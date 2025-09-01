16 soroceni au fost incluși în listele celor 21 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

De către

Pentru alegerile parlamentare din 28 august 2025, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali: patru blocuri electorale, 13 partide și patru independenți.

Iată care sunt cei 21 de concurenți eletorali:

Partidul Acțiune și Solidaritate

Partidul „Democrația Acasă”

Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare

Candidatul independent Andrei Năstase

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

Candidata independentă Olesea Stamate

Partidul Național Moldovenesc

Partidul Social Democrat European

Partidul Mișcarea Respect Moldova

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”

Blocul Electoral „Alternativa”

Blocul Electoral „Împreună”

Partidul Liga Orașelor și Comunelor

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

Candidata independentă Victoria Sanduța

Partidul Alianța „Moldovenii”

Partidul Liberal

Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”

Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”

Tatiana Crețu

Partidul „Partidul Nostru”

În listele acestor concurenți au fost incluși și 16 soroceni: BABICI Ion – nr.55, Partidul Acțiune și Solidaritate, BURLACU Inga – nr.77, Partidul Acțiune și Solidaritate; PRODAN Andrei – nr.48, Partidul „Democrația Acasă”; URSACHI Sergiu – nr.31, Partidul Social Democrat European, GUȚU Marcel – nr.52, Partidul Social Democrat European; SĂU Victor – nr.13, Partidul Mișcarea Respect Moldova, GODUNOVA Tatiana – nr.33, Partidul Mișcarea Respect Moldova, APOSTOL Iulia – nr.62, Partidul Mișcarea Respect Moldova, BERZOI Nicolai – nr.75, Partidul Mișcarea Respect Moldova; PILIPEȚCAIA Alla – nr.11, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, KAZMIRCIUC Ecaterina – nr.60, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”; PĂUNESCU Ana-Maria – nr.56, Blocul Electoral „Alternativa”; SPINEI Victor – nr.28, Partidul „Partidul Nostru”, VLAS Silvia – nr.54,Partidul „Partidul Nostru”, GROSU Igor – nr.83, Partidul „Partidul Nostru”, SLUTU Serghei – nr.86, Partidul „Partidul Nostru”.