atât mai mult se afirmă și epidemia de Covid19, recunoscută ca fiind prezentă și în țara noastră din data de 7 martie.

Autoritățile din țară, care au instituit situație de urgență între 17 martie și 15 mai, ne roagă să stăm acasă, să nu ieșim fără necesitate serioasă sau să nu ne aflăm în locuri publice în grupuri mai mari de trei persoane (cu excepția mun. Soroca unde se permit doar câte două persoane) și să avem mare grijă la igiena mâinilor, pentru a trece mai repede peste această mare încercare. Cetățenii se străduie să respecte. Astfel, pe străzile din sate vezi, dacă vezi, foarte puțini oameni, care, cu siguranță, vin sau pleacă la magazin ori din cauza altei necesități serioase nu se află acasă.

Un motiv din care mai vezi oameni pe drum sau în câmp sunt și lucrările agricole, care, oricât am vrea, nu pot fi amânate pe la toamnă. Așa că oamenii iau act de prescripțiile autorităților, întreprind toate măsurile de protecție și profilaxie pe care le pot lua în condiții de casă și merg în grădinile de după case sau pe câmp, pentru a semăna culturile agricole.

Coranavirus o să se termine, dar viața o să continue, își spun oamenii de la sat, care nu pot sta liniștiți până nu văd via îngrijită și câmpurile însămânțate. Or, vorba din bătrâni că o zi de vară hrănește un an este perfect valabilă până acum. Am întrebat locuitorii mai multor sate din raion cum se descurcă în această perioadă, mai ales că accesul spre magazinele agricole din municipiul Soroca este îngrădit din cauza carantinei.

”Avem două vii și niște pământ. Ceva lucrări am făcut și până la situația asta, dar nu am dovedit totul. Suntem doi vârstnici și mergem împreună să muncim la câmp, cum putem. Nu luăm pe nimeni în ajutor din cauza acestui virus, mergem singuri și după lucru revenim acasă, nu comunicăm cu nimeni. Copiii sunt la casa lor. Un lot l-am semănat cu un tractor, iar semințe de care am avut nevoie am cumpărat din timp și am, bogdaprosete”, ne-a spus Feodora Benzari din satul Racovăț, unde sunt înregistrate oficial șase cazuri de coronavirus.

În satul vecin, Vasilcău, sunt cinci cazuri de coronavirus. ”Am văzut mergând tractoarele pe deal. Sâmbăta trecută, lumea a semănat floarea soarelui pe câmp, așa am auzit. Oamenii stăteau fiecare la loturile lor, la distanțe mari, ne-a spus Maria Lupu. Lumea nu lasă câmpurile nelucrate. Am și eu un lot spre satul Racovăț, dar încă nu am semănat nimic.

Vedem cum evoluează situația și vom proceda după situație. Am acasă puțin pământ, dar nu am semințe, nu pot ieși nicăieri, am nepoțica la mine. Am fost până la serviciu ca să scriu un raport, atât. Văd că străzile din sat sunt pustii, chiar și în ogrăzi vezi rar câte un om. Se respectă regula în sat. Cât despre semințe, cred că voi ruga vecinul care merge în oraș la lucru să-mi cumpere semințe și să le arunce după poartă. Pe urmă îi transmit banii. Poate dă Domnul să depășim situația”, mai spune locuitoarea satului Vasilcău.

La Vădeni, unde nu a fost înregistrat niciun caz de coronavirus, oamenii se străduie să nu iasă fără motiv, afirmă Simion Lungu, care nu are necesitatea să meargă în câmp, deoarece tot pământul pe care îl are este în jurul casei. ”Stăm în carantină, în ogradă și în grădină, de nu ne ajung tălpile la pământ. Avem în jurul casei cca 50 ari de pământ. Am pus usturoi, ceapă, fasole, sfeclă de furaj, sfeclă de zahăr, morcovi, de toate. Aș mai avea nevoie de niște semințe de dovlecei, căci vreau de mai multe feluri, dar în legătură cu nevoia asta de epidemie nu știu cum rezolv. Nu știu cum să răzbat, căci orașul Soroca e închis în carantină, poate doar la Florești să plec. După data de 8 martie nu am fost la Soroca, ne ferim, deoarece suntem în grupul de risc după vârsta pe care o avem. Merg la magazin o dată la trei zile cu mască și mănuși să cumpăr pâine. Acolo la intrare este dezinfectant. Văd că și în sat oamenii respectă regulile, distanța”, mai spune domnul Lungu.

După municipiul Soroca, satul Voloave înregistrează cel mai mare număr de infecții — 10. ”Familia mea nu are pământ în câmp, tot pământul nostru este pe lângă casă. În timpul liber de la activitatea de pedagog, lucrăm pământul acasă, fără să părăsim gospodăria, nu-l lăsăm în paragină. Lumea însă merge la câmp să lucreze pământul. Unii au acasă sere cu răsad, au material săditor. Noi nu avem și de asta vom sădi ceea ce avem. Nu circulăm, nu mergem nicăieri, căci ne este frică”, ne-a spus Natalia Iavorschi din satul Voloave.

În raionul Soroca sunt 35 de primării din care fac parte peste 60 de localități, dintre acestea 33 au fost afectate de Covid-19, inclusiv municipiul Soroca. Cele mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit autorităților raionale, sunt în satele Voloave, Rublenița, Stoicani, Șolcani, Țepilova, însă în nici o localitate nu este pus regimul de carantină. În raion deocamdată doar municipiul Soroca este în regim de carantină.

*Datele despre numărul de infecții cu COVID-19 în raionul Soroca prezentate în articol sunt oferite de autoritățile raionale și sunt valabile la data de 19 aprilie.