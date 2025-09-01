16 soroceni au fost incluși în listele celor 21 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

Pentru alegerile parlamentare din 28 august 2025, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 21 de concurenți electorali: patru blocuri electorale, 13 partide și patru independenți.

Iată care sunt cei 21 de concurenți eletorali:

  • Partidul Acțiune și Solidaritate
  • Partidul „Democrația Acasă”
  • Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare
  • Candidatul independent Andrei Năstase
  • Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa
  • Candidata independentă Olesea Stamate
  • Partidul Național Moldovenesc
  • Partidul Social Democrat European
  • Partidul Mișcarea Respect Moldova
  • Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”
  • Blocul Electoral „Alternativa”
  • Blocul Electoral „Împreună”
  • Partidul Liga Orașelor și Comunelor
  • Partidul Alianța pentru Unirea Românilor
  • Candidata independentă Victoria Sanduța
  • Partidul Alianța „Moldovenii”
  • Partidul Liberal
  • Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”
  • Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”
  • Tatiana Crețu
  • Partidul „Partidul Nostru”

În listele acestor concurenți au fost incluși și 16 soroceni: BABICI Ion – nr.55, Partidul Acțiune și Solidaritate, BURLACU Inga – nr.77, Partidul Acțiune și Solidaritate; PRODAN Andrei – nr.48, Partidul „Democrația Acasă”; URSACHI Sergiu – nr.31, Partidul Social Democrat European, GUȚU Marcel – nr.52, Partidul Social Democrat European; SĂU Victor – nr.13, Partidul Mișcarea Respect Moldova, GODUNOVA Tatiana – nr.33, Partidul Mișcarea Respect Moldova, APOSTOL Iulia – nr.62, Partidul Mișcarea Respect Moldova, BERZOI Nicolai – nr.75, Partidul Mișcarea Respect Moldova; PILIPEȚCAIA Alla – nr.11, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, KAZMIRCIUC Ecaterina – nr.60, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”; PĂUNESCU Ana-Maria – nr.56, Blocul Electoral „Alternativa”; SPINEI Victor – nr.28, Partidul „Partidul Nostru”, VLAS Silvia – nr.54,Partidul „Partidul Nostru”, GROSU Igor – nr.83, Partidul „Partidul Nostru”, SLUTU Serghei – nr.86, Partidul „Partidul Nostru”.


