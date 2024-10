A început sezonul fraudelor cu oferte prea ieftine de vacanțe pentru Crăciun și Revelion

A început sezonul întrebărilor „Ce faci de Revelion sau de Crăciun?” care sunt pe buzele tuturor, iar infractorii ciberneticii profită de asta. Fraudele cu vacanțe cumpărate online cresc în această perioadă, iar metodele folosite sunt din ce în ce mai bine puse la punct. Victimele își oferă rapid datele personale, iar până când rămân fără banii din conturi mai este doar un pas. Specialiștii avertizează, sunt câteva elemente care indică o posibilă tentativă de fraudă online.

Infractorii cibernetici ajung cel mai ușor la clienți prin oferte false, adesea chiar la pensiuni care chiar există. Perioada care precede sezonul sărbătorilor de iarnă este cea în care, spun administratorii de pensiuni, se confruntă cel mai des cu tentative de înșelăciune online. Infractorii ajung până la a fura cu totul imaginea și conturile unităților de cazare. Aneta – administrator pensiune: În numele unității noastre de cazare au postat anunțuri cum că închiriază de Crăciun și revelion, bineînțeles că prețul era sub prețul pieței. Vă dați seama că ne este greu, ne e greu să creadă toată lumea, deși clienții pe care îi avem știu la ce standarde lucrăm și știu că prețul nostru este cel real și cel corect cu realitatea. Au luat exact pozele noastre, pe care le avem pe site și le-au postat. Am încercat să luăm legătura cu ei, și clienții noștri, dar bineînțeles că ne-au blocat. Mai ales în perioada revelionului, atunci cererea este foarte mare și, bineînțeles că unii fiind atrași de preț, cad în plasă destul de ușor și am mai auzit și pe alții care au fost în situația noastră. Plata unui avans mult prea mic, spun specialiștii, este doar un semn care ar trebui să îi pună pe gânduri pe potențialii clienții dar sunt și alte detalii care, spun aceștia, ar trebui să fie luate în vedere.

