Irina Rimes a trecut peste divorțul dureros! Are un nou iubit

Irina Rimes a trecut peste divorț și s-a fotografiat alături de noul ei partener! Antrenoarea de la Vocea României zâmbește din nou și a făcut publică prima imagine cu iubitul său, pe conturile personale de socializare.

Cei doi îndrăgostiți s-au fotografiat unul în brațele celuilalt, în timp ce se sărutau, lângă bradul de Crăciun! Artista a preferat să nu dezvăluie momentan identitatea celui care o face acum fericită și i-a acoperit fața acestuia.

În trecut, Irina Rimes a trecut printr-un divorț dureros. Solista din R. Moldova s-a despărțit de Andi Bănică în 2017, cel care îi fusese soț timp de 2 ani. În puţinele interviuri pe care le-a acordat, Irina Rimes a mărturisit că bărbatul a fost marea sa iubire, însă a înșelat-o de mai multe ori.Artista a recunoscut că piesa „Nu știi tu să fii bărbat” nu este o ficțiune, ci a fost inspirată din experiența proprie.

E o piesă veche, scrisă pentru cineva la un moment dat. Atunci nu am putut lansa piesa pentru că l-aș fi făcut pe acest domn, bărbat, băiat, să sufere. Așa că am așteptat până s-a consumat faptul și am hotărât după mult timp ca nu mai conteaza și pot sa scot piesa asta. Da, acel barbat știe că despre el este vorba în melodie. Mi-a făcut ceva rău. Nu m-a părăsit, m-a trădat. M-a trădat, dar cum m-a trădat. Stai să îmi aduc aminte, m-a trădat foarte rău. Ideea e că am visat chestia asta şi m-am trezit, tristă, în momentul în care m-am simțit foarte foarte trădată. Cred că în vis mi-a murit egoul. Nu recomand nimănui aşa ceva. În momentul în care mi-a murit egoul, eu m-am trezit. Şi am simțit acel sentiment pe parcursul întregii zile”, spunea Irina Rimes, într-un interviu.

SURSA: Ziarul Național