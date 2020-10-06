Доноры из списков инициативных групп: некоторые дают больше, чем зарабатывают

Выборы новые, пороки старые

Некоторые лица из списков доноров инициативной группы в поддержку кандидата Игоря Додона практически не располагали средствами, чтобы делать пожертвования. Судя по их декларациям о доходах за прошлый год, они либо вовсе не имели дохода, либо заработали очень мало, всего лишь несколько тысяч леев за весь год. В ответ на просьбу портала «Moldova Curată» прояснить ситуацию, некоторые из них отказались отвечать, а другие сказали, что «им помогают родители». «Moldova Curată» проверила списки доноров и других партий.

В отчете о пожертвованиях в поддержку деятельности инициативной группы кандидата Игоря Додона за период 14-18 сентября 2020 года фигурируют 15 человек. Каждый из них пожертвовал сумму в размере от 3700 до 8700 леев. Некоторые задекларировали очень маленький доход за прошлый год.

Василиса Ангел является советником-социалистом в Районном совете Стрэшень. В списке она фигурирует с пожертвованием в 5400 леев и без указания рода деятельности. В поданной декларации об имуществе за 2019 год Василиса Ангел не указывает никаких доходов. Единственный задекларированный ею объект имущества – автомобиль марки «Opel Astra Universal» 2007 года выпуска, купленный в 2015 году за 2000 евро. Выслушав вопрос, заданный порталом «Moldova Curată», Василиса Ангел отключила телефон и больше не отвечала на звонки.

Другой донор, Инна Зосим, районный советник в Флорешть, внесенная в список как «лаборант», пожертвовала 4100 леев. За прошлый год она задекларирована доход в 16242 леев от «ICS Flograin Group» ООО в виде зарплаты. Других доходов не имела. Ее супруг заработал в виде зарплаты 70.177,59 леев. На вопрос, на какие средства она обеспечила свое содержание, пожертвовав партии четвертую часть своего дохода, Инна Зосим ответила: «У меня есть муж, и родители время от времени помогают…». На просьбу уточнить, в какой форме пожертвовала деньги, она ответила, что путем перечисления. Однако в списке все пожертвования фигурируют как совершенные в виде выплаты наличными.

Юрий Димитриу, председатель территориальной организации ПСРМ г. Кодру и советник – социалист в этом же населенном пункте, пожертвовал 5900 леев, в то время как задекларировал за прошлый год зарплату в 27500 леев. «Почему я должен отвечать на этот вопрос? Я не считаю нужным ответить. Не скажу ни да, ни нет. У меня был маленький доход? Так ведь есть и другие моменты, у меня есть друзья, товарищи, не понимаю, в чем проблема?», – ответил Юрий Димитриу.

Владимир Чолак, районный сосетник в Рышкань, трудоустроенный в должности инженера Управления образования, молодежи и спорта (УОМС) Рышкань, пожертвовал 4800 леев. В прошлом году он получил доход в 6746 леев в виде вознаграждения от Примэрии Василеуць и 370 леев от УОМС. Его супруга, которая работает в этом же управлении, заработала 67550 леев. «А почему вас интересует, каким образом я сделал пожертвование – наличными или путем перечисления? Я давно являюсь членом партии, хотел сделать пожертвование», – сказал Владимир Чолак, уточнив затем, что он периодически ездит на заработки за рубеж, и в прошлом году тоже был на заработках за границей.

Сторонники Майи Санду и Андрея Нэстасе

В финансовом отчете инициативной группы кандидата Майи Санду за период 11-18 сентября 2020 года указывается, что команда ПДС собрала от физических лиц 59800 леев. Донорами являются 5 человек, которые пожертвовали суммы от 9800 леев до 15000 леев. Самые большие пожертвования – по 15000 леев – сделали Василий Гимп, фигурирующий в списке как «работник», и Валерия Лунгу, о которой отмечается, что она является предпринимателем. Поскольку эти два человека не занимают государственные должности и их невозможно было идентифицировать, «Moldova Curată» запросила информацию о них от пресс-службы ПДС. «Госпожа Валерия Лунгу и господин Василий Гимп пришли в офис ПДС в пятницу, 11 сентября, и сделали пожертвование наличными. К сожалению, мы не запросили их контактные данные, а только данные, необходимые для пожертвования, – фамилию, имя, IDNP», – таким был ответ.

Инициативная группа кандидата Андрея Нэстасе не открыла банковский счет для расходов, связанных с процессом сбора подписей, а принимала пожертвования только в виде товаров или услуг. В первом финансовом отчете, представленном ЦИК, с пожертвованием в 20000 леев в виде баннеров фигурирует Ион Тергуцэ, генеральный секретарь Партии «Платформа достоинство и правда». «Я напечатал баннеры для палаток как физическое лицо. Предоставил их партии на несколько дней, затем забрал обратно. Они не являются собственностью партии, они принадлежат мне. Стоимость рассчитана за дни пользования, не более», – прокомментировал Ион Тергуцэ для «Moldova Curată».

Мы обратились в Центральную избирательную комиссию и Государственную налоговую службу с просьбой сообщить, будут ли проводиться проверки фигурирующих в списках людей, в отношении которых возникают резонные подозрения в том, что они на самом деле не делали пожертвования. Налоговая служба еще не ответила на наш запрос, а Центральная избирательная комиссия проинформировала:

«В целях проверки происхождения источников дохода доноров, который, согласно части 1 статьи 41 Кодекса о выборах, может быть лишь от деятельности в качестве работника по найму, предпринимательской, научной или творческой деятельности, осуществляемой гражданами Республики Молдова как на территории Республики Молдова, так и за ее пределами, Центральная избирательная комиссия представит Государственной налоговой службе список физических лиц, сделавших пожертвования конкурентам на выборах – кандидатам на должность президента Республики Молдова в ходе избирательной кампании по президентским выборам от 1 ноября 2020 года, и список физических лиц, фигурирующих в качестве доноров в списках политических партий. Впоследствии Центральная избирательная комиссия проанализирует данные, представленные Государственной налоговой службой, и примет соответствующее решение. В то же время, поскольку комиссия не обладает компетенциями для проведения расследований, она обратится в правоохранительные органы и потребует проверить происхождение источников дохода доноров, которые не получали никаких социальных выплат и не декларировали никакие доходы».

Вячеслав Негруцэ: «Налоговая служба обладает необходимым инструментарием для проверки этих доноров даже в течение 30 дней»

Экс-министр финансов Вячеслав Негруцэ, ныне эксперт организации «Transparency International Moldova», отмечает, что в сущности это «типичная ситуация для партий с проблемами по разделу прозрачности финансовых средств, используемых для финансирования избирательных кампаний». «Так было с ДПМ, так происходит и с ПСРМ. Политические формирования, которые используют большие суммы, чтобы убедить электорат, сталкиваются с трудностями при указании источников происхождения средств и, соответственно, прибегают к схеме пожертвований физических лиц, которые зачастую даже не знают, что они якобы сделали пожертвование, а тем более фактически не обладают средствами для осуществления пожертвований. Налоговая служба обладает инструментарием для инициирования налогового расследования в отношении доноров/финансистов избирательной кампании. Такие расследования могут осуществляться относительно легко и быстро, в срок до 30 дней. Соответственно, избиратели, а также ЦИК, могли бы получить полезную информацию для принятия правильных решений в отношении партий и конкурентов на выборах, использующих деньги сомнительного происхождения или имена физических лиц для легализации такого рода финансирования. Расхождение между собственными доходами и «пожертвованиями» – прямой признак фальсификации электорального процесса посредством сомнительных средств, а также признак налогового мошенничества. Привлечение к ответственности должно быть соразмерным, как в отношении конкурентов на выборах, так и в отношении граждан, которые соглашаются участвовать в налоговом мошенничестве или руководят подобными махинациями. К сожалению, к таким схемам причастны даже депутаты, которые фигурируют в качестве финансистов избирательных кампаний, тогда как их официально задекларированные доходы недостаточны для доказательства соответствующего финансирования. Будучи людьми, которым следовало бы добиваться соблюдения закона, они участвуют в мошеннических схемах и беззакониях. Фиску следовало бы выполнить свою миссию, способствуя тем самым демотивации, сдерживанию, сокращению или даже устранению таких финансовых махинаций», – прокомментировал Вячеслав Негруцэ. Он отметил также, что такого рода махинации «наблюдаются особенно у правящих партий, которые могут вмешиваться (неправомерно) в деятельность налоговой службы и обеспечивать себе безнаказанность за эти противозаконные действия».

Полный вариан расследования можно найти на портале MoldovaCurata.md, в рубрике «Cunoaște-ți candidatul!» (подрубрика «Alegeri prezidențiale»)

Виорика Захария

Лилия Захария

Данное расследование выполнено при поддержке Фонда «Сорос-Молдова». Мнение авторов не обязательно отражает мнение Фонда «Сорос-Молдова».