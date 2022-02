Doi bărbați bătuți de polițiști inclusiv în fața Inspectoratului de Poliție Soroca

Două persoane din raionul Soroca ar fi fost bătute recent de polițiștii Inspectoratului de Poliție Soroca, inclusiv în fața instituției. Procuratura raionului Soroca a pornit urmărirea penală pentru fapte de tortură în privința colaboratorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de poliție Soroca. Faptul că despre acest caz s-a vorbit oficial abia după apariția în presă și nu ca de obicei, a pus sub semnul îndoielii corectitudinea oamenilor legii. Mai întâi despre acest caz au scris colegii de la deschide.md

„Două persoane ar fi fost snopite în bătaie de oamenii legii, chiar în inspectoratul de poliție, după ce ar fi fost agresați de alți patru indivizi, printre care și fiul unui om de afaceri, la o stație PECO. Incidentul a avut loc acum câteva zile în orașul Soroca, iar factorii de decizie din cadrul IP Soroca ar fi încercat să mușamalizeze cazul. Conducerea IP Soroca abia ieri, 3 Februarie a raportat despre acest caz, dar și tot ieri au început și procurorii acțiunile, după ce unul dintre pătimași ar fi fost la Chișinău” a scris recent deschide.md.

Ulterior aceiași sursă a publicat și secvențe video de la agresarea de către polițiști, imagini care ar fi fost surprinse de camera de supraveghere chiar în curtea instituției.

Am încercat să aflăm opinia despre acest caz de la comisarul principal, Octavian Cebotarenco, șeful interimar al IP Soroca.

„Noi nu am încercat să ascundem nimic, ne-a declarat Octavian Cebotarenco. Noi cunoaștem deocamdată că a fost un apel la 112 de la cineva, care spunea că o persoană a bătut alte două persoane, la o stație PECO. A venit în scurt timp echipajul, dar agresorul nu mai era pe loc, polițiștii au găsit doar cele două victime. Le-au adus la Inspectoratul de Poliție Soroca, iar deja ce s-a întâmplat la noi, am stabilit a doua zi dimineața, când am luat materialele la examinare. M-am implicat eu împreună cu adjunctul și șeful poliției criminale, am început a descoase totul și am înțeles că au fost două cazuri, huliganismul de la stația PECO și al doilea la poliție, atunci când au fost agresate aceste două persoane. Noi conducătorii IP Soroca ne-am autosesizat în petrecerea anchetei de serviciu chiar din prima zi. Cazul este gestionat deja de Procuratură. Noi nu am ascuns nimic, de fapt chiar noi l-am scos la iveală. Am ridicat înregistrările video, am anunțat din start procurorul. Ne pare rău că se întâmplă astfel de cazuri în Inspectoratul de Poliție Soroca, noi nu acceptăm ilegalități de acest gen. Aceasta nu este o metodă prin care acționează poliția, chiar nu am idee de ce s-a întâmplat așa. Nu-i justific cu nimic și am dat din start alarma”.

Și Inspectoratul General al Poliției a venit cu un comunicat la acest caz, pe care-l redăm integral:

Polițiștii bănuiți de agresiune fizică riscă dosar penal

În privința informațiilor false, care au apărut în sursele media, cu referire la tăinuirea unor acțiuni violente admise de câțiva angajați ai Inspectoratului de Poliție Soroca, vă informăm că atât Inspectoratul de Poliție Soroca, cât și conducerea IGP au acționat prompt și în conformitate cu procedurile legale. Informăm că din data de 31 ianuarie, imediat după producerea incidentului, subofițerii vizați în anchetă au fost înlăturați de la exercitarea atribuțiilor de serviciu.

La 31 ianuarie, șeful IP Soroca a dispus pornirea anchetei de serviciu față de angajații vizați, privind acțiunile presupus ilegale ale acestora, iar la 1 februarie, în baza declarațiilor presupuselor victime, au fost constatate circumstanțele și acumulate probele necesare pentru pornirea unui proces penal.

În termen de 24 ore, materialele acumulate au fost expediate conform competenței la procuratura municipiului Soroca. Concomitent, un comunicat special semnat de șeful IP Soroca, a fost expediat în adresa șefului IGP, ce a servit temei pentru dispunerea de către șeful IGP a unei investigații ample de către Direcția Inspectare Efectiv a IGP (DIE).

Totodată, comunicăm că, la 31 ianuarie curent, doi cetățeni au apelat la serviciul 112, unde a comunicat că ar fi fost agresat de un grup de persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii grupului de reacționare operativă au constatat că bărbații au avut un conflict într-o stație PECO din orașul Soroca, care ar fi fost agresați inițial de un grup de persoane. În timpul discuției, victimele au solicitat polițiștilor să-i ducă acasă cu automobilul de serviciu. Polițiștii i-au transportat pe bărbați la Inspectoratul de poliție Soroca pentru documentarea cazului. Ajunși la inspectorat, între polițiștii grupului de reacționare operativă și cetățenii vizați, s-a iscat un conflict.

În acel moment unul dintre bărbați a apelat la numărul 112, unde a comunicat că ar fi fost agresat de polițiști. Ambele cazuri au fost înregistrate în Inspectoratul de poliție Soroca. Dacă va fi demonstrată vinovăția, angajații IP Soroca riscă consecințele prevăzute de legislația penală. Încurajăm mass-media să solicite informația de la ofițerii de presă ai IGP, pentru o informare corectă și echidistantă a cetățenilor.

Acest caz este investigat și de proaspătul avocat al poporului, Ceslav Panico.

„Avocatul Poporului Ceslav Panico a inițiat din oficiu un proces de investigație cu privire la împrejurările privind acțiunile de tortură/ rele tratamente față de persoanele reținute de angajații Inspectoratului de Poliție Soroca în perioada 30-31 ianuarie 2022, urmare a informațiilor plasate în spațiul public la 04 februarie 2022.

Împreună cu colegii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, urmează a fi monitorizate în detaliu, acțiunile și inacțiunile angajaților poliției față de persoanele reținute și aflate în custodia acestora, precum și mecanismul de asigurare a garanțiilor fundamentale antitortură.

La fel, Avocatul Poporului Ceslav Panico va monitoriza desfășurarea anchetei interne în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, dar și a acțiunilor procurorilor în raport cu acest caz, precum și finalitatea acestei cercetări.

Ombudsmanul condamnă ferm orice acțiune/inacțiune, care nu se încadrează în limitele legale. Reamintim că, aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale în exces de reprezentanții instituțiilor de forță pot constitui acte de tortură și/sau rele tratamente și sunt condamnabile de Codul penal al Republicii Moldova.

În același timp, reiterăm, în conformitate cu articolele 3, 13 CEDO, luând în considerație că obligația pozitivă de interzicere a torturii, precum și obligația procesuală țin de investigarea oricăror alegații de tortură și rele tratamente, coroborată cu obligația generală a Statului în temeiul articolului 1 din Convenție de a „recunoaşte oricărei persoane aflate sub jurisdicția sa drepturile și libertățile definite în Convenție” impune în mod implicit necesitatea unei investigații oficiale efective atunci, când persoanele au fost supuse la tortură în împrejurări suspecte, de un agent al statului sau alți reprezentanți ai entităților publice.

Rezultatele și concluziile asupra sesizării ex-officio vof fi cumulate într-un raport special. În cazul în care vor fi formulate recomandări, Avocatul Poporului va emite, în temeiul art. 24 al Legii nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului, un aviz obligatoriu pentru instituția vizată în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele reținute, a îmbunătăţirii condiţiilor materiale de cazare şi a prevenirii torturii”.

Totodată și procuratura raionului Soroca a pornit urmărirea penală pentru fapte de tortură în privința colaboratorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de poliție Soroca.

„La 04 februarie 2022, procurorii din cadrul Procuraturii raionului Soroca au început urmărirea penală, în privința colaboratorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de poliție Soroca, pentru săvârșirea actelor de tortură (infracțiune prevăzută de art. 166/1 alin. (2) din Codul penal), admise față de doi bărbați.

Potrivit circumstanțelor cazului, în noaptea de 31 ianuarie 2022, la Unitatea de Gardă a Inspectoratului de Poliție Soroca a parvenit apelul telefonic de la un cetățean, care a comunicat că a fost agresat fizic de către persoane necunoscute, pe o stradă din mun. Soroca. La faţa locului s-a deplasat grupa de reacționare operativă a Inspectoratului de poliție Soroca în componenţa a doi colaboratori de poliție, implicați în exercițiul funcțiunii de menținere a ordinii publice și de combatere a criminalității. Prezentându-se la fața locului, între colaboratorii de poliție și persoana care a făcut apelul telefonic a apărut un schimb de replici, în rezultatul căreia colaboratorii de poliție au aplicat forța fizică față de cei doi bărbați, acțiuni care au continuat și după deplasarea acestora, în incinta Inspectoratului de poliție Soroca. La moment, procurorii administrează probatoriul necesar în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului sesizat. Despre acțiunile relevante întreprinse și soluția emisă pe acest caz, vom informa suplimentar opinia publică. În această ordine de idei, reiterăm că, modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale si a armelor de foc de către colaboratorii de poliție, precum și actele de tortură, tratament inuman și degradant, rămân a fi permanent în vizorul Procuraturii, respectiv fiecare caz sesizat va fi investigat cu toată diligența necesară, complet, obiectiv și sub toate aspectele, cu intervenirea cu actele de reacționare care se impun potrivit legislației. Concomitent, menționăm că, colaboratorii de poliție, în calitate de persoane publice au obligația prevăzută de lege să nu supună pe nimeni la tortură, să contribuie la respectarea intereselor statului și la menținerea ordinii publice, să aplice forța fizică exclusiv în condițiile legii, precum și să respecte drepturile și libertățile omului” se spune în comunicatul Procuraturii Generale.