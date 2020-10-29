Приходит кандидат – ухожу  в отпуск

С севера до юга, большинство примаров или председателей районов, которые участвовали в предвыборных встречах с избирателями и поддерживали некоторых кандидатов, говорят, что они не нарушили закон, поскольку как раз на те дни они взяли отпуск. В некоторых случаях, эти заявления не подтверждаются соответствующими документами. Портал MoldovaCurata.md проанализировал профили всех кандидатов в социальных сетях, чтобы проверить, появлялись ли они вместе с примарами или председателями районов в рабочие дни или часы.

Страница в Facebook Игоря Додона, независимого кандидата, поддерживаемого Партией социалистов (ПСРМ), изобилует фотографиями и видеозаписями со встреч с избирателями. К примеру, в среду, 21 октября 2020 года, И. Додон посетил районы Кантемир и Леова. В обоих районах его сопровождали или же выступали с речами высокопоставленные должностные лица и государственные служащие. Некоторые аргументируют свои действия тем, что они взяли отпуск для того, чтобы иметь возможность быть рядом с главой государства, другие, однако, отказываются говорить, почему участвовали в этих предвыборных встречах в свои рабочие часы.

Чтобы провести день рядом с Игорем Додоном, руководство района Кантемир взяло выходной, сославшись на семейные обстоятельства

Председатель района Кантемир Анатолий Иким сопровождал И. Додона в ходе его визита в город Кантемир и в села Вишневка, Стояновка и Антоновка, хотя он должен был находиться на работе. Стоя рядом с И. Додоном перед избирателями, председатель района сказал присутствующим, что его команда наметила такие важные инициативы, как газификация населенных пунктов и благоустройство мусорных свалок. А. Иким объяснил порталу MoldovaCurată.md, что он взял отгул, чтобы быть рядом с И. Додоном. Действительно, в Государственном регистре местных актов есть распоряжение, которым он предоставил себе на 21 октября 2020 года один день отгула за свой счет (неоплачиваемый отпуск) «по семейным обстоятельствам».

Заявления о предоставлении отпусков как под копирку

На все те же «семейные обстоятельства» ссылаются и заместители председателя района Кантемир Юрий Михэеску и Емил Пупэзан. Распоряжения за подписью этих двух чиновников аналогичны изданному в отношении председателя района, только имена изменены. А. Иким подтверждает, что оба вице-председатя взяли отгул на день визита И. Додона в Кантемир.

Заявление о предоставлении отпуска в устной форме

На электоральном мероприятии в селе Сэрэтень района Леова присутствовал местный примар Игорь Прида, который выступил с благодарственной речью в адрес Игоря Додона. Этот примар, избранный по списку ПСРМ, вменяет в заслугу Игорю Додону проекты, которые реализуются в селе. В ответ на вопрос «Moldova Curată», не в рабочий ли день были высказаны хвалебные слова в адрес И. Додона, местный избранник уточнил, что он взял отгул в тот день, однако не смог доказать это каким-то подтверждающим актом. И в Государственном регистре местных актов нет документа, подтверждающего, что у местного избранника был выходной день. Примар уточнил, что он запросил неоплачиваемый день отпуска в устной форме.

Отпуска совпадают с избирательными кампаниями

И примара села Ишкэлэу района Фэлешть Галину Мунтян видели на встрече с кандидатом Партии «Шор» Виолеттой Ивановой, которая посетила это село 22 октября. Местная избранница пояснила для «Moldova Curată», что она взяла отпуск на весь месяц, соответственно, в той электоральной встрече участвовала в нерабочее время.

Доклад «Promo-LEX»: В президентской кампании используются административные ресурсы

Эксперты «Promo-LEX» констатировали в Докладе №4 «Миссия по наблюдению за выборами на должность Президента Республики Молдова от 1 ноября 2020 года», что некоторые кандидаты использовали административные ресурсы. В докладе говорится, что 2 октября 2020 года, в мероприятии, посвященном вступлению в избирательную кампанию кандидата Игоря Додона, и башкан АТО Гагаузия Ирина Влах участвовала в свое рабочее время. Однако Андрей Ведутенко, нынешний советник И. Влах, отрицает, что башкан участвовала во встрече в рабочие дни и часы, и уточняет, что в то время она была в отпуске.

Час инкогнито

В том же докладе уточняется, что 8 октября 2020 года кандидат ЛДПМ Тудор Делиу организовал встречу с избирателями в селе Киштельница района Теленешть. В докладе указывается, что в рабочее время участвовал в той электоральной встрече примар города Теленешть Вадим Лелик, а также примар села Киштельница Константин Чобану. Оба примара отмечают, что не помнят, в котором часу состоялась та встреча. Эксперты «Promo LEX» установили, что 8 октября 2020 года кандидат Андрей Нэстасе (ПППДА) организовал предвыборную встречу с работниками Районной больницы Криулень в рабочее время. Заведующая Районной больницей Криулень Аурика Роман, в свою очередь, отрицает это утверждение, заявив, что в той встрече участвовали только медработники, рабочий день которых закончился.

Примар города Дондушень распространял партийные газеты

Примара города Дондушень Ивана Белчуга видели 6 октября раздающим информационные материалы «Нашей партии», продвигающие кандидата Ренато Усатого. Местный избранник уточнил для «Moldova Curată», что он в отпуске.

Эксперт в области борьбы с коррупцией: административными ресурсами злоупотребляют наиболее уязвимые кандидаты

По мнению эксперта в области коррупции организации «Transparancy-International Moldova» Янины Спиней, местные избранники и госслужащие, даже будучи представителями определенных партий, должны руководствоваться интересами граждан и находиться на своем рабочем месте, которое занимают благодаря голосам тех же граждан. «По моему мнению, было бы правильно, чтобы все действовали по одному и тому же сценарию и не использовали административные ресурсы или поддержку коллег, занимающих руководящие должности, особенно на местном уровне». Эксперт призывает и избирателей отказываться от участия во встречах, на которые их приводят в организованном порядке, без достаочного информирования о цели этих встреч.

Портал MoldovaCurata.md проанализировал также профили в Facebook и остальных кандидатов, не фигурирующих в этой статье, чтобы проверить, проводили ли они предвыборные встречи, в которых публичные должностные лица участвовали в рабочее время. Большинство примаров или председателей районов встречались с кандидатами в выходные дни или по вечерам. Следует отметить, что на подавляющем большинстве встреч с избирателями кандидатов сопровождают местные, районные или муниципальные советники.

Лилия Захария

Полный вариант расследования можно найти на портале MoldovaCurata.md, в рубрике « Cunoa ș te -ț i candidatul !» (подрубрика «Alegeri prezidențiale»)

Данное расследование выполнено при поддержке Фонда «Сорос-Молдова». Мнение авторов не обязательно отражает мнение Фонда «Сорос-Молдова».