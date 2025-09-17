Accident la Peresecina: Un TIR a derapat de pe traseu și a intat într-un stâlp

De către
OdN
-
0
75

Un accident a avut loc acum câteva ore în localitatea Peresecina din raionul Orhei. Potivit Poliției, un camion DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp.

„Cu puțin timp în urmă, în satul Peresecina, raionul Orhei, un camion de marca DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp. În urma impactului nu au fost înregistrate persoane traumatizate.

La moment, polițiștii Inspectoratului de Poliție Orhei documentează cazul și stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului”, a declarat pentru UNIMEDIA, ofițera de presă a Inspectoratului de Poliție Orhe, Elena Băetrău.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentNoi norme pentru importatorii de alimente pentru copii
Articolul următorCetățenii Republicii Moldova au început deja a vota prin corespondență
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.