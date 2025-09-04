A fost lansat un concurs de fotografie dedicat porților moldovenești cu istorii. Care sunt condițiile de participare

De către

Porțile din Moldova ascund povești și păstrează amintiri, motiv pentru care reprezintă unul dintre cele mai puternice simboluri naționale. Pentru a-l readuce în atenția publicului, Alianța Asociațiilor de Băștinași a lansat concursul de fotografie „Porțile Moldovei”. Astfel, moldovenii de pretutindeni sunt invitați să surprindă în imagini porțile care i-au impresionat și să împărtășească poveștile și emoțiile legate de ele.

Pentru a participa la concurs, trebuie să urmezi patru pași:

#1. alege poarta care are pentru tine o semnificație aparte – tradițională sau modernă;

#2. fotografiază poarta – maximum două imagini per participant/ă, în format JPEG sau PNG, între 2 și 10 MB;

#3. descrie povestea porții în 50-150 de cuvinte, menționând și localitatea în care se află;

#4. trimite fotografiile și povestea până pe 3 octombrie 2025, pe platforma oficială www.portilemoldovei.eu.

Notă: participarea la concurs este gratuită, iar termenul-limită de înscriere este 3 octombrie 2025.

Cele mai reușite 50 de fotografii vor fi expuse în cadrul a șase expoziții, organizate în mai multe localități, inclusiv în Chișinău. Câștigătorii vor fi desemnați cu ajutorul votului participanților la expoziții și vor fi anunțați în noiembrie.

Aici găsiți mai multe detalii despre concurs.

sursa: diez.md