17 trucuri de bucătărie la care nu te-ai fi gândit

Există trucuri (culinare) pe care le știe deja aproape toată lumea, precum învelitul cozilor de banane într-o folie de aluminiu pentru a le păstra proaspete mai mult timp. Dar există și idei inedite care nu au cunoscut încă celebritatea (sunt adesea ascunse în bucătăriile marilor restaurante) și care au un scop precis: de a salva timp, efort și nervi. Descoperă mai jos 17 trucuri care chiar funcționează și te ajută la gătit, servit, organizat și curățat bucătăria!

1. Pune la dospit aluatul de pâine sau cozonac în cuptorul oprit

Dacă ți se pare că e prea rece în bucătărie sau curenții de aer afectează dospirea aluatului (“V-am zis să nu vă mai plimbați atât pe ușă!!”), folosește cuptorul din dotare. Nu trebuie să-l pornești. Pune vasul cu aluat în cuptor și așază sub el o cratiță cu apă clocotită, apoi închide ușa cuptorului. Căldura și umiditatea vor oferi aluatului condițiile perfecte să crească și să crească și să crească…

2. Cum îți dai seama dacă ouăle sunt prea vechi

Ia oul (negătit) și pune-l într-un castron cu apă. Dacă se scufundă, înseamnă că încă este proaspăt. Dacă se ridică la suprafață, e clar că a avut și zile mai bune, așa că cel mai sigur este să îl arunci. Explicația: când un ou se învechește, apa dinăutru se evaporează lent și este înlocuită de aer sau de gaze (dacă oul fermentează). Pentru că gazele sunt mai ușoare decât apa, oul va pluti atunci când îl pui în apă. Simplu, nu-i așa?

3. Cum aduci rapid untul și ouăle la temperatura camerei

Multe rețete de prăjituri și plăcinte cer ca ingredientele să fie la temperatură ambiantă. Dacă te-ai luat cu alte treburi și ai uitat să le scoți din frigider, urmează aceste trucuri simple:

Taie untul cubulețe și răsfiră-le pe o farfurie – bucățile mici se vor înmuia mult mai repede decât un întreg pachet de unt. Dacă vrei să grăbești și mai mult procesul, acoperă untul cu pahar de sticlă încălzit în prealabil (pune-l câteva secunde sub apă fierbinte).

Dă pe răzătoare untul scos din frigider atunci când vrei să îl întinzi repede pe pâine. Răzuirea untului e o idee excelentă și atunci când vrei să îl amesteci ușor cu făina, în cazul aluatului fraged (pentru biscuiți, tarte, cornulețe, fursecuri).

Ouăle prea reci pot fi aduse la temperatura camerei dacă le pui câteva minute într-un castron cu apă caldă (nu clocotită).

4. Folosește formele de biscuiți ca să faci mini-clătite haioase

Fă clătite americane în formă de animale, brăduți, steluțe, flori, inimioare sau omuleți de turtă dulce. Pune formele-cutter în tigaia încinsă, apoi toarnă aluatul de clătite în fiecare. Folosește acest dozator gradat pentru aluat – un instrument excepțional de util pentru a turna aluatul cu maximă precizie și ușurință. ATENȚIE: formele cutter trebuie să fie fabricate din materiale rezistente la temperaturi înalte precum inox sau silicon termorezistent. Nu folosi forme din plastic! Descoperă aici o varietate de forme cutter pentru biscuiți și fursecuri.

5. Cum obții felii perfect netede de cheesecake și tort

Asigură-te că tortul tău este pus la frigider cu cel puțin 20 de minute înainte de a fi tăiat. Folosește un cuțit zimțat pentru torturi clasice (cele cu cremă și blat în straturi). Pentru cheesecake, este ideal să folosești un cuțit cu lama lată și netedă, precum cuțitul bucătarului. Înmoaie lama cuțitului în apă caldă, apoi șterge-o rapid cu un prosop și taie prima felie. Șterge lama după fiecare tăiere. Repetă procesul pentru următoarele felii. O metodă ușor bizară, dar foarte eficientă, este tăierea cu ața dentară – utilă doar atunci când vrei să feliezi tot tortul odată. O metodă similară și la fel de eficientă este și utilizarea unui feliator special pentru tort, folosit chiar și în restaurante și laboratoare de cofetărie.

6. Cum înlături grăsimea în exces din mâncarea gătită

Cel mai ușor este să înlături cu o lingură grăsimea solidificată după ce mâncarea a stat la frigider, dar cum rezolvi problema dacă vrei să servești preparatul gata făcut? Învelește câteva cuburi de gheață într-un prosop de hârtie și plimbă-le pe suprafața mâncării. Gheața va acționa ca un magnet rece care solidifică și atrage grăsimea din mâncare, fie ea ciorbă, tocăniță sau sosuri bogate.

7. Cum elimini mirosurile neplăcute impregnate în tocătoarele de lemn

Acest truc te ajută să îndepărtezi mirosurile, dar și resturile foarte mici de alimente de pe tocătoare: freacă-le cu sare grunjoasă și lasă să acționeze timp de 10-15 minute, apoi curăță-le cu o jumătate de lâmăie (cu partea tăiată în jos) și lasă-le să se usuce. Vei scăpa astfel de mirosurile care au acaparat tocătoarele.

8. Folosește un suport special pentru carte de bucate, telefon sau tabletă

Atunci când urmezi îndeaproape o rețetă scrisă, vrei să o ai constant în fața ochilor, ca să nu ratezi niciun ingredient sau pas de preparare important. Doar că, în perfectă concordanță cu legile lui Murphy, cartea de rețete și telefonul puse direct pe blat vor fi “atacate” negreșit de picături de ulei, sosuri, sucuri. Soluția elegantă și durabilă este acest suport din bambus. Alternativ, poți încerca această metodă improvizată care funcționează doar pentru cartea de bucate (nu și pentru device-urile electronice): un umeraș pentru pantaloni, cu doi clești metalici. Găsește un loc potrivit pentru a agăța umerașul (ideal la nivelul ochilor) și menține cartea deschisă la pagina dorită, cu ajutorul celor doi clești.

9. Cum topești untul în cuptorul cu microunde fără să stropească

E atât de ușor și de rapid să topești untul în cuptorul cu microunde… până în momentul în care auzi “POC” și găsești stropi de unt topit în toate colțurile cuptorului. Dacă nu stăpânești încă această tehnică, folosește ambalajul de hârtie al untului pentru a acoperi vasul cu unt și a preveni astfel stropirea. Este totuși de dorit să verifici gradul de topire a untului o dată la câteva secunde, pentru a evita arderea.

10. Cum păstrezi ierburile aromatice proaspete mai mult timp

Un truc în memoria tuturor legăturilor de pătrunjel, mărar, leuștean, care au sfârșit uscate sau alterate într-un vas cu apă. Iată cum să procedezi: taie cu o foarfectă capetele tulpinilor (aproximativ un centimentru) și pune apoi verdețurile într-un recipient cu apă. Folosește o pungă de plastic pentru a înveli complet “coroana” de frunze și leagă punga cu o sfoară în jurul recipientului. Desigur, există și varianta mult mai comodă: păstrează frunzele gata tăiate și spălate într-un mediu vidat de până la 5 ori mai mult timp decât în cazul depozitării fără vid. Un sistem de vidare este soluția ideală pentru a preveni risipa alimentară și a păstra alimentele proaspete și gustoase timp îndelungat.

11. Cum spumezi laptele chiar dacă nu ai un aparat pentru spumare

Dacă nu ai un aparat de cafea cu funcție pentru preparat cappuccino, poți alege o soluție foarte simplă și accesibilă: un mixer pentru spumarea laptelui sau o cană electrică pentru spumarea laptelui. Dacă nu dispui de niciunul dintre aceste aparate, poți obține spumă de lapte astfel: pune lapte într-un borcan mic, nu mai mult de jumătate, și strânge bine capacul. Agită borcanul bine-bine, așa cum ai proceda cu un shaker de cocktailuri. După ce laptele s-a dublat în volum, scoate capacul și pune borcanul la încălzit în cuptorul cu microunde, timp de aproximativ 30 de secunde. Ai obținut astfel o spumă de lapte potrivită pentru cappuccino și cafe latte.

12. Cum răcești un pahar de vin sau de cocktail fără să-l diluezi cu gheață

Un cocktail cu gheață este cea mai cool băutură, cel puțin până în momentul în care cuburile de gheață se topesc. Iar despre gheața într-un pahar cu vin nici nu prea ne vine să vorbim. Mai bine vorbim despre ce soluții avem. Înlocuiește cuburile de gheață fie cu struguri congelați (super idee, nu-i așa?), fie cu câteva cuburi reutilizabile pentru răcirea băuturilor.

13. Dacă ai rămas fără pesmet, răzuiește câteva felii de pâine prăjită

Pesmetul poate fi un ingredient esențial în rețete, fie că îl adaugi în compoziția de chiftele, fie că tapetezi o tavă cu unt și cu pesmet sau îl presari deasupra preparatelor gratinate pentru o notă crocantă irezistibilă. Dacă îți dai seama în ultimul moment că nu mai ai pesmet, înlocuiește-l cu câteva felii de pâine prăjită date pe răzătoare sau mărunțite la mini-chopper. Alte opțiuni interesante sunt și chipsurile de cartofi, nachos, covrigei sărați, migdale, fulgi de porumb, crutoane sau crackers – toate mărunțite înainte de a le adăuga preparatelor.

14. Cum să folosești resturile de cremă de ciocolată din borcan

Borcanul cu cremă de ciocolată e pe sfârșite? O zi tristă pentru întreaga familie. Vestea bună este că îl poți folosi ca să faci ciocolată caldă! Toarnă lapte fierbinte în borcan și amestecă cu o linguriță până ce toate resturile de cremă delicioasă se dizolvă. Pune băutura într-o cană și decoreaz-o cu câteva bezele moi și gumate sau cu scorțișoară, pumpkin spice sau o acadea de ciocolată. Cine ar putea rezista acestui răsfăț?

15. Cum scoți resturile de coajă de ou scăpate în castron, simplu și rapid

Un truc folosit chiar și în cele mai mari bucătării din lume. Atunci când spargi ouăle, se poate întâmpla ca o bucățică de coajă să cadă în bolul cu albușuri și gălbenușuri. Ca să o recuperezi cu ușurință, folosește o jumătate de coajă de ou pe post de lingură – aceasta va funcționa aproape ca un magnet și vei recupera cu ușurință resturile.

16. Tapetează cu ulei cănile și lingurile de măsurare a volumului

O idee excelentă în special în cazul ingredientelor lipicioase, precum mierea sau siropurile. Folosește un spray cu ulei pentru a tapeta recipientul de măsurare înaintea folosirii. Ingredientele vor aluneca ușor în vasul de preparare și poți folosi recipientul pentru a măsura următorul ingredient.

17. Refolosește sucul rămas în borcanul cu castraveți murați

Amestecul în care s-au murat castraveții nu e doar savuros, dar poate fi refolosit cu succes:

Pentru a mura și alte legume: pune amestecul la fiert, apoi toarnă-l peste castraveți, morcovi, ridichi, ceapă etc. Păstrează noile murături la frigider, nu mai mult de câteva săptămâni.

Adaugă câte o lingură în sosuri (tartar, remoulade), dressing-uri pentru salată și maioneză de casă, pentru un gust mai bun, sărat și ușor acrișor.

Fă o marinadă pentru a frăgezi bucăți de pui, porc sau vită și lasă carnea în ea aproximativ 30 de minute înainte de gătire.

Folosește-l în loc de apă pentru a găti la aburi legume și pește.

Adaugă-l în cocktailuri. La o simplă căutare pe google, vei găsi o mulțime de rețete care pot beneficia de aciditatea sucului de castraveți murați, precum Martini, Bloody Mary sau Whisky Sour.

SURSA: kitchenshop.ro