3 septembrie: Armata Națională a Republicii Moldova marchează 34 de ani de la înființare

 Pe data de 3 septembrie 1991, prin decret prezidențial emis de primul președinte al republicii, Mircea Snegur, au fost înființate Forțele Armate ale Republicii Moldova. 

Conform informațiilor oficiale, cu acest prilej, Ministerul Apărării a pregătit un amplu program de activități comemorative și festive. Pe lângă manifestările oficiale, Ministerul Apărării a pregătit și un eveniment pentru public. Sâmbătă, 6 septembrie, în Parcul „Alunelul” din sectorul Buiucani al Chișinăului, va avea loc o activitate cu genericul „Armata e familia mea”, unde vizitatorii vor putea interacționa cu pacificatori, sportivi, studenți, medici și geniști militari.

 


