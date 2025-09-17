Accident la Peresecina: Un TIR a derapat de pe traseu și a intat într-un stâlp

Un accident a avut loc acum câteva ore în localitatea Peresecina din raionul Orhei. Potivit Poliției, un camion DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp.
„Cu puțin timp în urmă, în satul Peresecina, raionul Orhei, un camion de marca DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp. În urma impactului nu au fost înregistrate persoane traumatizate.
La moment, polițiștii Inspectoratului de Poliție Orhei documentează cazul și stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului”, a declarat pentru UNIMEDIA, ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Orhe, Elena Băetrău.