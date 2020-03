Primăriile din raionul Soroca au transferat bani pentru procurarea unui aparat de ventilare respiratorie

Primăriile satelor și comunelor din raionul Soroca au luat decizia să transfere cam câte nouă mii de lei pe contul Consiliului Raional Soroca, iar din acești bani se va mai cumpăra un aparat de ventilare respiratorie, ne-a informat vicepreședintele raionului Svetlana Păunescu.

„Este o inițiativă foarte frumoasă ca fiecare primărie să doneze acești bani și să mai cumpărăm un astfel de aparat pentru spital. Sperăm ca în această săptămână să fie definitivat procesul” ne-a spus doamna Păunescu.

Informația a fost confirmată și de Președintele Asociației Primarilor din Raionul Soroca, Serghei Cetulean, primarul comunei Parcani. „Unele primării au alocat banii din fondul de rezervă, noi nu am avut acolo bani așa că am modificat bugetul și am luat de la amenajarea teritoriului, iar până în toamnă voi găsi resurse ca să completăm înapoi de unde am luat” afirmă Serghei Cetulean.

În raionul Soroca sunt 34 de primării ale satelor și comunelor, iar anterior Primăria Municipiului și Consiliul Raional au alocat bani pentru procurarea a două aparate de ventilare respiratorie.