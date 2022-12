28 de elevi ai LT „Petru Rareș” din Soroca au fost, pentru o zi, micii ajutori al lui Moș Crăciun în „Lumea Origami” / VIDEO

Recent, în incinta Palatului de Cultură din Soroca, a avut loc întâlnirea micilor ajutori al lui Moș Crăciun. 28 de elevi a claselor 1-9 de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca, au confecționat jucării pentru brad din carton, hârtie colorată și diferite decorațiuni. Olga Ranga, conducătoarea cercului „Lumea Origami”, a organizat acest eveniment, pentru a aduce mai aproape de copii, magia sărbătorilor de iarnă.

„Sărbătorile de iarnă, sunt foarte aproape, de aceea am hotărât să organizăm Atelierul lui Moș Crăciun. Copiii, s-au descurcat de minune, căci ei au fost în rol de ajutorii lui. Din luna septembrie conduc cercul „Lumea Origami”, la care copiii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” participă activ. Am văzut și am simțit dorința copiilor de a confecționa lucrări inedite, și eu la rândul meu am dorit să-i bucur. La evenimentul organizat, s-au alăturat și câțiva părinți. Au stat alături de copilașii săi și i-au ajutat să confecționeze decorațiuni”, ne-a povestit Olga Ranga, conducătoarea cercului „Lumea Origami”.