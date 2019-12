Nu este bine să tăiați fructele și legumele.  De ce?

Nu există episod de viroză, mai ales în plin sezon, în care tratamentul să nu fie completat de recomandarea de a lua vitamina C. Din tot felul de surse, inclusiv din alimentație.

E bine să știm totuși că vitamina C din frunze, fructe ori legume se distruge la 24 de ore după recoltare. Corpul uman nu poate să producă Vitamina C, de aceea are nevoie să și-o ia din surse exterioare. Consumă cantități uriașe în timpul efortului fizic, dar și în perioadele cu infecții. Cantitățile mari sunt metabolizate când sunteți supuși stresului psihic ori chimic, ceea ce înseamnă poluarea făcută de mașini ori țigări. Spre exemplu, o singură țigară determină organismul uman să consume 25 de mg de Vitamina C. Această în condițiile în care necesarul zilnic este de 100 de miligrame.

De unde o luăm iarna? Din frunze proaspete, dar nu din legume și fructe care stau în raft. Mihaela Bilic, medic nutritionist: „Vitamina C la 48 de ore de la cules scade la mai puțin de jumătate și atunci important e să mâncăm legume congelate, murate, gătite. Aduc mai mult decât Vitamina C în organismul nostru.” Dacă aveți fructe care se mențin și iarna, mere ori pere, nu le luați această vitamină prin tăiere în felii. Mărul ori para de iarnă se consumă ca atare.

Ion Ion, Facultatea de Chimie Aplicată: „Vitamina C este un compus organic care se oxidează foarte ușor. Când ați tăiat un măr, se oxidează imediat. Produsul oxidat nu mai e bun.”

Dragoș Peteu, medic homeopat: „Toată lumea e convinsă că lămâile au multă Vitamina C. Nu e cea mai bogată sursă de Vitamina C. Lămâia are mult acid citric. Viitamina să fie din surse naturale: măceșe, cătină.”

Măceșele conservate în miere, cătina conservată în miere conțin și iarna cea mai mare concentrație de Vitamina C. Dar și mierea consumată ca atare poate aduce indispensabila vitamină.

SURSA: stirileprotv.ro