12 fapte interesante despre ploaie care te vor răcori virtual în zilele călduroase

Așa cum nu plouă și nici în următoarele zile nu sunt prevăzute precipitații, haideți să vorbim despre ploaie, poate doar așa vom aduce câțiva stropi și ne vom răcori virtual.

Ploaia nu are miros. Sursa așa-numitului miros de ploaie sunt bacteriile actinomicete. Picăturile de ploaie ridică în aer sporii lor, care cresc în sol, formând astfel un fel de aerosol.

40 de zile și nopți de ploaie torențială au fost descrise în Biblie în timpul Potopului. Meteorologii consideră ploaie torențială atunci când cad cel puțin 8 milimetri de precipitații pe oră. Astfel, în 40 de zile ar fi trebuit să cadă 7,68 metri de precipitații.

2,5 centimetri – acesta este stratul de apă care ar acoperi Pământul dacă toată umiditatea din atmosferă, aflată sub formă de vapori, ar cădea sub formă de ploaie.

0,1 microni – diametrul celei mai mici picături de ceață, aceasta fiind de 5000 de ori mai mică decât cea mai mică picătură de ploaie.

2 milimetri de precipitații pe an cad în unele zone din cel mai uscat loc de pe Pământ – deșertul Atacama din Chile. Aici s-a înregistrat un record de umiditate zero în aer.

60 de metri pe minut – viteza medie cu care o picătură de ploaie cade spre pământ. La începutul căderii are forma unei clătite, iar la sfârșit seamănă cu o mică parașută.

1000 de metri – înălțimea minimă la care se află un nor de ploaie.

1000 / 60 = 16,5 minute – atât durează căderea unei picături de ploaie până la pământ.

550 de tone – aceasta este greutatea medie a cantității de apă dintr-un nor cumuliform. Un nor de de ploaie cântărește de cel puțin 20 de ori mai mult. Un nor de dimensiuni medii este format din peste un trilion de picături.

247 de zile a durat cea mai lungă ploaie înregistrată. Locuitorii uneia dintre insulele Hawaii – Oahu – au fost sub ploaie continuă din 27 august 1993 până pe 30 aprilie următor, în 1994.

0,5-6 milimetri – picăturile de precipitații cu aceste dimensiuni sunt considerate ploaie. Dacă picăturile sunt mai mici, este ceață. Picăturile de ceață sunt prea mici pentru a cădea la pământ: ele rămân suspendate în aer, fiind împinse în sus de moleculele de aer în mișcare.

2,5 milimetri – acesta este diametrul minim pe care trebuie să-l aibă o picătură de ploaie pentru a se scurge pe geamul ferestrei și a nu rămâne „lipită” de acesta.