“Oamenii trebuie să înțeleagă că chiar dacă se infectează, ei au mari șanse să se însănătoșească”

În timp ce majoritatea dintre noi sunt în carantină, fiecare își petrece timpul cum poate. Cei care au teren pe lângă casă au mult de lucru, căci Covid-19 nu a anulat zicala cu o zi de primăvară ce hrănește un an. Sunt și din cei care lucrează online sau se bucură de timpul liber petrecut cu familia. Unii din cauza carantinei se confruntă cu o depresie ori au anumite dureri și ce pot face în asemenea cazuri?

Neurologul Macar Slivinschi este unul dintre medicii soroceni infectaţi cu Covid-19, dar care a trecut cu bine și de această cumpănă. Chiar dacă prin raion zvonurile spuneau că medicul a pierdut lupta cu noul Coronavirus, Macar Slivinschi nu doar că s-a tratat, dar a decis să-i ajute pe soroceni să scape de acest stres.

“Lumea este foarte stresată, are nevoie de o încurajare, o părere profesionistă, dar legea e rigidă. Unica metodă, după părerea mea, să formăm un grup din medici voluntari ce ar ajuta oamenii cu un sfat, fără un statut oficial, de la distanță. Toți ar trebui să ne ajutăm, vin vremuri mai grele”, a scris pe contul său de Facebook medicul și a îndemnat oamenii să sune la numărul 069310862 de la ora 10:00 până la 12:00 ca să le răspundă la întrebările legate de neurologie.

“Majoritatea care apelează la mine sună pe teme neurologice. Unii cetățeni se plâng de radiculită sau cefalee, adică acuză dureri de cap, dar când discuți cu dânșii înțelegi că majoritatea acestor dureri de cap sunt provocate de stresul acesta, și anume de frica de Covid-19. Această frică de boală, această încordare în rândul cetățenilor provoacă o stare de stres. Ei văd peste tot că acest Covid-19 înseamnă doar tuburi în gură și au această spaimă, dar nu este așa. Oamenii trebuie să înțeleagă că chiar dacă se şi infectează, ei au mari șanse să se însănătoșească”.

Macar Slivinschi, neurolog:

“Am hotărât să consult sorocenii prin telefon fiindcă ei nu prea au în altă parte unde apela. În plus, mulți mă cunosc și fiindcă am trecut și eu prin acest Covid-19 și l-am depășit, prin discuția cu mine ei înțeleg că nu este așa de strașnică boala.”

Pe lângă faptul că medicul neurologic îi consultă telefonic pe pacienții cu probleme în domeniu, acesta le dă o doză de pozitivism și prin propriul exemplu. Le arată că chiar și temutul Covid-19 poate fi înfrânt. “Am hotărât să consult sorocenii prin telefon, fiindcă ei nu prea au în altă parte unde apela. În plus, mulți mă cunosc și fiindcă am trecut și eu prin acest Covid-19 și l-am depășit, prin discuția cu mine ei înțeleg că nu este așa de strașnică boala. Mulți s-au speriat când au auzit că și medicii s-au infectat și atunci cine îi va ajuta pe ei, cine îi va scoate din asta. Noi, medicii, ne-am păzit cum am putut, nu am fost mai căscați decât lucrătorii medicali din alte raioane, dar posibil că în zona noastră au fost mai mulți infectați așa că ne-am îmbolnăvit și noi. Unii, care au anumite dureri, mă întreabă dacă este posibil să se trateze cu pastile, ca să nu fie necesar să meargă la medici să le facă injecții, adică să nu intre în contact cu lucrătorii medicali. Eu îi ajut în măsura în care pot”.

Și Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Soroca a informat lucrătorii din sistemul de sănătate și populația raionului că este gata să ofere suport psihologic tuturor pentru a face față momentelor dificile prin care trecem în această perioadă. “Pentru că în țară se creează panică, fiecare om reacționează și raportează psihologic diferit la situația epidemiologică și ulterior pot declanșa probleme de sănătate mintală și fizică, se menționează în postarea Centrului. Este normal să avem frică, dar să nu avem tulburare de anxietate sau atacuri de panică, e normal să fim triști, dar să nu avem depresie, e normal să fim furioși, dar să nu fim agresivi sau violenți. Este foarte important să gestionăm corect stările psihoemoționale pentru a avea o sănătate mintală și fizică bună”.

Lilia Grîu, psiholog:

“Această perioadă este dificilă deoarece trebuie să ne adaptăm la izolare, să stăm acasă, ne adaptăm cu lucrul online, ne adaptăm cu schimbările în sistemul de învățământ, cu schimbările în sfera economică. Vedem că o mare parte din oameni suferă deja financiar, toate acestea duc la o disfuncționalitate emoțională și comportamentală atât la propria persoană, cât și disfuncționalitatea relațiilor de cuplu.”

Sorocenii pot consulta telefonic specialiștii Centrului Comunitar de Sănătate Mintală Soroca la numărul de telefon 0230 21135. “La moment, adresări la CCSM sunt mai mult de la beneficiarii noștri, persoane care au probleme de sănătate mintală sau care au avut anterior cel puțin un episod de depresie ori istoric de atacuri de panică, tulburări de anxietate. În prezent, situația pandemică prezintă un factor de a declanșa acutizările, de a recidiva în problema existentă de sănătate mintală. Se adresează mai mult populația fiind redirecţionată de către medicii de familie. Atât medicul psihiatru, cât și psihologii centrului intervin în suportul medical și psihologic pentru personalul medical și pentru toată populația care se adresează”, ne spune psihologul Lilia Grîu.

Până acum s-au adresat la Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Soroca 37 de persoane, dintre care 15 fac parte din personalul medical. În total au fost peste 100 de consultații, fiindcă cu fiecare persoană se lucrează de 2-3 ori. În plus, psihologii lucrează și cu beneficiarii centrului, dar și cu familiile acestora.

“Atenționez că, din păcate, o mare parte din persoane se adresează la specialist atunci când deja situația se agravează. Dacă la început omul manifesta doar frică și îngrijorare şi credea că va trece, solicită ajutorul specialiștilor atunci când problemele emoționale persistă timp îndelungat. Această perioadă este dificilă, deoarece trebuie să ne adaptăm la izolare, să stăm acasă, ne obişnuim cu lucrul online, ne adaptăm la schimbările în sistemul de învățământ, la schimbările în sfera economică. Vedem că o mare parte din oameni suferă deja financiar, toate acestea duc la o disfuncționalitate emoțională și comportamentală atât la propria persoană, cât și disfuncționalitatea relațiilor de cuplu. După pandemie ne așteptăm la creșterea numărului de persoane cu probleme de sănătate mintală, însă noi nu dorim acest lucru, de aceea pentru a preveni o problemă de acest gen ar fi bine ca populația să se adreseze la timp și noi vom oferi ajutorul psihologic în situație de criză”, conchide Lilia Grîu.

Și chiar dacă Covid-19 ne dă nouă și întregii omeniri mari bătăi de cap, suntem siguri că și asta va trece la fel ca alte năpaste cu care de-a lungul istoriei s-au ciocnit civilizațiile.