300 000 lei fără gaj, pentru reparație, de la Microinvest /PUBLICITATE

Casa este locul unde ne simțim în siguranță. Fiecare dintre noi își dorește ca aceasta să fie nu doar un loc de trai, ci un adevărat colț de fericire și împăcare. Dar ce faci atunci când locuința ta necesită renovare, iar economiile nu îți permit să faci totul dintr-o dată? Creditul pentru renovarea locuinței este cea mai potrivită soluție. Acesta permite realizarea rapidă a tuturor planurilor ca să te bucuri deja astăzi de confortul dorit.

La Microinvest, înțelegem cât de important este ca locuința ta să fie un loc în care te simți confortabil. Oferim credite pentru renovarea casei, ca să-ți realizezi cât mai curând planurile de reparație. Cu peste 21 de ani de experiență pe piața creditării, garantăm transparența și siguranță în fiecare serviciu. Nu avem soluții standard, fiecare credit este unic, precum și fiecare casă. Valorizăm timpul tău și asigurăm o procedură rapidă de aprobare. Alege suma și termenul creditului care se potrivesc planurilor tale și finalizează reparația la timp.

De la idee la realizare: clienții Microinvest împărtășesc experiența lor de creditare

Când ne gândim la reparație, planificăm din timp bugetul și încercăm să ne încadrăm în limitele stabilite. Dar în proces, unele etape și cheltuieli se pot schimba neașteptat și resursele financiare suplimentare devin o necesitate. În astfel de momente, apelează cu încredere la Microinvest. Microinvest oferă credite pentru familie și reparație de până la 300 000 de lei fără gaj, cu o abordare individuală și un pachet minim de documente. Este singura companie de pe piața financiară din Republica Moldova care respectă principiile internaționale de protecție a clienților și oferă o gamă largă de produse financiare în condiții sigure și avantajoase.

Află experiența de creditare a clienților noștri care au decis să-și transforme locuința cu ajutorul unui credit pentru reparație de la Microinvest.

„Am luat un credit de la Microinvest pentru finisarea interiorului și exteriorului casei. Ne-a plăcut foarte mult ușurința și rapiditatea în procesul de obținere a creditului. Toate formalitățile au fost rezolvate rapid, fără să fim nevoiți să pierdem timp completând o mulțime de documente. Cel mai plăcut a fost că am avut acces la suma necesară de bani în doar o oră. În general, familia noastră are o părere pozitivă despre credite. Ele oferă posibilitatea de a obține finanțarea necesară pentru realizarea planurilor, rambursând banii treptat. Desigur, dacă în viitor vom avea nevoie de suport financiar, ne vom adresa de asemenea la Microinvest”, – Lilian și Aliona, satul Tîrnova, raionul Edineț, clienți Microinvest.

„Mulți locuitori ai orașului nostru colaborează cu Microinvest. Când am avut și eu nevoie de suport financiar, am decis să apelez la această companie și pot spune că experiența mea a fost extrem de pozitivă. Am luat bani pentru renovare: am făcut reparație în baie, bucătărie, precum și lucrări de renovare a exteriorului casei. Aspectele care m-au surprins plăcut au fost simplitatea proceselor și timpul de așteptare redus. Mi-au fost necesare doar câteva documente și am primit suma de care am avut nevoie în mai puțin de o oră. Anterior am avut experiență de creditare cu alte organizații financiare, dar Microinvest mi-a lăsat cea mai bună impresie,” – Aliona, orașul Ocnița, clientă Microinvest.

„Când am ales organizația unde să apelez pentru un credit, fratele meu mi-a recomandat să atrag atenție la Microinvest. Aveam în plan să construiesc un garaj și să îmbunătățesc aspectul exterior al casei. Pentru aceste lucrări aveam nevoie de mulți bani și a fost dificil să adun întreaga sumă într-un timp scurt, așa că am decis să apelez la Microinvest. Sincer să fiu, nu consider că creditele sunt ceva negativ. Pentru mine, dimpotrivă, sunt o oportunitate de a obține la timp banii necesari și de a-i returna treptat. Am fost plăcut surprins de atitudinea specialiștilor de la Microinvest. Mi-au oferit toate informațiile necesare și au răspuns la toate întrebările, explicându-mi cu atenție toate nuanțele legate de obținerea unui credit. Ceea ce mi-a plăcut în mod special a fost procesarea rapidă a cererii. Am primit suma necesară în doar o oră, fără formalități, ceea ce este, fără îndoială, convenabil și eficient,” – Vadim, satul Paustova, raionul Ocnița, client Microinvest.

Dacă și tu planifici să începi reparația, apelează la Microinvest pentru a afla toate detaliile despre creditele pentru îmbunătățirea condițiilor de trai. Poți depune cererea de credit fizic sau online, fără a ieși din casă și să primești banii în unul din cele 16 oficii secundare din întreaga țară sau direct pe card. În plus, ai la dispoziție cele mai importante informații despre credite, modalitățile de plată și alte aspecte importante pentru un proces de creditare sigur și avantajos.

