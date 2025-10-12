12 trucuri uimitoare, utile in bucatarie

Timpul petrecut în bucătărie îți da bătăi de cap? Simți că gastronomia are multe secrete pentru tine? Ei bine, îți prezentăm câteva trucuri pe care să le iei în calcul când faci diverse operațiuni în bucătărie și cum să faci ca gătitul să fie ceva plăcut.

Pare că unele persoane s-au născut învățate când e vorba de gătit și diverse trucuri în bucătărie, în timp ce altele abia reușesc să se descurce în acest spațiu. Însă pregătirea mâncării în casă este de ajutor și pentru o sănătate mai bună, pentru că știi ce ingrediente cumperi și pui în mâncăruri, fie că sunt salate, ciorbe, tocănițe sau alte preparate, cât și pentru a controla porțiile și pentru a slăbi dacă ai nevoie.

Pe lângă regulile pe care le găsim în cărțile de bucate pentru pregătirea meselor, îți propunem în cele ce urmează câteva trucuri în bucătărie care să îți facă viața mai ușoară când te apuci de gătit.

Congelează brânza înainte de a o da pe răzătoare

Brânza se lipește de râzătoare sau ți se sfărâmă în mână? Congelează preț de 30 de minute brânza înainte de a o da pe răzătoare și va avea aspectul dorit atunci când o vei rade.

Încălzește pastele uniform cu un pahar cu apă

Cuptorul cu microunde usucă pastele făinoase atunci când le reîncălzești, însă poți preveni acest lucru punând un pahar cu apă lângă bolul de paste, în cuptorul cu microunde. Astfel, vei avea parte de o porție de paste care vor părea proaspăt pregătite.

Scobește dovlecii cu o cupă de înghețată

Dacă folosești o lingură pentru a scobi dovlecii te vei și chinui foarte tare și te vei și murdări mai mult decât e cazul. Mai degrabă, încearcă să scoți mijlocul cu o cupă de înghețată.

Udă-ți degetele pentru a scoate cojile de ouă scăpate în albuș

Degetele îți alunecă și pare imposibil să scoți o mică coajă de ou care ți-a scăpat în albuș când l-ai spart, însă dacă îți uzi degetele înainte, vei putea face asta fără prea mare efort.

Congelează ceapa înainte de a o toca

Dacă ții ceapa în congelator cu câteva zeci de minute înainte de a o toca, ochii nu îți vor mai lacrima.

Înlătură mirosurile neplăcute de pe tocătorul de lemn cu sare

Tocătorul de lemn poate căpăta un miros neplăcut în timp, pe care îl poți înlătura frecând bine cu sare grunjoasă, iar la final cu o jumătate de lămâie și clătind apoi cu apă curată.

Folosește un pahar pentru a curăța ouăle fierte

Pe lista cu trucuri în bucătărie e nevoie să vorbim și despre curățarea ouălor. Ouăle fierte pot fi descojite în câteva secunde, tot ce trebuie să faci este să le introduci într-un pahar și să agiți paharul, acoperindu-i gura cu palma. Apoi, coaja va fi îndepărtată dintr-o singură mișcare. Dacă ți se pare mai simplu, pune oul într-un borcan cu capac, închide-l și agită-l ca să obții același efect.

Împiedică cristalizarea zahărului brun cu ajutorul unei coji

Pune în recipientul de zahăr brun o bucată de coajă de măr sau o bucată de coajă de portocală pentru a împiedica cristalizarea zahărului.

Împiedică înnegrirea fructelor tăiate cu miere

Merele, dar și alte fructe, capătă o nuanță de maro la scurt timp după ce sunt tăiate. Pentru a preveni această înnegrire, acoperă fructele cu zeamă de lămâie sau cu un amestec format din o parte de miere și două părți de apă. Vitamina C și acidul citric din lămâie, precum și peptidele din miere încetinesc procesul de oxidare care cauzează înnegrirea fructelor.

Verifică dacă ouăle sunt proaspete cu ajutorul unui bol cu apă

Umple un bol cu apă rece și pune ouăle în apă. Pe de o parte, dacă ouăle se scufundă către fundul bolului, atunci ouăle sunt proaspete. Pe de altă parte, dacă ouăle plutesc la suprafața apei, înseamnă că sunt vechi.

Împiedică umezirea sării din solniță

Umiditatea este principala cauză a formării aglomerărilor în sare, așa că pune câteva boabe de orez în solniță. Orezul absoarbe excesul de umiditate și împiedică formarea aglomerărilor. Este o metodă tradițională și foarte eficientă. Dacă sarea s-a umezit deja, o poți usca pe foc mic, într-o tigaie curată, fără ulei, și o lași apoi să se răcească înainte de a o pune înapoi în solniță.

Curăță mai ușor usturoiul

Ce trucuri în bucătărie există pentru a curăța usturoiul, se întreabă multe persoane? Ei bine, cea mai simplă este tehnica zdrobirii cu un cuțit: taie vârful întărit al cățelului de usturoi, apoi așază cățelul pe o suprafață tare (de exemplu, un tocător), pune lama unui cuțit lat peste el și apasă ușor cu palma până coaja crapă. Presiunea slăbește coaja, făcând-o ușor de îndepărtat. Dacă ai mult usturoi de curățat, pune cățeii de usturoi într-un borcan cu capac, închide-l și agită-l energic timp de un minut. Mișcarea de scuturare separă cățeii de coajă, iar aceasta poate fi apoi îndepărtată cu ușurință.

