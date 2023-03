„Portretul” protestatarului șorist: cu icoane și crengi de salcie într-o mână și cu piatra în altă mână

TABLETA DE VINERI

Faptul că orice cetățean, indiferent de calitățile și de orientările care îl deosebesc de alții, are dreptul la proteste și la exprimarea dezacordului cu ceea ce se întâmplă în jurul lui a fost, este și va fi incontestabil, inclusiv pentru societatea moldovenească. Aceasta o spune orișicine, care măcar cât de puțin ține la valorile democratice și la statul de drept, dar… una este să ai drepturi și alta este să le gestionezi într-o manieră care nu încalcă drepturile altora.

Nu cred că mulți dintre Dumneavoastră ați citit așa-zisa rezoluție votată de participanții la mitingul de duminică, dar eu am făcut un efort și am „luat act” de acest „document”, care reflectă strict punctul de vedere al celor care l-au scris și nicidecum opinia celor prezenți, care au venit la protest nu că le-ar fi în cot de starea reală de lucruri în Republica Moldova, dar pentru că organizatorii le-au garantat câteva sute de lei și câte o bere pentru „a se încălzi”, la propriu și la figurat. Să zic că după lecturare m-a luat jalea sau că mi s-a făcut pielea de găină nu pot, fiindcă aceste sentimente le-ar putea avea doar cineva căzut de pe Lună sau vreun pacient de la Casa de nebuni. De exemplu, amuzant mi s-a părut ultimatumul „…în decurs de 24 de ore”, de parcă ar fi fost vorba despre niște Dumnezei care pot rezolva problemele, care cu adevărat există, cât ai bate din palme, la dorința Marinei Tauber (care măcar nici nu are aceste probleme) sau la amenințarea celor îmbrăcați în paltoane scumpe (vorba unui lider protestatar de la Bălți). Sau, să zicem, cât patos și câtă fățărnicie conține fraza „…poporul își rezervă dreptul”, de parcă acei aduși la miting cu momeli pot să-și asume dreptul de a-i ponegri pe acei care cu adevărat duc povara acestor vremuri de restriște, dar care nu și-au pierdut demnitatea de om.

Apropo, de popor. În ultima vreme am observat că la îndemnul organizatorilor, cu siguranță, mulți dintre protestatari flutură cu atribute care nu au nimic comun cu dorința și esența lor. Cât dezgust, bunăoară, stârnesc băbuțele cu pretenții de „revoluționare pașnice”, dar cu iz de pioni ordinari în mâinile unor oportuniști ce duc în mâini icoane, care nu pot să-i reprezinte pe acei care nu au nici un Dumnezeu și care doar accentuează caracterul profund draconic al manifestărilor organizate de niște oameni orbiți de bani și de putere. Cât de anacronică este această deputată cu pufușor pe botișor, Marina Tauber, cu crengi de sălcii într-o mână și cu megafonul care împroașcă cu dezinformare și venin, în altă mână. Cât de stupide sunt femeile care au schimbat lucrările de primăvara și, pur și simplu, posibilitatea de a fi alături de cei dragi pe bătutul în străchini și castroane, misiune mai degrabă proprie unor leneși de meserie, care așteaptă să le pună cineva în torbă (nu întâmplător bântuie o părere că mulți dintre protestatari sunt niște pierde-vară, niște puturoși ordinari, care strică aerul și așa poluat al Chișinăului). Cât de iresponsabili și de hăbăuci sunt părinții care își iau și copiii la aceste mitinguri scârboase. Coroborate cu zeci de tineri care își etalează mușchi în fața organelor de drept și care fac „școala vieții” prin lagărele de instruire de peste hotare, acești „reprezentanți ai poporului” ne fac de rușine în față lumii civilizate, care cunoaște ce înseamnă mitingurile de protest autentice.

În situația creată este deranjantă poziția oarecum stângace a guvernării și nedorința ei de a se pune cu protestatarii care au pierdut simțul realității. „Mii de oameni care au participat la mitingul din 12 martie, organizat de Mișcarea Pentru Popor, au votat o nouă rezoluție, în care solicită guvernării PAS și Maiei Sandu să achite integral facturile cetățenilor, pentru cele trei luni de iarnă” — din acea rezoluție de pomină cetire. Poate este cazul să explicăm acestor rătăciți că nu există, în lumea aceasta, guvernări și președinți care să achite integral „poporului” plata pentru gaze, curent electric și căldură. Și cine ar putea să o facă mai bine decât cei de la putere? Sau, nu este Republica Moldova în Stare de Urgență, care prevede niște lucruri care ar da peste mâni celor care organizează astfel de mitinguri?

În fine, faptul că aceste acțiuni ale unui partid de opoziție nu trebuie trecute cu vederea (chiar dacă unii analiști politici mai „fierbinți” afirmă că actuala stare de lucruri ar fi pe placul guvernării!?) vorbesc și flashmob-urile din ultimele zile, organizate la Chișinău și câteva localități din republică, care nu sunt altceva decât o altă amenințare din „rezoluție” — „…în cazul în care Guvernul nu va răspunde la această revendicare, poporul își rezervă dreptul de a întreprinde toate măsurile necesare, pentru a obliga conducerea țării să respecte voința poporului”.

Ce-i drept, astfel de flashmob-uri nu au fost organizate și la Soroca, când am scris această Tabletă. Probabil, noi încă nu am fost incluși în grafic…